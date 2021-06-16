Как сажать клубнику: правила посадки, подкормки и ухода
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Когда и как сажать клубнику, чтобы она принесла богатый урожай – вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Инструкция по правильной посадке в грунт – в материале РИА Новости.
Когда сажать клубнику в открытый грунт
Клубнику можно сажать в грунт весной, летом и осенью. Для каждого времени года имеются свои особенности посадки.
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Весной
Специалисты утверждают, что высаживать клубнику в почву лучше всего весной. Если произвести посадку в период с середины апреля по первые числа мая, то саженцы растения будут иметь полгода до наступления первых морозов, чтобы хорошо укорениться и адаптироваться к открытому грунту.
Летом
Также допустимо сажать клубнику в грунт летом.
- Для большинства сортов клубники актуальным временем посадки в грунт являются конец третьей декады июня – первая декада августа. Лучше всего выбирать период, когда стоит не очень жаркая и не очень засушливая погода, - сообщила РИА Новости садовод Юлия Иванова.
Осенью
Если необходимо посадить клубнику осенью, то лучше всего успеть сделать это до середины сентября.
- В каждом регионе нужно ориентироваться на погодные условия. Ведь клубника должна прижиться после посадки при теплой погоде. Тогда корневая система будет намного лучше разрастаться, - отметила эксперт.
Сроки посадки по лунному календарю
Благоприятные дни посадки клубники в 2021 году по лунному календарю:
в апреле - 15-17, 22-26, 28-З0;
в мае - 1, 2, 5-10, 12-15;
в июне - 28-З0;
в июле - 1З-15, 22, 2З, 26-З1;
в августе - 5-7, 10, 11, 14-16, 18-20;
в сентябре - 1-З, 8-14.
Неблагоприятные дни: 12, 27 апреля; 11, 26, 27 мая, 10, 25 июня; 10, 24 июля; 8, 22 августа; 7, 21, 22 сентября.
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Зависимость от региона посадки
Специфика посадки в разных регионах обусловлена климатическими особенностями территорий.
- Если нужно посадить клубнику летом в регионах с жарким и засушливым климатом, то лучше отказаться от процедуры в начале и середине знойного сезона, оптимальное время — август. Осенью на севере лучше клубнику не сажать, а вот в более теплом климате это делают в сентябре-октябре. Главное, дать саженцам две недели, чтобы прижиться. B южных регионах России иногда клубнику сажают в ноябре, но здесь нужно обращать внимание на погоду, - пояснила Юлия Иванова.
Требования к климатическим условиям
Клубника довольно требовательна к условиям окружающей среды.
- Как правило, лучше для растения подходит климат средней полосы, а также южных регионов. В северных районах есть риск потерь из-за мороза, особенно в суровые и бесснежные зимы. Однако сегодня выращиванию хорошо помогает агротекстиль, которым можно защитить клубнику от холода, - сообщила специалист.
Популярные виды и сорта клубники
Общая классификация клубники по видам выглядит так:
- —ремонтантная;
- —крупноплодная;
- —ранняя;
- —средняя;
- —поздняя.
Сорта клубники подбирают по зимостойкости, вкусу, размеру плодов, их сочности и другим показателям. Самые популярные: Виктория, Мара де Буа, Королева Елизавета, Альбион, Искушение, Лорд, Гигантелла, Максим, Дивная, Дарселект, Фестивальная, Маршал, Машенька, Азия, Зефир и другие.
Урожай клубники
Как сажать клубнику
Каким должен быть саженец
По мнению специалиста, покупать стоит только сертифицированные саженцы клубники из питомника, без болезней и вредителей.
- Хорошо выращенные саженцы должны иметь несколько правильно развитых листьев (3-7), здоровый бутон и соответствующую длину светло-коричневых неповрежденных корней. У растений, купленных весной, листья могут быть еще не развиты, - отметила садовод.
Если куст для высадки зацвел, то следует оценить размер цветка. Большое соцветие почти всегда обещает крупную ягоду, а вот рассада с мелкими цветочками непригодна для высадки.
При покупке рассады с открытой корневой системой особое внимание обращают на корни. Они должны быть светлыми, длиной не менее 5 сантиметров. Если корни темные, значит растение слабое и больное. Оно может не прижиться после посадки.
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Подготовка саженца
Перед посадкой саженцы клубники можно примерно на 40 минут замочить в специальном растворе, который способствует корнеобразованию. Для его приготовления рекомендуется использовать препараты "Гетероауксин", "Корневин" и подобные. Такая подпитка насытит ростки витаминами и поможет молодому растению быстрее акклиматизироваться на новом месте.
Также рассаду следует дополнительно обработать, чтобы снизить риск заражения ягодника вредителями и болезнями. Для этого растения вместе с горшочками ставят в прогретую до +50° воду на полчаса. Затем дают 30 минут передышки и снова в опускают в воду. Процедуру проводят 2-3 раза.
Если используется рассада с открытыми корешками, то их нужно подрезать до 10 см и обмакнуть в кашицу из воды и глины, доведенную до консистенции сметаны.
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Выбор места
Требования к участку, на котором лучше всего стоит сажать клубнику:
- —чем больше солнца, тем лучше (ягоды, выращенные в полутени или на затемненных грядках, могут кислить);
- —отсутствие холодных ветров и сквозняков, но достаточная вентиляция;
- —отсутствие камней, сорняков и другого сора.
- Для клубники категорически не подходят низины и другие участки, где застаивается влага, или такие, где грунтовые воды расположены слишком близко. Крутые склоны также непригодны для закладки плантации, поскольку при таянии снега происходит вымывание почвы и оголение корней растений. Самой неподходящей для растения считается северо-восточная сторона дачного участка, - отметила эксперт.
В какую почву сажать
При выборе территории для высадки рассады клубники в открытом грунте стоит отдать предпочтение участкам с нейтральным или слабощелочным балансом – кислотностью от 5 до 7 pH.
Лучше всего, если это будет чернозем. Подойдет и суглинистая, либо рыхлая песчаная почва. А вот дерново-подзолистый грунт сводит к минимальным показателям рост и плодовитость растения
Кроме того, клубника требовательна к влаге и не растет на переувлажненных почвах. Пересыхание тоже очень плохо влияет на развитие культуры. Снижается не только урожайность кустов, но и замедляется их рост и развитие.
Для подготовки почвы перед посадкой клубники важно внести органические удобрения, например, навоз (обязательно старый, компостированный) или обычный компост в количестве 400-600 кг/100 м².
После удобрения важно тщательно перекопать участок.
Женщина пропалывает грядку с клубникой на дачном участке
По словам эксперта, грядки под посадку готовят за 1-2 месяца, земля должна осесть, устояться. Клубника любит рыхлые плодородные почвы, поэтому перекопка должна проводиться как можно глубже: на слабоплодородных почвах на 18-20 сантиметров, на черноземах — 25-30 сантиметров.
- Не стоит высаживать ягоду рядом с томатами, баклажанами и другими пасленовыми – главными врагами клубники. Также не должны быть соседями этой культуры топинамбур, подсолнухи, капуста и гвоздичные. А вот морковь, редис, чеснок, лук, шпинат, бобовые, шалфей, салат, щавель, петрушка - хорошие соседи. Удачным решением будет и посадка рядом с цветами – тюльпанами, ирисами, бархатцами, клематисами, пионами, дельфиниумами. Бобовые культуры особенно хорошо влияют на клубнику. Они замечательно разрыхляют грунт, насыщают его питательными элементами. А для своего рода обеззараживания почвы используются чеснок и лук, бархатцы, шалфей – они не дадут клубнике болеть, - отметила садовод.
Технологии посадки клубники
Посадку рекомендуется проводить в пасмурные дни или вечером, поскольку в дневное время и в солнечную жаркую погоду листья сильно испаряют воду, а так как кусты еще не укоренились, и поступления воды в листья не происходит, растения могут завянуть. Это негативно сказывается на их дальнейшем развитии.
На каком расстоянии и глубине сажать
Садоводы не рекомендуют сажать клубнику более плотно, чем 6 растений на 1 м², а для сильно растущих сортов – максимум 5 кустов на 1 м².
- Расстояния между растениями во многом зависят от сорта. Если сорта быстрорастущие, то сажают на большем расстоянии, слаборастущие - плотнее. Обычно между растениями в ряду от 20 до 60 сантиметров. Глубина ямки под посадку – 10-15 сантиметров. При этом важно проследить, чтобы корни не перекрутились, а так называемая "точка роста" (по-народному "сердечко"), осталась на уровне поверхности, - отметила садовод.
Порядок действий при посадке:
- 1Будущее место посадки разравнивают граблями.
- 2Делаются ямки.
- 3Если почва не было удобрена заранее, в каждую лунку добавляют комплексные удобрения. Сверху их присыпают грунтом, чтобы корни молодого растения не соприкасались с химическими соединениями.
- 4Каждое углубление увлажняют (норма на единицу – 450-500 миллилитров жидкости).
- 5Если на рассаде есть цветоносы, их срезают.
- 6В центре ямки располагают ягодный куст и аккуратно засыпают землей.
- 7Затем следует слегка потянуть саженец вверх. Если он посажен правильно, то из земли молодой куст вытянуть не удастся.
По желанию, если высадка производилась не на агроволокно, сверху грунта можно уложить мульчу, например, древесные опилки (толщина слоя - 3 сантиметра).
Первые 2-3 дня после посадки растения нужно затенять, чтобы листья не получили ожоги.
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Схема посадки клубники
Формировать ягодные участки рекомендуется постепенно, добавляя по одной грядке каждый год. Молодые растения высаживают на участок, а старые кусты перекапывают. При этом садоводы придерживаются определенной схемы посадки.
Кустовой способ
Растения высаживаются на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Чтобы они не переплетались в процессе роста, нужно внимательно следить за усами и регулярно отрезать их.
- Кустовой способ хорош тем, что на саженцах вызревают довольно крупные ягоды, однако и территорию для них придется отвести немалую, - пояснила специалист.
Гнездовой способ
Гнездовой способ посадки клубники реализуется по такой схеме: одно растение высаживается в центре, еще шесть кустов размещаются по кругу, на удалении друг от друга 5-8 сантиметров.
- "Клубничные семейки" формируют ряды по тому же расчету, что и в предыдущем варианте, только рассады придется взять больше. Количество урожая тоже увеличится, - отметила эксперт.
Рядовой способ
Рядовой способ считается достаточно трудоемким, так как подразумевает размещение рассады ровными полосами. Между ростками следует выдержать шаг в 20 сантиметров и 40 сантиметров в междурядье. Культивированная таким образом клубника будет активно плодоносить до 7 лет без пересадки. Главное - вовремя удалять сорную траву.
Женщина собирает клубнику
Ковровый способ
В случае посадки ковровым способом ямки для молодых клубничных кустов делаются на расстоянии 30-35 сантиметров. Разрастание саженцев никак не контролируется, со временем они переплетаются и растут сплошной поляной.
- Это наиболее удобная схема посадки для людей, которые не имеют возможности часто бывать на даче и заниматься взрыхлением почвы, часто поливать ягоды. Существенный недостаток метода состоит в том, что через 3-4 года плоды сильно помельчают и станут кислыми, - пояснила садовод.
Под агроволокном (на агроволокно)
При посадке с использованием агроволокна, например, лутарсила, спанборда или черной пленки, его выстилают на покатой грядке сплошным слоем и по краям присыпают землей, либо же закрепляют кирпичами. Толщина синтетического материала должна составлять не менее 100 мкм, чтобы сквозь него не проросла сорная трава.
Далее делаются крестообразные прорези на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга, в них выкапываются лунки.
- Во время высадки куст рассады плотно обжимают, чтобы избежать развития и укоренения клубничных усов. Тесно растению не будет, так как садовый укрывной материал хорошо растягивается. На зиму его убирают, чтобы избежать опрелостей и загнивания, - подчеркнула специалист.
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Такой способ посадки клубники требует продуманной системы полива. Именно поэтому он мало подходит для индивидуальных дачных участков, зато удобен для крупных фермерских хозяйств. При использовании агроволокна значительно сокращаются риски развития болезней, кусты дают обильный урожай.
"Тоннель"
Для посадки клубники способом "тоннель" на расстоянии не менее 1 метра друг от друга устанавливаются каркасы. Они накрываются полиэтиленом или другим пропускающим свет материалом. Внутри получившихся парников высаживают рассаду клубники.
- Благодаря парниковому эффекту почва будет прогрета намного раньше, поэтому посадить рассаду можно уже ранней весной. Температура воздуха должна стабильно держаться выше 0°. При теплой солнечной погоде тоннели важно не забывать раскрывать для проветривания, просушки избыточной влаги и опыления пчелами, - отметила эксперт.
Уход после посадки
Чтобы получить богатый урожай клубники, за ее кустами следует правильно ухаживать: своевременно поливать, рыхлить землю и удалять сорную траву.
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Полив
По словам эксперта, в первую очередь, клубнике необходим регулярный полив. Влага вносится в землю по мере просыхания грунта. Важно не допускать на грядках появления земляных трещин, иначе кусты станут слабыми и быстро погибнут. Также не принесет пользы и избыток воды на грядках, так как в такой среде быстро загнивает корневая система и развивается грибок.
- Поливать кусты клубники нужно после захода солнца при температуре воздуха +15-18°. Если же лето жаркое и засушливое, то процедуру можно проводить дважды в день - вечером и ранним утром. Орошать важно слабой струей воды, чтобы не размывало землю и не оголялись корни, - отметила эксперт.
Чтобы не навредить растению, лучше всего производить полив в междурядье. Также можно сделать выемку, проходящую параллельно грядкам с ягодами, где будет скапливаться вода во время осадков. Так растения смогут впитывать влагу по мере необходимости без риска переувлажнения и загнивания
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Частота и объем воды при проведении процедуры зависят от нескольких факторов. Самый главный – это климат региона. В засушливой местности поливать растение нужно чаще, чтобы не допустить пересыхания.
Второй важный момент – тип почвы. На тяжелых грунтах поливать надо реже, так как вода в такой почве задерживается дольше.
Сорт клубники также влияет на количество влаги, необходимой для кустарника.
- Орошение клубники в первые несколько недель укоренения ростков после посадки поможет растению быстрее прижиться. Проводится полив раз в неделю, - подчеркнула эксперт.
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Подкормка
Подкормку кустов клубники садоводы проводят дважды за сезон. Первое питание растению дают в начале весны, второе - когда идет уход за клубникой после урожая. В состав подкормки должны входить магний, фосфор и калий. Лучше всего для этого подходят сухие аммиачные смеси. Они не требуют кропотливых замеров с последующим разведением. Такие вещества нужно уложить тонким равномерным слоем вокруг кустов клубники. Затем следует полить, чтобы они впитались в грунт.
Подкармливать клубнику золой противопоказано, так как она окисляет корни. А вот навоз применяют, если почва сильно обеднена. В таком случае растение удобряют органикой 1 раз до начала цветения, когда идет активный рост молодых листьев.
- Для этого нужно приготовить раствор из навоза и воды в соотношении 1 к 15-20. Поливать им клубнику нужно из лейки без рассеивающей насадки. Поливной патрубок сосуда приближают к поверхности земли на высоту до 20-25 сантиметров, струю раствора направляют по грядкам между кустами. После того, как раствор впитается, почву вокруг кустов нужно прорыхлить. В этот же день, через 5-6 часов, нужно провести полив водой, - пояснила садовод.
Пересадка клубники
Клубнику можно пересаживать весной, летом и осенью. Процедура в разное время года имеет ряд особенностей.
Так, весной на юге пересадку оптимально делать в конце марта - в начале апреля. В средней полосе, например, в Подмосковье - в конце апреля. В Сибири и на Урале - во второй половине мая. Температура воздуха для этого должна быть не менее 10° тепла или выше.
Летом пересадка клубники производится в августе или в июле через 2 недели плодоношения. Однако не стоит выполнять процедуру в жаркую, засушливую погоду.
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Осенью пересадку можно производить в сентябре, однако это не подходит для холодных регионов (например, Подмосковья, Сибири, Урала), иначе саженцы могут не успеть укорениться.
Существует три способа размножения кустов клубники:
- —укоренением усов;
- —делением куста (рожков);
- —из семян рассадой.
Способ размножения усами является самым эффективным, так как кусты не травмируются и почти всегда приживаются.
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Для размножения усами следует выбирать самые сильные и здоровые кусты, которые дали больше всего ягод. Оптимальный возраст растения, подходящего для размножения, - 2-3 года.
Перед укоренением на одном кусте нужно оставить не больше 2-4 усов, остальные срезаются. Для пересадки выбираются самые мощные и хорошо сформированные, с розетками и листочками.
После выбора усов их нужно поставить на укоренение, например, в стаканы с плодородной почвой или просто в грунт. Последний способ наиболее удобен. Для этого ус укладывают на влажный грунт, закрепляют его скобами, а после обрезают продолжение уса, которое не соединено с материнским кустом.
Когда на укорененном усе появится 3-5 листиков, нужно отрезать его от материнского куста и пересадить на новое место. Процедура производится вместе с комом земли.
Способ размножения и пересадки делением куста (рожками) подходит для сильных и здоровых кустов, на которых по две верхушки с розеткой. Однако такой способ не стоит применять для старых растений, в возрасте трех лет и старше. От них деленки не смогут давать хороший урожай.
Делить куст нужно по следующей схеме:
- 1Аккуратно выкопать куст вместе с комом земли.
- 2Удалить все старые и сухие листья, побеги, аккуратно очистить корни от земли.
- 3Поставить куст вместе с земляным комом в неглубокую и широкую емкость и залить растения водой комнатной температуры, чтобы корневая система была скрыта.
- 4Аккуратно отделить рожки друг от друга на деленки. Те рожки, которые не удалось разделить руками, следует отрезать от маточного растения ножом. Важно, чтобы у каждого рожка была верхушечная почка и корни.
- 5У каждой деленки обрезать лишние листочки, чтобы осталось 2-3 самых свежих, зеленых центральных листика на двух стеблях. Эти самые листики нужно укоротить наполовину, чтобы уменьшить испарение влаги. Также важно удалить старые темные корни и цветоносы (если есть).
- 6Деленки обеззаразить и замочить в растворе стимулятора роста.
- 7Высадить деленки в подготовленные на грядке лунки и обильно полить.
- 8Поместить деленки в лунку, корни должны свободно располагаться в ямке, не загибаться. "Сердечко" (точку роста) важно оставить на уровне земли, не ниже, не выше.
- 9Засыпать лунки землей, обильно полить водой.
Также клубнику размножают рассадой – выращиванием саженцев из семян. Посадку ориентировочно производят в марте.
- Сеют клубнику в нейтральную или слабокислую почву, расстояние между семенами - около 2 сантиметров. Заглублять и засыпать семена не нужно. После контейнер важно накрыть крышкой, которая снимается после появления всходов. Уход за рассадой стандартный: регулярный полив, хорошее освещение, подкормка, пикировка, - пояснила садовод.
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Вредители и болезни
Наиболее распространенные и наиболее опасные болезни садовой клубники:
- —серая гниль;
- —мучнистая роса;
- —фитофторозное увядание (кожистая гниль);
- —белая гниль плодов;
- —черная (ризопусная) гниль;
- —антракноз, септориоз и другие.
- Клубника начинает болеть от засухи или, наоборот, чрезмерного количества воды. Также на ее состояние могут повлиять механические повреждения, мороз, другие растения. В результате на ней развиваются патогены (грибы, бактерии, вирусы). Кроме того, клубника может пострадать от вредителей, - рассказала Юлия Иванова.
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В список самых опасных для клубники вредителей входят земляничный (прозрачный) клещ, малинно-земляничный долгоносик, личинки майского жука, голые слизни. Земляничная нематода, земляничная листовертка, болотная совка наносят не столь большой ущерб плантации, хотя широко распространены.
Наиболее эффективным способом борьбы с вредителями считается опрыскивание кустов специальными составами. Их можно приобрести в магазинах для сада и огорода.