https://ria.ru/20201113/anna-khilkevich-1584481876.html

"Мой мир рухнул": жуткая история беременности звезды "Универа"

"Мой мир рухнул": жуткая история беременности звезды "Универа"

Сейчас младшей дочери Анны Хилькевич уже два года, но когда актриса только ждала ее появления на свет, из-за слов врача им с мужем пришлось пережить огромный... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:53

2020-11-13T15:53

2020-11-13T15:53

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сейчас младшей дочери Анны Хилькевич уже два года, но когда актриса только ждала ее появления на свет, из-за слов врача им с мужем пришлось пережить огромный стресс.В своем "Инстаграме" Хилькевич поделилась с подписчиками "жуткой историей", как на 12-й неделе беременности пришла на УЗИ "к одному большому специалисту в этой области", чтобы узнать пол будущего малыша.Врач не разглядел у него нос, сообщил Анне, что "это один из основных показателей Синдрома Дауна" и отправил на тест на СД.Ждать пришлось около трех недель, которые им с мужем "показались вечностью", но они решили, что каким бы ни был результат, аборт Анна делать не будет."Мы осознали, что это наш путь, и значит мы должны его пройти", – признается Хилькевич. К счастью, врач в своем прогнозе ошибся, но, признается Анна, она успокоилась, только когда родила.По ее словам, сомнение и страх были у них с мужем до конца. Актриса также рассказала, что во время беременности с аналогичными пугающими "прогнозами" сталкивались и некоторые ее подруги.

https://ria.ru/20200730/1575187196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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инстаграм, анна хилькевич, беременность, знаменитости, звезды