https://ria.ru/20210305/soyuzmultfilm-1599910184.html

Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал

Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал

Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности,... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T02:23

2021-03-05T02:23

2021-03-05T02:23

культура

новости культуры

союзмультфильм

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии."Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, в этом году "Союзмульфильм" произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.

https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, союзмультфильм