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Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция
Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция - РИА Новости, 03.06.2021
Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова проводит рабочий завтрак для журналистов СМИ, признанных в России иноагентами. Мероприятие организовали в рамках... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:00
2021-06-03T08:00
2021-06-03T09:15
петербургский международный экономический форум
иноагенты
россия
мария захарова
пмэф
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Официальный представитель МИД Мария Захарова проводит рабочий завтрак для журналистов СМИ, признанных в России иноагентами. Мероприятие организовали в рамках Петербургского международного экономического форума.Участники дискуссии обсуждают особенности работы, а также вопросы аккредитации иностранных журналистов в России.В мероприятии также принимают участие президент Ассоциации иностранных корреспондентов Аль-Сайед Адиб Мохд Абди и европейские дипломаты. Модерирует дискуссию руководитель дирекции по коммуникациям медиагруппы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.
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LIVE: Деловой завтрак с Марией Захаровой
LIVE: Деловой завтрак с Марией Захаровой
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видео, иноагенты, россия, мария захарова, пмэф
Деловой завтрак с Марией Захаровой на полях ПМЭФ. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова проводит рабочий завтрак для журналистов СМИ, признанных в России иноагентами. Мероприятие организовали в рамках Петербургского международного экономического форума.
2021-06-03T08:00
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