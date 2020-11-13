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https://ria.ru/20201113/anna-khilkevich-1584481876.html
"Мой мир рухнул": жуткая история беременности звезды "Универа"
"Мой мир рухнул": жуткая история беременности звезды "Универа"
Сейчас младшей дочери Анны Хилькевич уже два года, но когда актриса только ждала ее появления на свет, из-за слов врача им с мужем пришлось пережить огромный... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:53
2020-11-13T15:53
инстаграм
анна хилькевич
беременность
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сейчас младшей дочери Анны Хилькевич уже два года, но когда актриса только ждала ее появления на свет, из-за слов врача им с мужем пришлось пережить огромный стресс.В своем "Инстаграме" Хилькевич поделилась с подписчиками "жуткой историей", как на 12-й неделе беременности пришла на УЗИ "к одному большому специалисту в этой области", чтобы узнать пол будущего малыша.Врач не разглядел у него нос, сообщил Анне, что "это один из основных показателей Синдрома Дауна" и отправил на тест на СД.Ждать пришлось около трех недель, которые им с мужем "показались вечностью", но они решили, что каким бы ни был результат, аборт Анна делать не будет."Мы осознали, что это наш путь, и значит мы должны его пройти", – признается Хилькевич. К счастью, врач в своем прогнозе ошибся, но, признается Анна, она успокоилась, только когда родила.По ее словам, сомнение и страх были у них с мужем до конца. Актриса также рассказала, что во время беременности с аналогичными пугающими "прогнозами" сталкивались и некоторые ее подруги.
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РИА Новости
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инстаграм, анна хилькевич, беременность, знаменитости, звезды

"Мой мир рухнул": жуткая история беременности звезды "Универа"

15:53 13.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Сейчас младшей дочери Анны Хилькевич уже два года, но когда актриса только ждала ее появления на свет, из-за слов врача им с мужем пришлось пережить огромный стресс.
В своем "Инстаграме" Хилькевич поделилась с подписчиками "жуткой историей", как на 12-й неделе беременности пришла на УЗИ "к одному большому специалисту в этой области", чтобы узнать пол будущего малыша.
Врач не разглядел у него нос, сообщил Анне, что "это один из основных показателей Синдрома Дауна" и отправил на тест на СД.

"Мой мир рухнул. Мальчик-девочка... все это вмиг стало неважным", – вспоминает актриса.

Ждать пришлось около трех недель, которые им с мужем "показались вечностью", но они решили, что каким бы ни был результат, аборт Анна делать не будет.
"Мы осознали, что это наш путь, и значит мы должны его пройти", – признается Хилькевич. К счастью, врач в своем прогнозе ошибся, но, признается Анна, она успокоилась, только когда родила.
По ее словам, сомнение и страх были у них с мужем до конца. Актриса также рассказала, что во время беременности с аналогичными пугающими "прогнозами" сталкивались и некоторые ее подруги.
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