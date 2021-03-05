https://ria.ru/20210305/soyuzmultfilm-1599910184.html
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:23
2021-03-05T02:23
2021-03-05T02:23
культура
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союзмультфильм
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии."Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, в этом году "Союзмульфильм" произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.
https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html
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новости культуры, союзмультфильм
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в этом году "Союзмульфильм" произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.