https://ria.ru/20210310/soyuzmultfilm-1600424293.html
YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров
YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров
Официальный Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм" собрал более миллиарда зрительских просмотров почти за три года, сообщила пресс-служба студии. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T06:50
2021-03-10T06:50
2021-03-10T07:43
культура
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм" собрал более миллиарда зрительских просмотров почти за три года, сообщила пресс-служба студии."Самым просматриваемым мультфильмом на канале стал мультсериал "Простоквашино" - один из сборников серий этого популярного проекта собрал более 35 миллионов просмотров", - сообщила пресс-служба.Конкуренцию "Простоквашино" составила подборка эпизодов классического "Ну, погоди!", у которой около 22 миллионов просмотров. На третьем месте - сборник всех серий мультсериала "Оранжевая корова" (более 17 миллионов).Также в топе – классические и новые короткометражные мультфильмы: "Лентяйка Василиса", "Как кричит крокодил", "Даша и Людоед", "Обезьянки", "Антошка".Youtube-канал "Союзмультфильма" был запущен 30 мая 2018 года и представляет коллекцию современных и классических сериальных и короткометражных проектов киностудии.
https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html
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новости культуры, союзмультфильм, youtube
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Официальный Youtube-канал киностудии "Союзмультфильм" собрал более миллиарда зрительских просмотров почти за три года, сообщила пресс-служба студии.
"Самым просматриваемым мультфильмом на канале стал мультсериал "Простоквашино" - один из сборников серий этого популярного проекта собрал более 35 миллионов просмотров", - сообщила пресс-служба.
Конкуренцию "Простоквашино" составила подборка эпизодов классического "Ну, погоди!", у которой около 22 миллионов просмотров. На третьем месте - сборник всех серий мультсериала "Оранжевая корова" (более 17 миллионов).
Также в топе – классические и новые короткометражные мультфильмы: "Лентяйка Василиса", "Как кричит крокодил", "Даша и Людоед", "Обезьянки", "Антошка".
Youtube-канал "Союзмультфильма" был запущен 30 мая 2018 года и представляет коллекцию современных и классических сериальных и короткометражных проектов киностудии.