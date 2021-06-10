https://ria.ru/20210610/soyuzmultfilm-1736151402.html

Киностудия "Союзмультфильм"

Киностудия "Союзмультфильм" - РИА Новости, 10.06.2021

Киностудия "Союзмультфильм"

Киностудия "Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. Создана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм" на РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T02:16

2021-06-10T02:16

2021-06-10T02:16

россия

союзмультфильм

справки

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Киностудия "Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов. Создана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм" на основании приказа Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) в результате объединения московских анимационных студий - мультмастерских "Межрабпромфильма", "Мосфильма" и мультстудии ГУКФ. Через год слог "дет" отпал, и студия стала называться "Союзмультфильм". "Союзмультфильм" разместили в Москве в помещениях двух закрытых храмов – в храме Спаса Преображения на Арбате и в церкви святого Николая Чудотворца на Долгоруковской улице. В штат студии вошли состоявшиеся режиссеры – Иван Иванов-Вано, Валентина и Зинаида Брумберг, Владимир Сутеев, Дмитрий Бабиченко и другие.В 1936 году был выпущен первый черно-белый мультфильм "В Африке жарко", с 1937 года студия начала выпускать преимущественно короткометражные цветные фильмы о животных в "диснеевской" манере, изучая целлулоидную технологию, при которой рисунки с фазами движения персонажа наносятся на прозрачный целлулоид и снимаются покадрово. Рисунки меняются, а фон статичный.Однако постепенно мастера осваивали новые жанры и техники. С 1938 года был введен цеховой процесс прорисовки и метод ротоскопирования ("эклер"), при котором театральные актеры снимались, как в игровом кино, а затем по этим съемкам аниматоры воспроизводили движение в рисунке покадрово. В 1940 году при студии были организованы четырехмесячные курсы художников-мультипликаторов – это позволило пополнить штат молодыми специалистами. В 1939-1941 годах "Союзмультфильм" выпустил получившие широкую известность мультфильмы "Бармалей", "Мойдодыр", "Дядя Степа", "Муха-Цокотуха" и др.В 1941 году, во время Великой Отечественной войны (1941-1945), студия была частично эвакуирована в Самарканд (Узбекистан) и фактически оказалась разделенной на два отделения – московское и самаркандское. Многие сотрудники "Союзмультфильма" ушли на фронт, участвовали в создании агитационных плакатов. В 1943 году студия вернулась в Москву. В военное время работа над фильмами шла медленно, однако в эти годы увидели свет такие мультфильмы, как "Краденое солнце", "Сказка о царе Салтане", "Телефон". В 1945 году вышел первый полнометражный мультфильм "Пропавшая грамота" по "Вечерам на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя. В послевоенное время был определен самобытный "канон" детского советского мультфильма. Наиболее яркие работы "Союзмультфильма" конца 1940-х годов – полнометражный мультфильм "Конек-Горбунок", "Серая Шейка", "Цветик-семицветик".Они были созданы в стилистике сказочного "реализма" (гармоничность и выстроенность кадра, внимание к детали, тонкая проработка фона). В 1947 году студия получила первую награду – на кинофестивале в Венеции фильм Мстислава Пащенко "Песенка радости" был награжден бронзовой медалью "За лучший анимационный фильм". Фильмы 1950-1960-х годов отражали важные общественно-политические темы, были отмечены поисками новых жанров, форм, художественных решений. В этот период были созданы мультфильмы "Золотая антилопа", "История одного преступления", "Сказка о Мальчише-Кибальчише", "Левша", "Дюймовочка", "Рикки-Тикки-Тави", "Каникулы Бонифация", "Вовка в тридевятом царстве", "Муравьишка-хвастунишка" и др. С 1953 года студия начала производить кукольные мультфильмы. Первым стал фильм "На даче", позже появились "Кто сказал "мяу"?", "Влюбленное облако", "Варежка", "Клубок" и др.В конце 1960-х – начале 1970-х годов вышли мультфильмы "Маугли", "Малыш и Карлсон", "Умка", "Винни Пух", анимационный мюзикл "Бременские музыканты", первый рисованный цикл "Ну, погоди!", мультжурнал "Веселая карусель" и др. В 1970-1980-х годах "Союзмультфильм" стал крупнейшей анимационной студией Европы. К концу 1980-х годов на ней работало более 500 человек, студия завоевала более 150 наград различных фестивалей в СССР и за границей. В эти годы многие режиссеры разрабатывали собственные жанровые направления – музыкальный фильм (Инесса Ковалевская), фильмы-притчи (Федор Хитрук), спортивные фильмы и фильмы-концерты (Борис Дежкин), национально-фольклорные мультфильмы (Иван Иванов-Вано) и т.д. Технологические новшества ввел Юрий Норштейн, чьи фильмы "Ежик в тумане", "Сказка сказок" получили мировое признание. К началу 1980-х годов известность приобрели Эдуард Назаров ("Жил-был пес") и Гарри Бардин ("Конфликт", "Брэк!"). В эти годы также были выпущены фантастические фильмы: "Фаэтон – сын Солнца", "Тайна третьей планеты"; фильмы-былины: "Илья Mуромeц", "Василиса Микулишна"; фильмы-мифы: "Apгонавты", "Персей", "Прометей"; фильмы, созданные на материале рисунков, рукописей, писем выдающихся личностей ("Юноша Фридрих Энгельс", трилогия по рисункам Александра Пушкина – "Я к Вам лечу воспоминаньем...", "И с вами снова я", "Oceнь") и по рисункам детей ("Край, в котором ты живешь", "Песня о дружбе"). Студия ежегодно выпускала до 35 рисованных и кукольных фильмов. Значительная часть из них – фильмы для детей. В годы перестройки работа "Союзмульфильма" была реорганизована. В 1988 году на студии были созданы пять творческих объединений: "Поиск" (Андрей Хржановский), "Комикс" (Владимир Тарасов), "Традиция" (Анатолий Петров), "Детский фильм" (Вячеслав Котеночкин), "Объемно-кукольные фильмы" (Вадим Курчевский), а также автономная мастерская Юрия Норштейна. Они просуществовали до апреля 1990 года, когда вернулось деление студии на отделы кукольных и рисованных фильмов. В 1989 году "Союзмультфильм" был переведен на хозрасчет, а затем получил статус арендного предприятия, которое получило право распоряжаться коллекцией мультипликационных фильмов, созданных с 1936 года. В 1990-е годы "Союзмультфильм" переживал кризис, предприятие существовало как производственная база для других студий. Авторские права на мультфильмы были проданы посредническим фирмам. Среди фильмов, снятых на студии в 1990-е годы, можно выделить кукольные ленты "Серый волк энд Красная шапочка", "Сказка", "Машенька", "Считалка для троих", "Теремок"; рисованные картины "Рождественская фантазия", "Притча о мыши", "Кот и К°", "Случаи", "История одного города. Органчик", "Выход", "Про любовь и муху", "Коммунальная история", "Нити", "Ночь на Лысой горе", фильмы из "древнегреческого цикла" Анатолия Петрова "Нимфа Салмака" и "Полифем, Акид и Галатея В июле 1999 года Арендное предприятие "Киностудия Союзмультфильм" было акционировано и стало называться ОАО "Киностудия Союзмультфильм". В октябре 1999 года государство учредило новую структуру ФГУП "Киностудия Союзмультфильм", которому было отдано в ведение помещение, производственная база и права на коллекцию фильмов старого "Союзмультфильма". В 2004 году на базе киностудии были образованы две структуры: ФГУП "Творческо-производственное объединение "Союзмультфильм", где было сосредоточено фильмопроизводство, и ФГУП "Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм", занимающееся эксплуатацией коллекции фильмов. Затем "Фильмофонд" был преобразован в Объединенную государственную киноколлекцию (ОГК). После встречи ряда режиссеров анимационного кино (Юрий Норштейн, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский) с Владимиром Путиным в 2011 году ОГК была упразднена, права на управление коллекцией были переданы Госфильмофонду РФ. В 2015 году "Союзмультфильм" вернул себе права на управление "Золотым фондом".В августе 2017 года студия переехала в новое высокотехнологичное здание на улице Академика Королева. Здесь размещены производственные комплексы, студия Motion Capture, съемочные павильоны, студия звукозаписи, музей анимации, детский центр "Союзмультклуб", анимационный технопарк и многое другое. Студия почти вдвое увеличила творческий коллектив и продолжает привлекать профессионалов в области анимации в свою команду.В мае 2018 года был запущен youtube-канал "Союзмультфильма", который представляет коллекцию современных и классических сериальных и короткометражных проектов киностудии. За три года работы канал более миллиарда зрительских просмотров. В марте 2021 года стало известно, что киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала. В феврале 2021 года в Москве на ВДНХ был открыт развлекательный центр "Союзмультпарк". В центре находятся 18 интерактивных аттракционов, которые позволяют гостям парка взаимодействовать с героями мультфильмов. За время существования "Союзмультфильма" было выпущено более 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимации, были отмечены престижными международными и российскими премиями и наградами, стали неотъемлемой частью отечественной культуры. В 2020 году суммарно студия произвела более 1000 минут анимации.Сегодня "Союзмультфильм" активно занимается развитием сериальной продукции, адаптацией отечественной анимации под иностранные рынки, а также создает развивающий контент для детей. Директор студии – Борис Машковцев. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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