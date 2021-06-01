Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/ege-1735146248.html
Баллы ЕГЭ по русскому языку 2021: принцип начисления и шкала перевода
Баллы ЕГЭ по русскому языку 2021: шкала перевода баллов в таблицах
Баллы ЕГЭ по русскому языку 2021: принцип начисления и шкала перевода
Баллы ЕГЭ по русскому языку – это оценки за каждый этап экзамена, которые выставляются участнику аттестации по предмету. Что в 2021 году представляет собой... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:06
2021-06-01T19:19
россия
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735148866_0:240:3071:1967_1920x0_80_0_0_bad9348604b369980f9dddee2382e3fb.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по русскому языку – это оценки за каждый этап экзамена, которые выставляются участнику аттестации по предмету. Что в 2021 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных в тестовые в таблицах – в материале РИА Новости.Баллы ЕГЭ в 2021 по русскому языкуБаллы ЕГЭ в 2021 по русскому языку – это оценки, которые выставляют участникам аттестации за успешное прохождение каждого из заданий в экзамене. Количество проходных баллов в 2021 году установлено соответствующим приказом Рособрнадзора.Первичный баллВо время обработки выполненной работы участника ЕГЭ сначала считается первичный балл. Он необходим для подсчета правильных ответов и получается путем прямого суммирования их числа. За первую часть ЕГЭ по русскому языку в 2021 году можно набрать 34 первичных балла. Еще 24 “весит” сочинение. Всего может быть начислено не более 58 таких баллов.Тестовый баллПервичный балл в дальнейшем трансформируется в тестовый балл или, как иногда его называют, вторичный. Это окончательная сумма баллов за все задания по результатам ЕГЭ, которые выставляются по стобалльной шкале при помощи шкалирования. Таблица перевода баллов ЕГЭПеревод баллов по русскому языку в оценки Официально результаты государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников по русскому языку не переводят в пятибалльную систему. Однако условно это можно сделать при помощи такой таблицы: Распределение баллов за каждое задание по русскому языкуЗа все задания в ЕГЭ по русскому языку в 2021 году участник аттестации может получить 1 балл, кроме 8, 16, 26 заданий. За 16 дается 2 балла, за 26 - 4 балла, за 8 задание - 5 баллов. Во вторичные, то есть тестовые баллы, переводится общая сумма баллов, полученных за экзамен.Минимальные и максимальные баллы по русскому языкуМинимальное количество первичных баллов, которое должен получить выпускник для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку: 10 - для получения аттестата, 16 - для поступления в большинство вузов, 19 – для поступления в вузы Минобрнауки. Минимальное количество тестовых баллов - 24, 36 и 40 соответственно.Максимальное количество первичных баллов - 58, тестовых – 100.
https://ria.ru/20210531/apellyatsiya-1734980175.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/ege-1734915765.html
https://ria.ru/20210531/ekzamen-1734930664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735148866_0:186:2482:2047_1920x0_80_0_0_0463b611d74656c185d5f8e4689dd01d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, единый государственный экзамен (егэ), образование - общество

Баллы ЕГЭ по русскому языку 2021: принцип начисления и шкала перевода

19:06 01.06.2021 (обновлено: 19:19 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для единого государственного экзамена по русскому языку, перед началом ЕГЭ по русскому языку
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для единого государственного экзамена по русскому языку, перед началом ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по русскому языку – это оценки за каждый этап экзамена, которые выставляются участнику аттестации по предмету. Что в 2021 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных в тестовые в таблицах – в материале РИА Новости.

Баллы ЕГЭ в 2021 по русскому языку

Баллы ЕГЭ в 2021 по русскому языку – это оценки, которые выставляют участникам аттестации за успешное прохождение каждого из заданий в экзамене. Количество проходных баллов в 2021 году установлено соответствующим приказом Рособрнадзора.
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 17:56
Апелляция ЕГЭ: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы

Первичный балл

Во время обработки выполненной работы участника ЕГЭ сначала считается первичный балл. Он необходим для подсчета правильных ответов и получается путем прямого суммирования их числа.
За первую часть ЕГЭ по русскому языку в 2021 году можно набрать 34 первичных балла. Еще 24 “весит” сочинение. Всего может быть начислено не более 58 таких баллов.
Начало сдачи ЕГЭ-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 13:14Сказано в эфире
Эксперт оценила возможность дистанционной сдачи ЕГЭ

Тестовый балл

Первичный балл в дальнейшем трансформируется в тестовый балл или, как иногда его называют, вторичный. Это окончательная сумма баллов за все задания по результатам ЕГЭ, которые выставляются по стобалльной шкале при помощи шкалирования.

Таблица перевода баллов ЕГЭ

Первичный балл

Тестовый балл

1

3

2

5

3

8

4

10

5

12

6

15

7

17

8

20

9

22

10

24

11

26

12

28

13

30

14

32

15

34

16

36

17

38

18

39

19

40

20

41

21

43

22

44

23

45

24

46

25

48

26

49

27

50

28

51

29

54

30

54

31

55

32

56

33

57

34

59

35

60

36

61

37

62

38

64

39

65

40

66

41

67

42

69

43

70

44

71

45

72

46

73

47

76

48

78

49

80

50

82

51

85

52

87

53

89

54

91

55

94

56

96

57

98

58

100

Перевод баллов по русскому языку в оценки

Официально результаты государственной итоговой аттестации одиннадцатиклассников по русскому языку не переводят в пятибалльную систему. Однако условно это можно сделать при помощи такой таблицы:

Количество баллов

Оценка

0-34

2

36-57

3

58-71

4

72+

5

Распределение баллов за каждое задание по русскому языку

За все задания в ЕГЭ по русскому языку в 2021 году участник аттестации может получить 1 балл, кроме 8, 16, 26 заданий. За 16 дается 2 балла, за 26 - 4 балла, за 8 задание - 5 баллов. Во вторичные, то есть тестовые баллы, переводится общая сумма баллов, полученных за экзамен.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом ЕГЭ по географии и литературе
Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Школьники перед началом ЕГЭ по географии и литературе

Минимальные и максимальные баллы по русскому языку

Минимальное количество первичных баллов, которое должен получить выпускник для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку: 10 - для получения аттестата, 16 - для поступления в большинство вузов, 19 – для поступления в вузы Минобрнауки. Минимальное количество тестовых баллов - 24, 36 и 40 соответственно.
Максимальное количество первичных баллов - 58, тестовых – 100.
Паспорт ученика во время государственного выпускного экзамена - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 14:26
Врач рассказал, какая еда поможет сдать ЕГЭ
 
РоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Раскрыты личности, знающие о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Лента новостейМолния