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Издание VTimes* объявило о закрытии
Издание VTimes* объявило о закрытии - РИА Новости, 03.06.2021
Издание VTimes* объявило о закрытии
Признанное иностранным агентом издание VTimes объявило о закрытии. Заявление редакции опубликовано на официальном сайте. РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T08:34
2021-06-03T08:34
2021-06-03T12:15
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Признанное иностранным агентом издание VTimes объявило о закрытии. Заявление редакции опубликовано на официальном сайте.Его авторы отметили, что не видят возможности продолжать работу, хотя после внесения в список СМИ-иноагентов изучили семь возможных сценариев. "В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в заявлении.VTimes* прекратит работу 12 июня.VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Тогда в знак протеста издание покинули, в частности, пять заместителей главного редактора — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. В мае этого года Минюст внес нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, администратора vtimes.io, в список СМИ-иноагентов.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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ведомости, медиа - общество, общество
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Признанное иностранным агентом
издание VTimes объявило о закрытии. Заявление редакции опубликовано на официальном сайте.
Его авторы отметили, что не видят возможности продолжать работу, хотя после внесения в список СМИ-иноагентов изучили семь возможных сценариев. "В каждом из сценариев был риск уголовного преследования сотрудников издания с возможностью лишения свободы", — говорится в заявлении.
VTimes* прекратит работу 12 июня.
"Рекламодатели и партнеры не понимают, как сотрудничать с "иноагентом", — и мы не можем их за это осуждать. Добровольных пожертвований читателей недостаточно, чтобы финансировать издание качественного медиа. Хуже того, "иноагентский" статус лишает VTimes* большей части нашей медиаповестки: многие чиновники, бизнесмены и даже аналитики опасаются давать комментарии "иноагенту" — и мы тоже понимаем почему", — заявила редакция.
VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Тогда в знак протеста издание покинули, в частности, пять заместителей главного редактора — Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.
В мае этого года Минюст внес нидерландский фонд Stichting 2 Oktober, администратора vtimes.io, в список СМИ-иноагентов.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.