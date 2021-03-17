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"Пыталась сбежать": звезда "Универа" записала видео из больничной палаты
"Пыталась сбежать": звезда "Универа" записала видео из больничной палаты
Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в сторис Instagram, что легла в больницу и перенесла операцию. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:50
2021-03-17T15:13
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в сторис Instagram, что легла в больницу и перенесла операцию. Звезда "Универа" записала видео из больничной палаты, когда отходила от наркоза. Актриса пока не сообщила, по какой причине легла под нож, но по информации "СтарХит" Хилькевич перенесла повторную операцию на груди. Первую маммопластику 34-летняя Анна сделала десять лет назад, а теперь потребовалась повторная.Издание отмечает, что Хилькевич слишком рано вернулась к активному образу жизни после первого хирургического вмешательства на груди, а потом родила двух детей. В результате за несколько лет она заработала "нарастание фиброзной ткани".
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, здоровье, анна хилькевич

"Пыталась сбежать": звезда "Универа" записала видео из больничной палаты

11:50 17.03.2021 (обновлено: 15:13 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Анна Хилькевич, известная зрителям по роли Маши Беловой в сериале "Универ", рассказала в сторис Instagram, что легла в больницу и перенесла операцию.
© Фото : annakhilkevichСкрин сторис из инстаграма Анны Хилькевич
Скрин сторис из инстаграма Анны Хилькевич - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : annakhilkevich
Скрин сторис из инстаграма Анны Хилькевич
Звезда "Универа" записала видео из больничной палаты, когда отходила от наркоза.
"Я не могла заранее об этом рассказать, потому что так боялась. Мне было страшно. Потом расскажу, как я пыталась сбежать с операционного стола. Но не сбежала. Все хорошо", — успокоила она пользователей.
Актриса пока не сообщила, по какой причине легла под нож, но по информации "СтарХит" Хилькевич перенесла повторную операцию на груди. Первую маммопластику 34-летняя Анна сделала десять лет назад, а теперь потребовалась повторная.
Издание отмечает, что Хилькевич слишком рано вернулась к активному образу жизни после первого хирургического вмешательства на груди, а потом родила двух детей. В результате за несколько лет она заработала "нарастание фиброзной ткани".
Актриса Анна Хилькевич на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 01:33Шоубиз
Звезда "Универа" опубликовала видео со случайным ударом в нос от мужа
 
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