Как и когда лучше сажать бархатцы: советы садоводов
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бархатцы, бархотки, тагетес, чернобривцы — это все названия одного яркого и неприхотливого растения. Эти цветы прекрасно смотрятся в одиночных, групповых посадках и композициях и не создают проблем при выращивании и уходе. Как выбрать сорт из всего многообразия, когда сажать семена бархатцев в 2022 году на рассаду, а когда лучше посадить в открытый грунт, как ухаживать и бороться с вредителями — в материале РИА Новости.
Посадка бархатцев
Бархатцы — цветы из рода однолетних и многолетних растений семейства астровых или сложноцветных. Они родом из Южной и Центральной Америки, где дико произрастают от Нью-Мексико и Аризоны до Аргентины. В Европу эти цветы попали в средние века. Они подходят для украшения рокариев, бордюров, террас, клумб, балконов и ваз, отлично переносят пересадку, жару и засуху и долго цветут. Справиться с их выращиванием смогут даже начинающие садоводы.
Когда сажать бархатцы
Согласно климатическим условиям региона, в котором планируется выращивать растение, выделяют следующие оптимальные сроки посева:
- —в Подмосковье — конец марта-начало апреля;
- —на Юге России — первая декада марта;
- —на Урале, в Сибири и Ленинградской области — конец апреля.
Эксперт по садоводству Ирина Корсакова отмечает, что бархатцы любимы цветоводами за бесконечно долгое цветение и неприхотливый характер. "В теплых регионах, например в Краснодарском крае, посев можно проводить прямо в грунт, а вот в более суровых областях придется повозиться с рассадой, чтобы увеличить сроки цветения. В средней полосе у цветоводов есть выбор — и рассада, и посевы в грунт дадут безотказное цветение", — говорит она. В наших климатических условиях бархатцы расцветают в июне – июле и радуют садоводов до октября, а иногда до ноябрьских морозов.
По лунному календарю
Садоводы и огородники при посадочных работах часто ориентируются на лунный посевной календарь.
Благоприятные даты для посева бархатцев в 2022 году:
- —март – 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 29, 30;
- —апрель – 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 26, 27.
"Лунный календарь - это успокоительная пилюля. Совпали сроки со свободным временем - хорошо. Прогноз отличный. Не совпали - эксперимент. Тоже интересно. Но цветение наступит в любом случае - это проверено", — утверждает Ирина Корсакова.
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Виды бархатцев
Видов и сортов бархатцев огромное множество. Окраска их соцветий однотонная (желтая, оранжевая, красная, бордовая) или двухцветная (окрас бутонов желто-бордовый, красно-коричневый, оранжевый с красными пятнами или каймой). Сегодня насчитывают около 40 видов этих растений, они культивируются во многих странах мира. Выведены даже гибриды белого цвета (например, "Эскимо"). Но самыми популярными по-прежнему остаются невысокие пушистые "Риголетто" и "Мерседес". В городском озеленении чаще используют три вида тагетесов: отклоненный, прямостоячий, тонколистный.
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Начинающему цветоводу разобраться в обилии сортов поможет их классификация:
- —Карликовые бархатцы (20-30 см) - простые или махровые желто-оранжевые цветки. Популярный сорт - "Лунаси Оранж".
- —Высокорослые тагетесы имеют стебли до 40-75 см и бутоны желто-оранжевого оттенка с красными пятнами или темно-коричневые соцветия с желтой каймой. Сорта - "Желтый камень", "Лимонный принц", "Фрилз".
- —Прямостоячие бархотки вырастают до 40-100 см. Имеют массивные махровые бутоны оранжевого и желтого. Распространены сорта "Тайшан", "Альбатрос", "Гавайи".
- —Отклоненные бархатцы имеют высоту от 15 до 50 см. Их главное отличие — стебли ветвятся у основания, а боковые побеги отклонены в сторону. Самые неприхотливые из этой из группы сорта - "Бой" и "Гармоника".
- —Тонколистные разновидности тагетеса высотой до 30 см отличает красное пятно у основания мелких желтых или оранжевых лепестков. Наиболее распространены сорта "Мимимикс", "Голден Ринг", "Золотое кольцо".
Посев семян на рассаду
С момента появления всходов до периода цветения бархатцев в среднем проходит примерно 40-50 дней (всходы прорастают за пять-семь дней). Высеивать культуру на рассаду нужно примерно за полтора-два месяца до высадки в открытый грунт.
Выбор емкости
Крупные семена бархатцев удобно сеять как в индивидуальные емкости — пластиковые кассеты или стаканчики, торфяные горшочки, так и в общий ящик. Принципиальных предпочтений по выбору тары для выращивания рассады нет. К тому же сеянцы хорошо переносят пикировку.
Выбор семян
Семена бархатцев можно купить или предварительно заготовить из своего цветника. Приобретать посевной материал лучше у надежных поставщиков и проверенных производителей. На упаковке с семенами должна быть указана информация о сорте и цветении, рекомендации о сроках посадки и высадке в грунт. Цветоносы своими руками нужно собирать в сухую погоду и до начала заморозков. Извлечь семена из коробочек, выложить их на бумагу и просушить при комнатной температуре. Высушенные семена бархатцев поместить в бумажный конверт или тканевый мешочек и отправить на хранение в темное и сухое место.
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Подготовка грунта и семян
Подготовка материала для посева включает следующие этапы:
- —сортировка;
- —обеззараживание;
- —закаливание;
- —проращивание.
Но, как отмечают цветоводы, семена тагетеса, посеянные на рассаду, прекрасно прорастают и без какой-либо предпосевной подготовки, их можно дополнительно не замачивать и не применять стимуляторы роста. Чтобы перестраховаться и быть уверенным в отличной всхожести, можно использовать по инструкции препараты "Эпин-экстра" или "Циркон". В проращивании эта культура не нуждается.
Сеют бархатцы в первый месяц весны, чтобы уже в середине лета получить растения с обильным цветением. Этапы работ:
- —для посева рекомендуется использовать специальную почвенную смесь из торфа, песка и дерновой земли;
- —на дно выложить слой дренажа, а сверху грунт;
- —проделать небольшие лунки и углубить семена на три сантиметра на расстоянии двух сантиметров друг от друга;
- —сеянцы присыпать землей, полить и поставить в освещенное теплое место.
Оптимальная температура для прорастания — +21…+24 градуса. Первые всходы появляются уже через трое суток.
Уход за рассадой
Правильный и полноценный уход подразумевает регулярное увлажнение саженцев и их проветривание. После прорастания бархатцев температуру необходимо снижать — днем +18 градусов, ночью не ниже +15 градусов. До появления всходов поливать следует из пульверизатора, а после — из шприца или спринцовки.
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Чрезмерное увлажнение посадок может спровоцировать появление черной ножки, а пересыхание и вовсе к гибели. Если рассада хилая и вялая, то нужно подкормить растения специальными удобрениями, например, препаратами "Фертика Люкс" или "Агрикола". Подкормку производят по инструкции.
Подготовка рассады
Рекомендуется перед посадкой немного закалить рассаду следующим способом: по несколько часов проветривать помещение с растениями, а затем, когда на улице установится дневная температура свыше 10 градусов тепла, можно выставлять растения на балкон, постепенно увеличивая время, перенося саженцы в дом только на ночь. Закаливание проводят за две недели до высадки в грунт. Наличие трех листочков на сеянцах сигнализирует о том, что их можно пересадить в открытый грунт.
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Выбор и подготовка почвы
"Бархотки настолько неприхотливы, что выбор грунта вообще не играет никакой роли. Родина этой культуры — пустыня, поэтому у цветов такая феноменальная засухоустойчивость и отзывчивость к подкормкам. Небольшое количество комплексного удобрения может какой-то цветок и "не заметит", а благодарные бархатцы отзовутся бурной зеленью листвы и цветением еще более пышным. Требовательны бархатцы только к теплу. По этой причине высаживать их рекомендуется только после того, как минует угроза заморозков", — комментирует Ирина Корсакова.
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Чтобы создать оптимальные условия для роста и цветения бархатцев, Галина Подъяблонская, садовод с большим стажем, на собственном участке подготавливает клумбы с умеренно плодородной почвой. Разрыхляет почву на глубину 15 см, вниз отсыпает дренажный слой. и добавляет перепревший компост. "Для этих светолюбивых цветов лучше всего подходят южные и западные стороны участка на полном солнце. И даже в условиях экстремальной жары бархатцы радуют цветением", — отмечает эксперт.
Правила и схема посадки
Правила и схема посадки зависят от размера и сорта и обычно указаны на упаковке с семенами. В открытый грунт высаживают цветы на постоянное место по схеме:
- —карликовые и низкорослые виды – 20х20;
- —высокорослые сорта – 40х40.
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Рекомендуется за два часа до пересадки рассады в открытую почву хорошо полить растения. На выбранном участке проделать лунки на глубину чуть больше емкости с сеянцами и расстоянием 20-30 см. Аккуратно извлечь растения вместе с землей и методом перевалки пересадить в лунку на гряду. Засыпать землей, слегка уплотнить и полить. Место посадки следует замульчировать торфом или опилками на толщину пять сантиметров.
"К почве бархатцы совсем не требовательны и могут мириться даже с небольшим затемнением. Например, высаженные в приствольный круг яблони бархатцы будут выглядеть чудесной яркой клумбой и по совместительству отпугивать вредителей. А в совместных посадках в огороде (например, с капустой) будут защищать овощи от капустной блошки", — отмечает Ирина Корсакова.
Процесс посадки семян в грунт
Тагетес высаживают в грунт в начале–середине мая. Предварительно вскапывают и разравнивают грядку. В грунт добавляют двойной суперфосфат. Проделывают продольные бороздки глубиной не более одного сантиметра. Семена можно сеять без предварительного замачивания или выдержать их в растворе марганцовки для ускорения всхожести. Их укладывают на расстоянии друг от друга примерно в три сантиметра и присыпают тонким слоем почвы, затем хорошо проливают. Важно аккуратно поливать растения, т.к. посевной материал легко вымывается из грунта. Ускорить прорастание семян можно при помощи создания парникового эффекта (накрыть грядку пленкой).
Бархатцы подходят как для одиночного выращивания на клумбе, в балконных кашпо и горшках, так и для групповых посадок с другими цветами. Выигрышно смотрятся в цветнике бархотки в сочетании с георгинами, астрами, петунией, флоксами, лобелией, георгинами, цинниями.
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Как правильно ухаживать после посадки
Чернобривцы неприхотливы к температурному режиму, они прекрасно растут как на солнце, так и в тени. Но лучший результат достигается при выращивании на участках с плодородной землей на солнечной стороне. Бархатцы практически не болеют, но после высадки культуры в грунт стоит соблюдать следующие правила:
- —регулярно проводить полив растений для укоренения, во влаге особенно нуждаются молодые растения, но не заливать, т.к. цветоносы при чрезмерной влаге подвержены гниению;
- —по мере необходимости пропалывать от сорняков клумбы с тагетесом;
- —вносить подкормки (фосфорно-калийные удобрения) для пышного цветения;
- —рыхлить почву для улучшения аэрации корней, при частых поливах на земле образуется корка;
- —прореживать посадку при необходимости и удалять отцветшие соцветия.
Как получить раннее цветение
Раннее обильное цветение тагетеса возможно при выращивании растений из семян рассадным методом и соблюдении всех условий ухода.
Борьба с болезнями и вредителями
Из-за высокого уровня влажности и неправильного режима увлажнения бархатцы может поразить серая гниль или паутинный клещ. Но случается это крайне редко. Вредители не очень любят специфический запах бархатцев, но дождливую и сырую погоду насаждения повреждают слизни и улитки.
В борьбе с тлей, клещами, трипсами и гусеницами помогут настой табака и специализированные препараты-инсектициды - "Актара", "Конфидор", "Би-58". Для приготовления табачного настоя берут 200 грамм табака и пять литров теплой воды, на протяжении двух суток настаивают, помешивая. Затем настой кипятят, процеживают и растворяют в нем 20 грамм измельченного мыла, добавляют еще пять литров воды. Полученным раствором опрыскивают все кусты. Для обработки от паутинного клеща используют препараты с серой или средство "Фитоверм". Избавиться от серой гнили можно опрыскиванием препаратами: бордосская жидкость (1%), "Арцерид", "Фундазол". Сохранить цветы от слизней помогут настой табака или полыни. Берут 20 грамм сухой измельченной полыни и сутки настаивают в пяти литрах теплой воды. Кипятят настой полчаса, процеживают, доливают до 10 литров и опрыскивают бархотки.
Тагетесы имеют фитонцидные и инсектицидные свойства — они отпугивают кротов, грызунов, медведку, проволочника и нематод из почвы, препятствуют размножению грибков, поэтому могут защитить не только себя, но и насаждения рядом.
Ошибки в посадке
Ирина Корсакова рассказывает, что ошибок при посадке бархатцев практически не бывает. "Если, конечно не заливать растения на стадии рассады — ведь они родом из пустынь. Ну и загущенные посадки, пожалуй — не очень хорошая идея для свободолюбивых бархатцев", — отмечает эксперт.
Советы опытных огородников
Использование бархатцев в качестве сидератов (культур для восстановления и оздоровления грунта) — отличная идея на любых видах почв. Используют бархатцы в косметологии, медицине и даже кулинарии.
Галина Подъяблонская рекомендует сажать бархотки на огороде для защиты капусты, помидоров, перца, картофеля и баклажанов от вредителей. Их специфический запах не только отталкивает грызунов, нематод, муравьев, но даже предотвращает развитие сорняков.
Перед выращиванием цветов необходимо заранее подобрать сорт. Высокие прямостоячие бархатцы отлично смотрятся в середине клумбы, а мелкоцветковые виды культур выигрышно сажать в садах, на придомовых территориях, в кашпо или ящиках на балконе.