Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210305/soyuzmultfilm-1599910184.html
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности,... РИА Новости, 05.03.2021
2021-03-05T02:23
2021-03-05T02:23
культура
новости культуры
союзмультфильм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572734244_0:0:2249:1265_1920x0_80_0_0_97741bfb2b92352a2aeee6aed97d68b4.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии."Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.По данным пресс-службы, в этом году "Союзмульфильм" произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.
https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572734244_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_a53ccf5ff712cafb2af14353ba078311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, союзмультфильм

Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал

02:23 05.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль анимации и развлечений "Мультимир" на ВДНХ
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры о создании собственного телеканала с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых, в частности, "Мультландия", сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.
"Создание собственного телеканала закреплено в долгосрочной стратегии развития "Союзмультфильма". В настоящее время "Союзмультфильм" ведет переговоры с представителями нескольких спутниковых каналов, в числе которых телеканал "Мультландия", который является резидентом технопарка киностудии "Союзмультфильм". Детали переговоров раскрывать пока преждевременно", - отметили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в этом году "Союзмульфильм" произведет порядка 200 сериальных проектов и более 1800 минут анимации в целом, у студии есть обширная коллекция классических и авторских фильмов.
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 10:36Культура
На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"
 
КультураНовости культурыСоюзмультфильм
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Опровергнуты сообщения о перекрытии дорог в Новосибирске
05:27Антонов обозначил приоритеты России в отношениях с США
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
Лента новостейМолния