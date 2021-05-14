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Минюст внес издание VTimes.io* в список СМИ-иноагентов
Минюст внес издание VTimes.io* в список СМИ-иноагентов
Дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, в него добавили VTimes.io*, сообщается на сайте Минюста России. РИА Новости, 14.05.2021
2021-05-14T13:10
2021-05-14T13:27
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
нидерланды
общество
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, в него добавили VTimes.io*, сообщается на сайте Минюста России."Четырнадцатого мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"*, - говорится в сообщении.Издание VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Уйти в качестве протеста, в частности, решили пять заместителей главного редактора, соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главреда Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости"; 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.*СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20210217/inoagenty-1597803288.html
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), нидерланды, общество

Минюст внес издание VTimes.io* в список СМИ-иноагентов

13:10 14.05.2021 (обновлено: 13:27 14.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Дополнен реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, в него добавили VTimes.io*, сообщается на сайте Минюста России.
"Четырнадцатого мая 2021 года во исполнение требований действующего законодательства РФ в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io"*, - говорится в сообщении.
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СФ одобрил закон о штрафах для СМИ за отсутствие маркировки иноагентов
Издание VTimes* в 2020 году основали журналисты, уволившиеся из газеты "Ведомости" после кризиса, вызванного назначением нового главного редактора Андрея Шмарова. Уйти в качестве протеста, в частности, решили пять заместителей главного редактора, соответствующее заявление было опубликовано на сайте издания. Назначить Шмарова, против которого выступали в коллективе издания, рекомендовал совет директоров "Бизнес ньюс медиа".
Редакция "Ведомостей" ранее опубликовала на сайте издания сообщение о том, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главреда Шмаровым подрывает доверие аудитории. Сам Шмаров в разговоре с РИА Новости рассказал, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.
В марте 2020 года акционеры "Ведомостей" Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости"; 29 мая было объявлено, что акции и активы АО "Бизнес Ньюс Медиа" перешли АО "Саппорт" в лице его учредителя Ивана Ерёмина.
*СМИ, выполняющее функции иноагента.
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"Медузу"* внесли в список СМИ-иноагентов
 
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