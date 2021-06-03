https://ria.ru/20210603/zakrytie-1735357852.html

Издание VTimes* объявило о закрытии

Издание VTimes* объявило о закрытии - РИА Новости, 03.06.2021

Издание VTimes* объявило о закрытии

Признанное иностранным агентом издание VTimes объявило о закрытии. Заявление редакции опубликовано на официальном сайте. РИА Новости, 03.06.2021

2021-06-03T08:34

2021-06-03T08:34

2021-06-03T12:15

ведомости

медиа - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735373391_0:176:2730:1712_1920x0_80_0_0_c0ff46acc73aac76ae1f9484e8b424f8.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Признанное иностранным агентом издание VTimes объявило о закрытии. Заявление редакции опубликовано на официальном сайте.Его авторы отметили, что не видят возможности продолжать работу, хотя после внесения в список СМИ-иноагентов изучили семь возможных сценариев. "В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в заявлении.VTimes* прекратит работу 12 июня.VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Тогда в знак протеста издание покинули, в частности, пять заместителей главного редактора — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. В мае этого года Минюст внес нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, администратора vtimes.io, в список СМИ-иноагентов.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ведомости, медиа - общество, общество