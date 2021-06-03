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Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция

Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021

Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция

Официальный представитель МИД Мария Захарова проводит рабочий завтрак для журналистов СМИ, признанных в России иноагентами. Мероприятие организовали в рамках... РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:00

2021-06-03T08:00

2021-06-03T09:15

петербургский международный экономический форум

иноагенты

россия

мария захарова

пмэф

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Официальный представитель МИД Мария Захарова проводит рабочий завтрак для журналистов СМИ, признанных в России иноагентами. Мероприятие организовали в рамках Петербургского международного экономического форума.Участники дискуссии обсуждают особенности работы, а также вопросы аккредитации иностранных журналистов в России.В мероприятии также принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди и европейские дипломаты. Модерирует дискуссию руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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