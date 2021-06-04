https://ria.ru/20210604/inoagenty-1735515892.html

"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов

"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов - РИА Новости, 04.06.2021

"Разрушили нам весь бизнес": Россия отказалась кормить агентов

Состоявшийся вчера в рамках ПМЭФ деловой завтрак, который был организован специально для журналистов СМИ, признанных в России иностранными агентами, получил... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:02

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

авторы

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Состоявшийся вчера в рамках ПМЭФ деловой завтрак, который был организован специально для журналистов СМИ, признанных в России иностранными агентами, получил неожиданную пиар-поддержку. По удивительному совпадению буквально за несколько минут до начала мероприятия было опубликовано заявление издания VTimes о закрытии проекта с 12 июня (День России, что чрезвычайно символично). Причина — в признании его три недели назад иноагентом.В VTimes прямо рассказали, почему решение российского Минюста повлекло столь роковые последствия:"Ярлык иноагента разрушил бизнес-модель VTimes — а мы создавали это издание именно как бизнес. Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с иноагентом, — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, "иноагентский" статус лишает VTimes большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии иноагенту — и мы тоже понимаем почему".Правда, есть детали, которые заметно смазывают впечатление раскручивающегося маховика репрессий в империи зла.Дело в том, что VTimes — созданное осенью 2020 года журналистами "Ведомостей", покинувшими деловое издание из-за разногласий с новым главным редактором, — формально СМИ вовсе не является и в качестве такового не зарегистрировано ни в России, ни за рубежом. Имеется просто сайт, администратором которого является некий фонд Stichting 2 Oktober*, зарегистрированный в Нидерландах.И надо же, какая неожиданность: российское государство не пришло в восторг от этого удивительного организационного кентавра, который как бы вроде и не СМИ, но в то же время в отношении самого себя использует характеристики "медиа" и "издание", — и припечатало его статусом иноагента.Впрочем, и помимо VTimes, участникам делового завтрака было о чем поговорить, поскольку наведение государством порядка в медиасфере, фигурирующее в самых прогрессивных кругах под ярлыком "репрессии против независимой прессы", в последние недели приобрело прямо-таки невиданный прежде размах."Радио Свобода"* и телеканал "Настоящее время"* (совместный проект "Свободы"* и "Голоса Америки"*), оштрафованные на десятки миллионов рублей как раз за отсутствие положенной им по закону маркировки "иностранный агент", в апреле-мае передислоцировали за границу значительную часть своих российских сотрудников. В столь знаковые для текущей международной политической ситуации города, как Прага и Киев.А еще на уходящей неделе, 31 мая, закрылось интернет-издание Newsru.com, над которым, кстати, вовсе не сияла столь пугающая некоторых неоновая вывеска "Иностранный агент". В отличие от финансируемых государством США "Радио Свобода"*, "Голоса Америки"* и иже с ними, владельцем Newsru.com является бывший российский олигарх и медиамагнат Владимир Гусинский, про непростые финансовые обстоятельства которого последние годы ходят упорные слухи. Именно в таком — казалось бы, неблагоприятном для российского государства — антураже официальный представитель МИД России Мария Захарова пообщалась с журналистами "преследуемых за инакомыслие" СМИ. А чуть позже на ту же тему высказался и замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. Собственно, позиция России сводится к двум простым пунктам, которые и были озвучены. Во-первых, Штаты и Европа вынудили нашу страну к ответным мерам на притеснение там отечественных журналистов. А во-вторых, российское законодательство и правоприменительные практики в данной сфере намного-намного мягче, демократичнее и либеральнее западных.Основная проблема критиков российской власти заключается в том, что все это чистая правда — и, что самое главное, вполне очевидная среднестатистическому человеку.В результате в холодной войне СССР потерпел поражение не только от реального Запада, но и от идеализированных — до полной сказочности — представлений о нем советского общества.И вот именно этого, по-настоящему грандиозного преимущества западный мир лишился в XXI веке. А нарастающий полномасштабный кризис выставил в последнее время на всеобщее обозрение такие особенности функционирования западных систем, что любые претензии оттуда на моральное превосходство и право учить других демократии, свободам и правам человека вызывают уже даже не насмешки, а недоуменное пожимание плечами.Ну а проводники соответствующих устремлений в России, будь то общественно-политические силы или СМИ, оказались вместо привычной позиции прометеев прогресса в роли маргиналов, балансирующих в глазах сограждан на грани коллаборационизма.*СМИ, выполняющее функцию иностранного агента.

https://ria.ru/20210603/zakrytie-1735357852.html

https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/1735476154.html

https://ria.ru/20210603/inoagenty-1735436588.html

https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, авторы