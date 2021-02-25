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https://ria.ru/20210225/soyuzmultpark-1598817498.html
На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"
На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"
Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T10:36
2021-02-25T10:59
культура
ольга любимова
новости культуры
вднх
юлиана слащева
союзмультфильм
сергей собянин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.Церемония открытия мультимедийного парка прошла в среду на ВДНХ. До этого он три месяца работал в тестовом режиме. На открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин."Весь парк стоил чуть больше 300 миллионов рублей. Это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма", - сказала Слащева.Она отметила, что "Союзмультпарк" – это эксперимент, "второго такого нет". "Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", - подчеркнула Слащева.Она также выразила надежду на то, что подобные парки начнут открываться и в других регионах.Мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров, на большей его части расположены аттракционы. В центре находятся 18 интерактивных аттракционов, которые позволяют гостям парка взаимодействовать с героями мультфильмов.
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ольга любимова, новости культуры, вднх, юлиана слащева, союзмультфильм, сергей собянин

На ВДНХ открыли новый развлекательный центр "Союзмультпарк"

10:36 25.02.2021 (обновлено: 10:59 25.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Более 300 миллионов рублей было вложено в новый мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, сообщила журналистам председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Церемония открытия мультимедийного парка прошла в среду на ВДНХ. До этого он три месяца работал в тестовом режиме. На открытии присутствовали министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Председатель правления киностудии Союзмультфильм Юлиана Слащева, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве. - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
"Весь парк стоил чуть больше 300 миллионов рублей. Это было совместное финансирование правительства Москвы, Минкультуры и небольшой частью "Союзмультфильма", - сказала Слащева.
Она отметила, что "Союзмультпарк" – это эксперимент, "второго такого нет". "Судя по откликам детей, по тому, как они не хотят отсюда выходить и уходят с плачем, как пытаются забрать с собой Чебурашек, мы видим, что у нас все получилось", - подчеркнула Слащева.
Она также выразила надежду на то, что подобные парки начнут открываться и в других регионах.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Девочка на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве.
1 из 3
Девочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Открытие мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве.
2 из 3
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии Союзмультфильм на ВДНХ в Москве.
3 из 3
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 3
Девочка на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 3
Открытие мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 3
Дети на открытии мультимедийного парка киностудии "Союзмультфильм" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мультимедийный развлекательно-развивающий центр "Союзмультпарк" на ВДНХ занимает площадь более 2 тысяч квадратных метров, на большей его части расположены аттракционы. В центре находятся 18 интерактивных аттракционов, которые позволяют гостям парка взаимодействовать с героями мультфильмов.
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"Союзмультфильм" представит телеспектакль про Чебурашку и его друзей
 
КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыВДНХЮлиана СлащеваСоюзмультфильмСергей Собянин
 
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