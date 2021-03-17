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"Пыталась сбежать": звезда "Универа" записала видео из больничной палаты
"Пыталась сбежать": звезда "Универа" записала видео из больничной палаты
Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в сторис Instagram, что легла в больницу и перенесла операцию. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:50
2021-03-17T11:50
2021-03-17T15:13
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в сторис Instagram, что легла в больницу и перенесла операцию. Звезда "Универа" записала видео из больничной палаты, когда отходила от наркоза. Актриса пока не сообщила, по какой причине легла под нож, но по информации "СтарХит" Хилькевич перенесла повторную операцию на груди. Первую маммопластику 34-летняя Анна сделала десять лет назад, а теперь потребовалась повторная.Издание отмечает, что Хилькевич слишком рано вернулась к активному образу жизни после первого хирургического вмешательства на груди, а потом родила двух детей. В результате за несколько лет она заработала "нарастание фиброзной ткани".
https://ria.ru/20210102/udar-1591793250.html
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, анна хилькевич