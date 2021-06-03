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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210603/inoagenty-1735436588.html
Российский закон об иноагентах либеральнее американского, заявил Кириенко
Российский закон об иноагентах либеральнее американского, заявил Кириенко - РИА Новости, 03.06.2021
Российский закон об иноагентах либеральнее американского, заявил Кириенко
Российское законодательство об иноагентах более либеральное, чем американское, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей... РИА Новости, 03.06.2021
2021-06-03T14:29
2021-06-03T14:39
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
мария захарова
сергей кириенко
сша
медиа - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российское законодательство об иноагентах более либеральное, чем американское, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральней, чем, например, американское",- сказал Кириенко журналистам на ПМЭФ.Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.Закон подвергался критике на Западе. В МИД РФ высказанную Евросоюзом критику расценили как политизированный демарш, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала направить в ЕС данные о нарушениях прав журналистов в самом Евросоюзе. Захарова также назвала заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ абсурдом.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/diskussiya-1735429027.html
https://ria.ru/20210513/zhurnalisty-1732177025.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, сергей кириенко, сша, медиа - общество

Российский закон об иноагентах либеральнее американского, заявил Кириенко

14:29 03.06.2021 (обновлено: 14:39 03.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Российское законодательство об иноагентах более либеральное, чем американское, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Хочу обратить внимание, что российское законодательство об иностранных агентах значительно либеральней, чем, например, американское",- сказал Кириенко журналистам на ПМЭФ.
Перепалка Захаровой и Венедиктова о правах СМИ
14:02
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Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America и американских партнеров Sputnik иностранными агентами.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.
Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
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Закон подвергался критике на Западе. В МИД РФ высказанную Евросоюзом критику расценили как политизированный демарш, официальный представитель МИД Мария Захарова обещала направить в ЕС данные о нарушениях прав журналистов в самом Евросоюзе. Захарова также назвала заявления госдепа США о якобы притеснениях независимых СМИ в РФ абсурдом.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Мария ЗахароваСергей КириенкоСШАМедиа - Общество
 
 
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