Сок, варенье, джем, желе: 13 лучших рецептов заготовки клубники на зиму

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Заморозка клубники
При заморозке ягоды сохраняют свои полезные свойства, причем в таком виде аскорбиновая кислота, один из самых нестойких витаминов, сохраняется лучше, чем при комнатной температуре.
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5
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Зачастую ягоды замораживают без промывания, чтобы в них не скапливалась лишняя вода. Но при домашнем приготовлении ее можно очистить от грязи, ненадолго замочив. Все подгнившие плоды нужно удалить.
Шаг 1
Разложить ягоды на полотенце и высушить их.
Шаг 2
Лучшие плоды с чашелистиками выложить в один слой на блюде и поместить в морозилку на час, чтобы ягоды затвердели. Потом их можно переложить в контейнер и отправить обратно в морозильную камеру. То же самое проделать с остальными ягодами.
Шаг 3
питание, продукты
Варенье из клубники
В варенье из клубники можно добавлять бананы, ананасы, другие ягоды, лимоны. Также получить десерт можно без тепловой обработки или используя мультиварку.
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PT480M
клубника, 1000 г
сахарный песок, 1000 г
лимонная кислота, 2 г
Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать 150-200 г сахара и оставить на 3- часа.
Шаг 1
Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю и поставить на огонь.
Шаг 2
Всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне в течение 5 минут. Помешивать, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 3
Полученный сироп вылить к ягодам, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Как только варенье закипит, убавить огонь и варить еще 5 минут.
Шаг 4
После этого снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
Шаг 5
Остывшую клубнику опять довести до кипения и на медленном огне поварить 5 минут. Данную процедуру можно проводить 3 или 4 раза.
Шаг 6
Лимонную кислоту добавить к варенью, поварить его еще 15 минут.
Шаг 7
Горячее варенье разложить по стерильным сухим банкам и закатать.
Шаг 8
питание, продукты
Клубника, перетертая с сахаром
Один из самых полезных видов зимних заготовок — перетертые ягоды с сахарным песком. Его можно добавить меньше, чем в рецепте, чтобы десерт был более витаминизированным.
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PT30M
клубника, 1000 г
сахар, 1000 г
Промыть клубнику, очистить, просушить.
Шаг 1
Измельчить ягоды любым удобным способом, например, ступкой или блендером. Они должны быть максимально чистыми. Можно прогреть их в микроволновке или обработать паром.
Шаг 2
Добавить к клубнике сахар и тщательно перемешать.
Шаг 3
Выложить смесь в банку и сверху ее посыпать небольшим слоем сахара, чтобы ягода не контактировала с воздухом.
Шаг 4
Закатать крышкой и убрать в холодильник.
Шаг 5
питание, продукты
Клубничный сироп
Клубничный сироп станет хорошим дополнением к другим десертам, например, мороженому, блинам, сырникам и т.д.
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PT60M
клубника , 700 г
сахар, 700 г
вода, 0,7 л
лимон , 1 шт.
Клубнику промыть, очистить, нарезать, добавить к ней сахар, лимонный сок и воду.
Шаг 1
Довести до кипения.
Шаг 2
Потомить клубнику при маленьком огне, откинуть на дуршлаг.
Шаг 3
Ягоды отправить в холодильник, а оставшийся сироп уварить при сильном кипении в широкой посуде от 15 до 30 минут.
Шаг 4
Горячий сироп разложить по стерильным сухим банкам и закатать, укутать в ткань.
Шаг 5
питание, продукты
Клубничный джем
Чтобы получить более желеобразную консистенцию к джему можно добавить желатин или пектин.
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PT30M
клубника, 1000 г
сахар, 700 г
лимонная кислота, 5 г
Клубнику промыть, очистить, поместить в кастрюлю и отправить на плиту.
Шаг 1
Нагреть массу до кипения, затем на медленном огне проварить 10 минут
Шаг 2
Всыпать сахар и лимонную кислоту, аккуратно помешивать смесь до полного растворения сахара и "лимонки".
Шаг 3
Закатать джем в стерильные банки и укутать в теплую ткань.
Шаг 4
питание, продукты
Клубничный компот
Компот из клубники — полезный зимний напиток, если не переборщить с сахаром. Для большей пользы к нему можно добавить другие ягоды, ревень, лимон, мяту и мелиссу, специи, например, имбирь, кардамон, бадьян и т.д.
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клубника, 500 г
сахар, 300 г
вода, 2,5 л
Клубнику тщательно промыть и очистить от хвостиков.
Шаг 1
В подготовленную простерилизованную трехлитровую банку выложить клубнику, заполнив на одну треть объема.
Шаг 2
Высыпать сахар.
Шаг 3
Залить в емкость крутой кипяток примерно наполовину
Шаг 4
Закрыть чистой крышкой, оставить на 20 минут.
Шаг 5
Долить остаток воды и закатать крышку.
Шаг 6
Перевернуть емкость вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота.
Шаг 7
питание, продукты
Клубничный конфитюр
Конфитюр можно сделать разной степени сладости, а для образования желеобразной консистенции использовать быстрорастворимый желатин или пектин.
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клубника, 1000 г
сахар, 600 г
пектин, 10 г
лимонный сок, 2 ст. л.
кардамон (по желанию) , 5 г
Клубнику хорошо промыть, очистить, пюрировать блендером или другим удобным способом.
Шаг 1
Смешать сахар с пектином, всыпать его к клубнике, по желанию влить лимонный сок. Для более интересного вкуса можно добавить кардамон.
Шаг 2
Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения, убавить огонь и поварить 4 минуты.
Шаг 3
Закатать пропаренными крышками готовый конфитюр в стерильные банки, укутать их в теплую ткань до остывания.
Шаг 4
питание, продукты
Желе из клубники
Желе из клубники хорошо сохраняет свежий и насыщенный вкус клубничных ягод. Такой эффект достигается за счет минимальной термической обработки, поэтому и витамины в желе также сохраняются.
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клубника, 1000 г
сахар, 600 г
желатин, 40 г
ванилин, 4 г
Очищенную клубнику засыпать сахаром, оставить на несколько часов, чтобы выделился сок.
Шаг 1
Добавить ванилин, отправить массу на огонь, довести до кипения и поварить 3 минуты.
Шаг 2
Отдельно замочить желатин по инструкции, влить его в остывшую смесь и немного прогреть, но не доводить до кипения.
Шаг 3
Перелить желе в стерильные банки, закатать, обернуть полотенцем до полного остывания.
Шаг 4
питание, продукты
Клубничный сок
Чтобы сохранить полезность ягод на зиму, можно приготовить клубничный сок, в котором останется большинство витаминов и минералов. Количество сахара можно уменьшить по желанию — так напиток станет еще полезнее.
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клубника, 1000 г
сахар (на литр сока), 100 г
Клубнику хорошо промыть и очистить.
Шаг 1
Отжать из плодов сок любым удобным способом.
Шаг 2
Добавить к нему сахар, перелить в чистые банки, накрыть крышкой и простерилизовать. Для этого емкости помещают в кастрюлю с кипящей водой.
Шаг 3
Закупорить банки, закутать в ткань и оставить остывать.
Шаг 4
питание, продукты
Силт из клубники
Силт — это шведское варенье, оно несколько отличается от русского традиционного лакомства по консистенции.
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клубника, 1000 г
сахар, 700 г
кислота лимонная, 5 г
Клубнику промыть, очистить от чашелистиков, выложить в кастрюлю и поставить на плиту.
Шаг 1
Нагреть массу на самом маленьком огне и проварить 10 минут.
Шаг 2
Засыпать сахар и лимонную кислоту.
Шаг 3
Аккуратно перемешивать варенье до полного растворения сахара.
Шаг 4
Закатать пропаренными крышками готовый десерт в стерильные банки, укутать их в теплую ткань до остывания.
Шаг 5
питание, продукты
Пастила из клубники
Пастила — это кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока, считается блюдом русской кухни. Если готовить ее из клубники, то получится довольно необычный, вкусный десерт с низким количеством сахара.
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клубника , 600 г
лимонный сок, 2 ст. л.
мед или сироп агавы, 6 ст. л.
Тщательно промыть клубнику, положить ее в блендер вместе с лимонным соком, медом или сиропом агавы.
Шаг 1
Хорошо пюрировать смесь.
Шаг 2
На противень выложить пергамент и ровным слоем распределить клубничное пюре.
Шаг 3
Отправить противень в прогретую до 75 градусов духовку на 3-3,5 часа.
Шаг 4
После приготовления лист можно аккуратно разрезать на равные полоски и скрутить их в трубочки.
Шаг 5
питание, продукты
Соус из клубники к мясу
Клубничный соус к мясу — необычная приправа, которая сделает вкус блюда намного интереснее, по аналогии с брусничным соусом.
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клубника, 1000 г
сахар, 150 г
уксус бальзамический, 0,15 л
перец чили, 4 шт.
имбирь , 2 г
корица, 10 г
зерна кориандра, 5 шт.
соль
черный перец
Промытую, очищенную клубнику засыпать сахаром и оставить на 3 часа.
Шаг 1
Затем добавить уксус и поварить смесь 10 минут на небольшом огне.
Шаг 2
Пюрировать клубничную массу блендером, добавить к ней измельченный перец, кориандр, имбирь, корицу.
Шаг 3
Посолить смесь, поперчить по необходимости и на медленном огне уварить ее 25 минут, чтобы консистенция стала более плотная, похожая на соус.
Шаг 4
питание, продукты
Цукаты из клубники
Цукаты — это сваренные несколько раз в сахарном сиропе плоды. Например, фрукты, ягоды или овощи. Время приготовления цукатов: от 1 до 5 дней.
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клубника , 1500 г
сахар, 1000 г
вода, 0,2 л
Сначала необходимо сварить сироп. Для этого в воду добавить сахарный песок, поставить на огонь, довести до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
Шаг 1
Сиропом залить промытую, очищенную клубнику, оставить до остывания.
Шаг 2
Слить с ягод сироп, отправить на огонь и снова довести до кипения.
Шаг 3
Залить горячей жидкостью клубнику. Такую процедуру нужно повторить семь раз.
Шаг 4
После этого откинуть остывшие ягоды на дуршлаг и дать им настояться примерно 3 часа.
Шаг 5
Разложить клубнику на пергамент, подержать на солнце 5 дней. Если есть электросушилка — около 5 часов, столько же при открытой духовке при 70 градусах.
Шаг 6
питание, продукты

Сок, варенье, джем, желе: 13 лучших рецептов заготовки клубники на зиму

17:24 02.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКлубника
Клубника - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Заготовка клубники на зиму — это консервация плодов для длительного хранения. О лучших рецептах приготовления вкусного и полезного десерта, способах и "золотых" правилах заготовки — в материале РИА Новости.

Заготовка клубники на зиму

Из клубники можно заготавливать на зиму не только варенье или компот. Существует множество десертов из этой ягоды. Например, джем, сироп, конфитюр, желе, пастила, цукаты, клубничный сок с мякотью. Они отличаются по вкусу и консистенции, а также по способу приготовления. Проще всего сделать компот, и он будет наиболее полезен, потому что плоды клубники подвергаются меньшей термической обработке и в напитке не так уж много сахара.
В самой клубнике содержатся витамины группы В, витамины А1, С, Е, К, Н и РР, а также железо, магний, кальций, цинк, марганец, фосфор, медь, калий, кремний, натрий, йод и фолиевая кислота. Ягода славится своими антиоксидантными свойствами. Входящие в ее состав вещества замедляют процессы старения организма, укрепляют сердечно-сосудистую систему и повышают иммунитет. Кроме этого, ягода обладает противовоспалительным и обеззараживающим действием. При этом у нее есть противопоказания. Например, продукт лучше не употреблять беременным женщинам и кормящим мамам.
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 19:33
Полезный десерт: 13 лучших рецептов клубничного варенья на зиму
Важно помнить, что чем меньше сахара в десерте, тем он полезней. Как правило, лакомства из клубники довольно калорийны, потому что содержат много сахара. Например, в клубничном джеме на 100 г продукта приходится 272 ккал. Пищевая ценность свежих ягод клубники:
  • жиры — 0,30 г;
  • белки — 0,67 г;
  • углеводы — 7,68 г.

Как подготовить клубнику?

Перед тем, как приступить к приготовлению клубники, ее необходимо тщательно перебрать. Оставить только спелые, свежие ягоды, без следов плесени, темных пятен, вмятин, механических повреждений. Затем их промывают. Можно замочить ягоды ненадолго в воде, чтобы вся грязь осела на дно емкости. Также удаляют чашелистики.

Способы заготовки

Существует более десятка способов заготовки ягод на зиму. Из нее можно делать не только популярные десерты, но и заправочные соусы к мясным блюдам. Обычно на зиму готовый продукт закатывают в стерильные банки, а перед этим кипятят с сахаром, но не обязательно.
© Pixabay / Mouse23Замороженная клубника
Замороженная клубника - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Pixabay / Mouse23
Замороженная клубника
Заморозка клубники
При заморозке ягоды сохраняют свои полезные свойства, причем в таком виде аскорбиновая кислота, один из самых нестойких витаминов, сохраняется лучше, чем при комнатной температуре.
Приготовление
1
Зачастую ягоды замораживают без промывания, чтобы в них не скапливалась лишняя вода. Но при домашнем приготовлении ее можно очистить от грязи, ненадолго замочив. Все подгнившие плоды нужно удалить.
2
Разложить ягоды на полотенце и высушить их.
3
Лучшие плоды с чашелистиками выложить в один слой на блюде и поместить в морозилку на час, чтобы ягоды затвердели. Потом их можно переложить в контейнер и отправить обратно в морозильную камеру. То же самое проделать с остальными ягодами.
© Pixabay / purpleZiКлубничное варенье
Клубничное варенье - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Pixabay / purpleZi
Клубничное варенье
Варенье из клубники
В варенье из клубники можно добавлять бананы, ананасы, другие ягоды, лимоны. Также получить десерт можно без тепловой обработки или используя мультиварку.
Время готовки
8 ч.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахарный песок
2 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Подготовленную очищенную и промытую клубнику засыпать 150-200 г сахара и оставить на 3- часа.
2
Образовавшийся сироп перелить в кастрюлю и поставить на огонь.
3
Всыпать в него оставшийся сахар и варить на медленном огне в течение 5 минут. Помешивать, чтобы сахар полностью растворился.
4
Полученный сироп вылить к ягодам, смесь поставить на огонь и довести до кипения. Как только варенье закипит, убавить огонь и варить еще 5 минут.
5
После этого снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 2-3 часа.
6
Остывшую клубнику опять довести до кипения и на медленном огне поварить 5 минут. Данную процедуру можно проводить 3 или 4 раза.
7
Лимонную кислоту добавить к варенью, поварить его еще 15 минут.
8
Горячее варенье разложить по стерильным сухим банкам и закатать.
© Pixabay / jhenning_beauty_of_natureКлубника с сахаром
Клубника с сахаром - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Pixabay / jhenning_beauty_of_nature
Клубника с сахаром
Клубника, перетертая с сахаром
Один из самых полезных видов зимних заготовок — перетертые ягоды с сахарным песком. Его можно добавить меньше, чем в рецепте, чтобы десерт был более витаминизированным.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
1000 г
сахар
Приготовление
1
Промыть клубнику, очистить, просушить.
2
Измельчить ягоды любым удобным способом, например, ступкой или блендером. Они должны быть максимально чистыми. Можно прогреть их в микроволновке или обработать паром.
3
Добавить к клубнике сахар и тщательно перемешать.
4
Выложить смесь в банку и сверху ее посыпать небольшим слоем сахара, чтобы ягода не контактировала с воздухом.
5
Закатать крышкой и убрать в холодильник.
© Фото : unsplash/Dilyara GarifullinaПирог с клубничным сиропом
Пирог с клубничным сиропом - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : unsplash/Dilyara Garifullina
Пирог с клубничным сиропом
Клубничный сироп
Клубничный сироп станет хорошим дополнением к другим десертам, например, мороженому, блинам, сырникам и т.д.
Время готовки
1 ч.
Ингредиенты
700 г
клубника
700 г
сахар
0,7 л
вода
1 шт.
лимон
Приготовление
1
Клубнику промыть, очистить, нарезать, добавить к ней сахар, лимонный сок и воду.
2
Довести до кипения.
3
Потомить клубнику при маленьком огне, откинуть на дуршлаг.
4
Ягоды отправить в холодильник, а оставшийся сироп уварить при сильном кипении в широкой посуде от 15 до 30 минут.
5
Горячий сироп разложить по стерильным сухим банкам и закатать, укутать в ткань.
© Фото : Pexels/cottonbroКлубничный джем
Клубничный джем - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Pexels/cottonbro
Клубничный джем
Клубничный джем
Чтобы получить более желеобразную консистенцию к джему можно добавить желатин или пектин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
700 г
сахар
5 г
лимонная кислота
Приготовление
1
Клубнику промыть, очистить, поместить в кастрюлю и отправить на плиту.
2
Нагреть массу до кипения, затем на медленном огне проварить 10 минут
3
Всыпать сахар и лимонную кислоту, аккуратно помешивать смесь до полного растворения сахара и "лимонки".
4
Закатать джем в стерильные банки и укутать в теплую ткань.
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкБанки с клубничным компотом
Банки с клубничным компотом - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Банки с клубничным компотом
Клубничный компот
Компот из клубники — полезный зимний напиток, если не переборщить с сахаром. Для большей пользы к нему можно добавить другие ягоды, ревень, лимон, мяту и мелиссу, специи, например, имбирь, кардамон, бадьян и т.д.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
500 г
клубника
300 г
сахар
2,5 л
вода
Приготовление
1
Клубнику тщательно промыть и очистить от хвостиков.
2
В подготовленную простерилизованную трехлитровую банку выложить клубнику, заполнив на одну треть объема.
3
Высыпать сахар.
4
Залить в емкость крутой кипяток примерно наполовину
5
Закрыть чистой крышкой, оставить на 20 минут.
6
Долить остаток воды и закатать крышку.
7
Перевернуть емкость вверх дном, накрыть пледом или полотенцем до полного остывания компота.
© Фото : unsplash/Monika GrabkowskaКлубничный конфитюр
Клубничный конфитюр - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : unsplash/Monika Grabkowska
Клубничный конфитюр
Клубничный конфитюр
Конфитюр можно сделать разной степени сладости, а для образования желеобразной консистенции использовать быстрорастворимый желатин или пектин.
Время готовки
20 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
600 г
сахар
10 г
пектин
2 ст. л.
лимонный сок
5 г
кардамон (по желанию)
Приготовление
1
Клубнику хорошо промыть, очистить, пюрировать блендером или другим удобным способом.
2
Смешать сахар с пектином, всыпать его к клубнике, по желанию влить лимонный сок. Для более интересного вкуса можно добавить кардамон.
3
Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения, убавить огонь и поварить 4 минуты.
4
Закатать пропаренными крышками готовый конфитюр в стерильные банки, укутать их в теплую ткань до остывания.
© unsplash/Jonathan PielmayerТосты с клубничным желе
Тосты с клубничным желе
© unsplash/Jonathan Pielmayer
Тосты с клубничным желе
Желе из клубники
Желе из клубники хорошо сохраняет свежий и насыщенный вкус клубничных ягод. Такой эффект достигается за счет минимальной термической обработки, поэтому и витамины в желе также сохраняются.
Время готовки
3 ч. 30 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
600 г
сахар
40 г
желатин
4 г
ванилин
Приготовление
1
Очищенную клубнику засыпать сахаром, оставить на несколько часов, чтобы выделился сок.
2
Добавить ванилин, отправить массу на огонь, довести до кипения и поварить 3 минуты.
3
Отдельно замочить желатин по инструкции, влить его в остывшую смесь и немного прогреть, но не доводить до кипения.
4
Перелить желе в стерильные банки, закатать, обернуть полотенцем до полного остывания.
© Фото : Pexels/Engin AkyurtКлубничный сок
Клубничный сок - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Pexels/Engin Akyurt
Клубничный сок
Клубничный сок
Чтобы сохранить полезность ягод на зиму, можно приготовить клубничный сок, в котором останется большинство витаминов и минералов. Количество сахара можно уменьшить по желанию — так напиток станет еще полезнее.
Время готовки
40 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
100 г
сахар (на литр сока)
Приготовление
1
Клубнику хорошо промыть и очистить.
2
Отжать из плодов сок любым удобным способом.
3
Добавить к нему сахар, перелить в чистые банки, накрыть крышкой и простерилизовать. Для этого емкости помещают в кастрюлю с кипящей водой.
4
Закупорить банки, закутать в ткань и оставить остывать.
© Фото : unsplash/Markus SpiskeСилт из клубники
Силт из клубники - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : unsplash/Markus Spiske
Силт из клубники
Силт из клубники
Силт — это шведское варенье, оно несколько отличается от русского традиционного лакомства по консистенции.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
700 г
сахар
5 г
кислота лимонная
Приготовление
1
Клубнику промыть, очистить от чашелистиков, выложить в кастрюлю и поставить на плиту.
2
Нагреть массу на самом маленьком огне и проварить 10 минут.
3
Засыпать сахар и лимонную кислоту.
4
Аккуратно перемешивать варенье до полного растворения сахара.
5
Закатать пропаренными крышками готовый десерт в стерильные банки, укутать их в теплую ткань до остывания.
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 12:25
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Пастила из клубники
Пастила — это кондитерское изделие из подсушенного фруктово-ягодного пюре или сока, считается блюдом русской кухни. Если готовить ее из клубники, то получится довольно необычный, вкусный десерт с низким количеством сахара.
Время готовки
4 ч.
Ингредиенты
600 г
клубника
2 ст. л.
лимонный сок
6 ст. л.
мед или сироп агавы
Приготовление
1
Тщательно промыть клубнику, положить ее в блендер вместе с лимонным соком, медом или сиропом агавы.
2
Хорошо пюрировать смесь.
3
На противень выложить пергамент и ровным слоем распределить клубничное пюре.
4
Отправить противень в прогретую до 75 градусов духовку на 3-3,5 часа.
5
После приготовления лист можно аккуратно разрезать на равные полоски и скрутить их в трубочки.
© Фото : Pexels/cottonbroМясо с клубничным соусом
Мясо с клубничным соусом - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Pexels/cottonbro
Мясо с клубничным соусом
Соус из клубники к мясу
Клубничный соус к мясу — необычная приправа, которая сделает вкус блюда намного интереснее, по аналогии с брусничным соусом.
Время готовки
3 ч. 40 мин.
Ингредиенты
1000 г
клубника
150 г
сахар
0,15 л
уксус бальзамический
4 шт.
перец чили
2 г
имбирь
10 г
корица
5 шт.
зерна кориандра
по вкусу
соль
по вкусу
черный перец
Приготовление
1
Промытую, очищенную клубнику засыпать сахаром и оставить на 3 часа.
2
Затем добавить уксус и поварить смесь 10 минут на небольшом огне.
3
Пюрировать клубничную массу блендером, добавить к ней измельченный перец, кориандр, имбирь, корицу.
4
Посолить смесь, поперчить по необходимости и на медленном огне уварить ее 25 минут, чтобы консистенция стала более плотная, похожая на соус.
© Фото : unsplash/Juliana BarqueroЛомтики клубники на блинчиках
Ломтики клубники на блинчиках - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : unsplash/Juliana Barquero
Ломтики клубники на блинчиках
Цукаты из клубники
Цукаты — это сваренные несколько раз в сахарном сиропе плоды. Например, фрукты, ягоды или овощи. Время приготовления цукатов: от 1 до 5 дней.
Ингредиенты
1500 г
клубника
1000 г
сахар
0,2 л
вода
Приготовление
1
Сначала необходимо сварить сироп. Для этого в воду добавить сахарный песок, поставить на огонь, довести до кипения, помешивая, чтобы сахар полностью растворился.
2
Сиропом залить промытую, очищенную клубнику, оставить до остывания.
3
Слить с ягод сироп, отправить на огонь и снова довести до кипения.
4
Залить горячей жидкостью клубнику. Такую процедуру нужно повторить семь раз.
5
После этого откинуть остывшие ягоды на дуршлаг и дать им настояться примерно 3 часа.
6
Разложить клубнику на пергамент, подержать на солнце 5 дней. Если есть электросушилка — около 5 часов, столько же при открытой духовке при 70 градусах.
Компот с клубникой - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 20:40
Компот из клубники: 12 лучших пошаговых рецептов

Как и сколько хранить заготовки из клубники?

Закатанная в стерильные банки клубника может храниться до трех лет, но лучше употреблять продукт в первые полгода-год, пока в нем максимум полезных веществ, потому что со временем их становится меньше и меньше. Хранят заготовки в погребе, но если его нет, то подойдет темное прохладное место.
 
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