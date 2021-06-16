https://ria.ru/20210616/klubnika-1737208447.html

Как сажать клубнику: правила посадки, подкормки и ухода

Когда и как сажать клубнику: пошаговая инструкция по правильной посадке

Как сажать клубнику: правила посадки, подкормки и ухода

Когда и как сажать клубнику, чтобы она принесла богатый урожай – вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Инструкция по правильной посадке в грунт... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-16T13:43

2021-06-16T13:43

2021-06-16T13:43

растениеводство

россия

растения

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Когда и как сажать клубнику, чтобы она принесла богатый урожай – вопрос, которым нередко задаются начинающие садоводы. Инструкция по правильной посадке в грунт – в материале РИА Новости.Когда сажать клубнику в открытый грунтКлубнику можно сажать в грунт весной, летом и осенью. Для каждого времени года имеются свои особенности посадки.ВеснойСпециалисты утверждают, что высаживать клубнику в почву лучше всего весной. Если произвести посадку в период с середины апреля по первые числа мая, то саженцы растения будут иметь полгода до наступления первых морозов, чтобы хорошо укорениться и адаптироваться к открытому грунту.ЛетомТакже допустимо сажать клубнику в грунт летом.- Для большинства сортов клубники актуальным временем посадки в грунт являются конец третьей декады июня – первая декада августа. Лучше всего выбирать период, когда стоит не очень жаркая и не очень засушливая погода, - сообщила РИА Новости садовод Юлия Иванова.ОсеньюЕсли необходимо посадить клубнику осенью, то лучше всего успеть сделать это до середины сентября.Сроки посадки по лунному календарюБлагоприятные дни посадки клубники в 2021 году по лунному календарю:в апреле - 15-17, 22-26, 28-З0;в мае - 1, 2, 5-10, 12-15;в июне - 28-З0;в июле - 1З-15, 22, 2З, 26-З1;в августе - 5-7, 10, 11, 14-16, 18-20;в сентябре - 1-З, 8-14.Неблагоприятные дни: 12, 27 апреля; 11, 26, 27 мая, 10, 25 июня; 10, 24 июля; 8, 22 августа; 7, 21, 22 сентября.Зависимость от региона посадкиСпецифика посадки в разных регионах обусловлена климатическими особенностями территорий.Требования к климатическим условиямКлубника довольно требовательна к условиям окружающей среды.- Как правило, лучше для растения подходит климат средней полосы, а также южных регионов. В северных районах есть риск потерь из-за мороза, особенно в суровые и бесснежные зимы. Однако сегодня выращиванию хорошо помогает агротекстиль, которым можно защитить клубнику от холода, - сообщила специалист.Популярные виды и сорта клубникиОбщая классификация клубники по видам выглядит так:Сорта клубники подбирают по зимостойкости, вкусу, размеру плодов, их сочности и другим показателям. Самые популярные: Виктория, Мара де Буа, Королева Елизавета, Альбион, Искушение, Лорд, Гигантелла, Максим, Дивная, Дарселект, Фестивальная, Маршал, Машенька, Азия, Зефир и другие.Как сажать клубникуКаким должен быть саженецПо мнению специалиста, покупать стоит только сертифицированные саженцы клубники из питомника, без болезней и вредителей.Если куст для высадки зацвел, то следует оценить размер цветка. Большое соцветие почти всегда обещает крупную ягоду, а вот рассада с мелкими цветочками непригодна для высадки.При покупке рассады с открытой корневой системой особое внимание обращают на корни. Они должны быть светлыми, длиной не менее 5 сантиметров. Если корни темные, значит растение слабое и больное. Оно может не прижиться после посадки.Подготовка саженцаПеред посадкой саженцы клубники можно примерно на 40 минут замочить в специальном растворе, который способствует корнеобразованию. Для его приготовления рекомендуется использовать препараты "Гетероауксин", "Корневин" и подобные. Такая подпитка насытит ростки витаминами и поможет молодому растению быстрее акклиматизироваться на новом месте.Также рассаду следует дополнительно обработать, чтобы снизить риск заражения ягодника вредителями и болезнями. Для этого растения вместе с горшочками ставят в прогретую до +50° воду на полчаса. Затем дают 30 минут передышки и снова в опускают в воду. Процедуру проводят 2-3 раза.Если используется рассада с открытыми корешками, то их нужно подрезать до 10 см и обмакнуть в кашицу из воды и глины, доведенную до консистенции сметаны.Выбор местаТребования к участку, на котором лучше всего стоит сажать клубнику:В какую почву сажатьПри выборе территории для высадки рассады клубники в открытом грунте стоит отдать предпочтение участкам с нейтральным или слабощелочным балансом – кислотностью от 5 до 7 pH.Лучше всего, если это будет чернозем. Подойдет и суглинистая, либо рыхлая песчаная почва. А вот дерново-подзолистый грунт сводит к минимальным показателям рост и плодовитость растенияКроме того, клубника требовательна к влаге и не растет на переувлажненных почвах. Пересыхание тоже очень плохо влияет на развитие культуры. Снижается не только урожайность кустов, но и замедляется их рост и развитие.Для подготовки почвы перед посадкой клубники важно внести органические удобрения, например, навоз (обязательно старый, компостированный) или обычный компост в количестве 400-600 кг/100 м².После удобрения важно тщательно перекопать участок.По словам эксперта, грядки под посадку готовят за 1-2 месяца, земля должна осесть, устояться. Клубника любит рыхлые плодородные почвы, поэтому перекопка должна проводиться как можно глубже: на слабоплодородных почвах на 18-20 сантиметров, на черноземах — 25-30 сантиметров.Технологии посадки клубникиПосадку рекомендуется проводить в пасмурные дни или вечером, поскольку в дневное время и в солнечную жаркую погоду листья сильно испаряют воду, а так как кусты еще не укоренились, и поступления воды в листья не происходит, растения могут завянуть. Это негативно сказывается на их дальнейшем развитии.На каком расстоянии и глубине сажатьСадоводы не рекомендуют сажать клубнику более плотно, чем 6 растений на 1 м², а для сильно растущих сортов – максимум 5 кустов на 1 м².Порядок действий при посадке:По желанию, если высадка производилась не на агроволокно, сверху грунта можно уложить мульчу, например, древесные опилки (толщина слоя - 3 сантиметра).Первые 2-3 дня после посадки растения нужно затенять, чтобы листья не получили ожоги.Схема посадки клубникиФормировать ягодные участки рекомендуется постепенно, добавляя по одной грядке каждый год. Молодые растения высаживают на участок, а старые кусты перекапывают. При этом садоводы придерживаются определенной схемы посадки.Кустовой способРастения высаживаются на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Чтобы они не переплетались в процессе роста, нужно внимательно следить за усами и регулярно отрезать их.- Кустовой способ хорош тем, что на саженцах вызревают довольно крупные ягоды, однако и территорию для них придется отвести немалую, - пояснила специалист.Гнездовой способГнездовой способ посадки клубники реализуется по такой схеме: одно растение высаживается в центре, еще шесть кустов размещаются по кругу, на удалении друг от друга 5-8 сантиметров.Рядовой способРядовой способ считается достаточно трудоемким, так как подразумевает размещение рассады ровными полосами. Между ростками следует выдержать шаг в 20 сантиметров и 40 сантиметров в междурядье. Культивированная таким образом клубника будет активно плодоносить до 7 лет без пересадки. Главное - вовремя удалять сорную траву.Ковровый способВ случае посадки ковровым способом ямки для молодых клубничных кустов делаются на расстоянии 30-35 сантиметров. Разрастание саженцев никак не контролируется, со временем они переплетаются и растут сплошной поляной.Под агроволокном (на агроволокно)При посадке с использованием агроволокна, например, лутарсила, спанборда или черной пленки, его выстилают на покатой грядке сплошным слоем и по краям присыпают землей, либо же закрепляют кирпичами. Толщина синтетического материала должна составлять не менее 100 мкм, чтобы сквозь него не проросла сорная трава.Далее делаются крестообразные прорези на расстоянии 30-40 сантиметров друг от друга, в них выкапываются лунки.- Во время высадки куст рассады плотно обжимают, чтобы избежать развития и укоренения клубничных усов. Тесно растению не будет, так как садовый укрывной материал хорошо растягивается. На зиму его убирают, чтобы избежать опрелостей и загнивания, - подчеркнула специалист.Такой способ посадки клубники требует продуманной системы полива. Именно поэтому он мало подходит для индивидуальных дачных участков, зато удобен для крупных фермерских хозяйств. При использовании агроволокна значительно сокращаются риски развития болезней, кусты дают обильный урожай."Тоннель"Для посадки клубники способом "тоннель" на расстоянии не менее 1 метра друг от друга устанавливаются каркасы. Они накрываются полиэтиленом или другим пропускающим свет материалом. Внутри получившихся парников высаживают рассаду клубники.Уход после посадкиЧтобы получить богатый урожай клубники, за ее кустами следует правильно ухаживать: своевременно поливать, рыхлить землю и удалять сорную траву.ПоливПо словам эксперта, в первую очередь, клубнике необходим регулярный полив. Влага вносится в землю по мере просыхания грунта. Важно не допускать на грядках появления земляных трещин, иначе кусты станут слабыми и быстро погибнут. Также не принесет пользы и избыток воды на грядках, так как в такой среде быстро загнивает корневая система и развивается грибок.Чтобы не навредить растению, лучше всего производить полив в междурядье. Также можно сделать выемку, проходящую параллельно грядкам с ягодами, где будет скапливаться вода во время осадков. Так растения смогут впитывать влагу по мере необходимости без риска переувлажнения и загниванияЧастота и объем воды при проведении процедуры зависят от нескольких факторов. Самый главный – это климат региона. В засушливой местности поливать растение нужно чаще, чтобы не допустить пересыхания.Второй важный момент – тип почвы. На тяжелых грунтах поливать надо реже, так как вода в такой почве задерживается дольше.Сорт клубники также влияет на количество влаги, необходимой для кустарника.- Орошение клубники в первые несколько недель укоренения ростков после посадки поможет растению быстрее прижиться. Проводится полив раз в неделю, - подчеркнула эксперт.ПодкормкаПодкормку кустов клубники садоводы проводят дважды за сезон. Первое питание растению дают в начале весны, второе - когда идет уход за клубникой после урожая. В состав подкормки должны входить магний, фосфор и калий. Лучше всего для этого подходят сухие аммиачные смеси. Они не требуют кропотливых замеров с последующим разведением. Такие вещества нужно уложить тонким равномерным слоем вокруг кустов клубники. Затем следует полить, чтобы они впитались в грунт.Подкармливать клубнику золой противопоказано, так как она окисляет корни. А вот навоз применяют, если почва сильно обеднена. В таком случае растение удобряют органикой 1 раз до начала цветения, когда идет активный рост молодых листьев.Пересадка клубникиКлубнику можно пересаживать весной, летом и осенью. Процедура в разное время года имеет ряд особенностей.Так, весной на юге пересадку оптимально делать в конце марта - в начале апреля. В средней полосе, например, в Подмосковье - в конце апреля. В Сибири и на Урале - во второй половине мая. Температура воздуха для этого должна быть не менее 10° тепла или выше.Летом пересадка клубники производится в августе или в июле через 2 недели плодоношения. Однако не стоит выполнять процедуру в жаркую, засушливую погоду.Осенью пересадку можно производить в сентябре, однако это не подходит для холодных регионов (например, Подмосковья, Сибири, Урала), иначе саженцы могут не успеть укорениться.Существует три способа размножения кустов клубники:Способ размножения усами является самым эффективным, так как кусты не травмируются и почти всегда приживаются.Для размножения усами следует выбирать самые сильные и здоровые кусты, которые дали больше всего ягод. Оптимальный возраст растения, подходящего для размножения, - 2-3 года.Перед укоренением на одном кусте нужно оставить не больше 2-4 усов, остальные срезаются. Для пересадки выбираются самые мощные и хорошо сформированные, с розетками и листочками.После выбора усов их нужно поставить на укоренение, например, в стаканы с плодородной почвой или просто в грунт. Последний способ наиболее удобен. Для этого ус укладывают на влажный грунт, закрепляют его скобами, а после обрезают продолжение уса, которое не соединено с материнским кустом.Когда на укорененном усе появится 3-5 листиков, нужно отрезать его от материнского куста и пересадить на новое место. Процедура производится вместе с комом земли.Способ размножения и пересадки делением куста (рожками) подходит для сильных и здоровых кустов, на которых по две верхушки с розеткой. Однако такой способ не стоит применять для старых растений, в возрасте трех лет и старше. От них деленки не смогут давать хороший урожай.Делить куст нужно по следующей схеме:Также клубнику размножают рассадой – выращиванием саженцев из семян. Посадку ориентировочно производят в марте.Вредители и болезниНаиболее распространенные и наиболее опасные болезни садовой клубники:- Клубника начинает болеть от засухи или, наоборот, чрезмерного количества воды. Также на ее состояние могут повлиять механические повреждения, мороз, другие растения. В результате на ней развиваются патогены (грибы, бактерии, вирусы). Кроме того, клубника может пострадать от вредителей, - рассказала Юлия Иванова.В список самых опасных для клубники вредителей входят земляничный (прозрачный) клещ, малинно-земляничный долгоносик, личинки майского жука, голые слизни. Земляничная нематода, земляничная листовертка, болотная совка наносят не столь большой ущерб плантации, хотя широко распространены.Наиболее эффективным способом борьбы с вредителями считается опрыскивание кустов специальными составами. Их можно приобрести в магазинах для сада и огорода.

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растениеводство, россия, растения