На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"
10:36 25.02.2021 (обновлено: 10:59 25.02.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Церемония открытия мультимедийного парка прошла в среду на ВДНХ. До этого он три месяца работал в тестовом режиме. На открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
"Весь парк стоил чуть больше 300 миллионов рублей. Это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма", - сказала Слащева.
Она отметила, что "Союзмультпарк" – это эксперимент, "второго такого нет". "Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", - подчеркнула Слащева.
Она также выразила надежду на то, что подобные парки начнут открываться и в других регионах.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
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Девочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
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Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
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Дети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
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Девочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
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Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
3 из 3
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров, на большей его части расположены аттракционы. В центре находятся 18 интерактивных аттракционов, которые позволяют гостям парка взаимодействовать с героями мультфильмов.
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