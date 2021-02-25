https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html

На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"

На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"

Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-25T10:36

2021-02-25T10:36

2021-02-25T10:59

культура

ольга любимова

новости культуры

вднх

юлиана слащева

союзмультфильм

сергей собянин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Церемония открытия мультимедийного парка прошла в среду на ВДНХ. До этого он три месяца работал в тестовом режиме. На открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин."Весь парк стоил чуть больше 300 миллионов рублей. Это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма", - сказала Слащева.Она отметила, что "Союзмультпарк" – это эксперимент, "второго такого нет". "Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", - подчеркнула Слащева.Она также выразила надежду на то, что подобные парки начнут открываться и в других регионах.Мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров, на большей его части расположены аттракционы. В центре находятся 18 интерактивных аттракционов, которые позволяют гостям парка взаимодействовать с героями мультфильмов.

https://ria.ru/20201226/cheburashka-1591023470.html

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ольга любимова, новости культуры, вднх, юлиана слащева, союзмультфильм, сергей собянин