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Как изменились выпускные экзамены и появится ли альтернатива ЕГЭ

Как изменились выпускные экзамены и появится ли альтернатива ЕГЭ - РИА Новости, 31.05.2021

Как изменились выпускные экзамены и появится ли альтернатива ЕГЭ

В этом году ученики 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, могли отказаться от ЕГЭ и сдать вместо него государственный выпускной экзамен — ГВЭ... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:00

2021-05-31T08:00

2021-05-31T09:11

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Мария Семенова. В этом году ученики 11-х классов, которые не собираются поступать в вузы, могли отказаться от ЕГЭ и сдать вместо него государственный выпускной экзамен — ГВЭ. Он проще и меньше по объему. В Рособрнадзоре подчеркивают: это временная мера в связи с пандемией коронавируса. Однако учителя считают, что ГВЭ — хорошая альтернатива для тех, кому не нужно высшее образование. Экзамен для всехВ прошлом году тем, кто решил не поступать в вуз, не пришлось сдавать ЕГЭ — им просто выдали аттестаты. Сейчас ситуация изменилась: чтобы получить документ о среднем образовании, необходимо справиться с государственной проверкой по русскому языку и математике. Но можно выбрать вид экзамена — ЕГЭ или ГВЭ.ГВЭ — вовсе не новинка. Однако в предыдущие годы он не был массовым. В этой форме аттестовали выпускников с особенностями здоровья, подростков, отбывающих наказание, а также учащихся закрытых образовательных учреждений.Раньше на ГВЭ по русскому языку писали сочинение: около трехсот слов о добре и зле, языковых реалиях или взаимовлиянии личности и истории. Но для общеобразовательных школ формат изменили — теперь это просто сокращенный ЕГЭ. Ответы — цифрой или словосочетанием. Без сочинения, в отличие от ЕГЭ. Всего в ГВЭ по русскому языку 24 задания (в ЕГЭ — 27), по математике — 14 (в ЕГЭ — 20). Списки, кто что будет сдавать, составили еще в феврале. ГВЭ выбрали 72 тысячи выпускников (8,5%). Первый экзамен, по русскому языку, состоялся 25 мая. Математика — 28 июня.Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев во время горячей линии со школьниками и их родителями сказал, что в 2022-м ЕГЭ, скорее всего, снова сделают обязательным для всех выпускников. Впрочем, по его словам, этот вопрос может обсуждаться. ЕГЭ — для вузовЕще одна особенность этого года — отказ от ЕГЭ по математике базового уровня: только профильный или ГВЭ. ЕГЭ по математике разделили еще в 2015-м: выпускники, которым для поступления в вуз этот предмет не требовался, шли на "базу". Остальным — "профиль". Теперь вместо "базы" — ГВЭ.Раиса Базарова, учитель математики из Самары, говорит, что подготовка к ГВЭ и ЕГЭ базового уровня ничем не отличается. "Формат немного проще из-за того, что меньше заданий. Но объем материала одинаковый, те же разделы математики: алгебра, геометрия, начало матанализа, статистика. На ЕГЭ дают три часа, на ГВЭ — два".Ирина Колохова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе самарской гимназии № 3, полагает, что альтернатива нужна. "Есть ребята, которые собираются уехать учиться в другие страны, им достаточно аттестата. Как и тем, кто нацелился на среднеспециальное образование. У всех обстоятельства разные, поэтому должна быть возможность просто получить аттестат, прилагая при этом меньше усилий, чем требуется для ЕГЭ", — отмечает Колохова.Многие учителя с этим согласны. Похожие предложения уже звучали — так, в апреле член Общественного совета при Минпросвещения Александр Привалов сказал, что уже в этом году можно было бы сделать ЕГЭ обязательным только для поступающих в вузы."Система не оправдала себя"Есть и более радикальные мнения. Часть учительского сообщества уже много лет призывает к отмене единого государственного экзамена. Основной аргумент — школьники приобретают не столько знания, сколько навыки справляться с типовыми тестами. "Хорошо, когда есть альтернатива ЕГЭ. Но лучше всего традиционный экзамен в устной или письменной форме, как было раньше. Сейчас детей с начальной школы просто натаскивают на тесты — они учатся угадывать, не развивая мышление. В вузах приемная комиссия не видит, способен ли ребенок выразить мысль. Поступают много детей, у которых очень высокий балл ЕГЭ, но по уровню знаний понятно, что они добились этого не сами", — говорит Владимир Кочеулов, учитель истории из Курганской области. В мае председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев сообщил, что ЕГЭ отменят, так как "система не оправдала себя". В Рособрнадзоре, однако, считают отказ от единого государственного экзамена маловероятным.Аттестационная кампания начинается в понедельник, 31 мая, с экзаменов по географии, литературе и химии. На русский язык выделили два дня — 3 и 4 июня. Седьмого числа — профильная математика, 11-го — история и физика, 15-го — обществознание, 18-го — биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Двадцать первого и 22-го — устный ЕГЭ по иностранному, 24-го и 25-го — информатика и ИКТ.

https://ria.ru/20200702/1573765171.html

https://ria.ru/20210525/avariynoe-1733725616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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