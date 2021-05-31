https://ria.ru/20210531/apellyatsiya-1734980175.html

Апелляция ЕГЭ: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы

Апелляция ЕГЭ в 2021: как подать, порядок и сроки

Апелляция ЕГЭ: ее виды, сроки и порядок подачи жалобы

Апелляция ЕГЭ — это письменное заявление участника аттестации либо о нарушении установленного порядка ее проведения, либо о несогласии с начисленными баллами. В РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:56

2021-05-31T17:56

2021-05-31T17:59

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Апелляция ЕГЭ — это письменное заявление участника аттестации либо о нарушении установленного порядка ее проведения, либо о несогласии с начисленными баллами. В какие сроки необходимо подать документы, чтобы оспорить результаты экзамена в 2021 году, и какова процедура — в материале РИА Новости.Апелляция ЕГЭ в 2021Апелляция ЕГЭ — это заявление председателю государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) либо о нарушении порядка проведения аттестации, либо о несогласии с начисленными за задания баллами. Порядок проведения апелляций регламентируется соответствующим приказом Минпросвещения России №190, Рособрнадзора № 1512. В 2021 году правила применяют с учетом эпидемиологической обстановки.Виды апелляцииУчастники единого государственного экзамена имеют два официальных повода подать апелляцию. Первый касается нарушения порядка аттестации, второй — несогласия с начисленными за задания баллами.При нарушении порядка проведенияНарушением экзаменационной процедуры считается, например, нехватка в аудитории листов для черновиков, посторонний шум в коридоре, "громкие" соседи по аудитории и т.п. Любое отклонение от нормы, которое мешает сосредоточиться на заданиях, — повод для апелляции. Однако выпускник должен быть уверен в своей правоте, так как чаще всего такие жалобы отклоняют.При несогласии с балламиУчастник ЕГЭ может быть не согласен с проставленными ему баллами за экзамен, например, по причине того, что компьютер неправильно определил слова и буквы в тестовой части экзамена. Также выпускник имеет право считать, что эксперты выставили недостаточно баллов за письменную часть или эссе.Как подать апелляциюЗаявлениеЗаявление на апелляцию нужно подготовить в двух экземплярах на бланке, выданном организаторами ЕГЭ. Один выпускник сохраняет у себя, второй — передает на подпись главе государственной экзаменационной комиссии. Дальше это заявление направляют в конфликтную комиссию, которая и будет решать вопрос с апелляцией.Также в день регистрации заявления назначается день и время проведения апелляции.СрокиЕсли, по мнению выпускника, имеется нарушение процедуры проведения ЕГЭ, то важно подать на апелляцию в день аттестации, не выходя за границы пункта, в котором она проходила. Границей считается, например, рамка металлоискателя у выхода, или коридор, где сидит охранник.В случае несогласия с баллами нужно направить жалобу в течение двух рабочих дней сразу после публикации результатов ЕГЭ по предмету. То есть нужно самому проверить баллы в личном кабинете на сайте госэкзамена, а не ждать, когда школа вывесит результаты на доске объявлений (она может сделать это и спустя неделю после аттестации).Как проходит заседаниеПри жалобах на нарушение порядка аттестации организуется проверка. Как правило, поднимаются записи с камер видеонаблюдения (их отсутствии также является причиной для жалобы), установленных в пункте проведения аттестации. Также опрашиваются ассистенты и общественные наблюдатели. Если нарушения действительно были, то результат выпускника аннулируется — экзамен придется пересдавать в один из резервных дней.Решение по заявлению на проведение апелляции принимается в течение двух рабочих дней после того, как оно было получено госкомиссией.Результаты пересмотра своей работы выпускник сможет увидеть на официальном портале ЕГЭ, а также на портале государственных услуг.Жалобу в случае несогласия с баллами эксперты рассматривают дольше — в течение четырех рабочих дней. Если у выпускника есть претензии по поводу того, как искусственный интеллект распознал ответы в тестах, то комиссия просто перепроверит бланки и обновит результат. В таком случае присутствие участника ЕГЭ, подавшего жалобу, не требуется.При себе на процедуре апелляции нужно иметь паспорт.Какие аргументы приводитьДля успешной апелляции важно доказать, что работа соответствует всем требованиям и критериям оценки. Все они приведены на сайте Федерального института педагогических измерений. Также полезными могут быть законы, научные труды, учебники, которые одобрило Министерство образования.Кто принимает апелляцию у участникаПри рассмотрении апелляции могут присутствовать члены ГЭК во главе с ее председателем, аккредитованные общественные наблюдатели, должностные лица Рособрнадзора, а также сотрудники органа исполнительной власти субъекта РФ — представители местного департамента образования. Также разрешено присутствие учителей школ, преподавателей вузов, колледжей, экспертов-составителей контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и т.д.Как комиссия проверяет работуГоскомиссия просматривает работу от начала и до конца, целиком, даже если выпускник не согласен только с одним вопросом. В процессе рассматривается весь пакет документов: копии работы и протоколов оценки, аудиозаписи ответов в случае с устными экзаменами.- Не проверяют только черновики, потому если участник ЕГЭ не успел перенести из него правильный ответ в бланк, то жаловаться нет смысла, — отметила эксперт.Результат апелляцииПо итогам рассмотрения жалобы конфликтная комиссия составляет протокол, который участник ЕГЭ подписывает, и объявляет свое решение. Если выпускник с ним не согласен, то вердикт оспорить он больше не сможет. Результат рассмотрения апелляции отправляется в федеральный центр тестирования (ФЦТ) и перепроверяется федеральной предметной комиссией. На сколько баллов можно поднять результаты ЕГЭПо итогам рассмотрения жалобы комиссия принимает решение, в рамках которого баллы могут оставить без изменения. Если эксперты придут к выводу, что баллы стоит повысить, то, как правило, прибавляется не более 1-3. Столь малые цифры связаны с тем, что, во-первых, задания первой части изначально "стоят" немного, а второй — проверяют эксперты, имеющие за плечами опыт и подготовку. Много ошибок они не допускают.— Однако бывают случаи, когда у выпускников получается отстоять и большее количество баллов, так как человеческий фактор никто не отменял. Кроме того, важно помнить, что во время перепроверки работы могут найти пропущенные недостатки и ошибки и снять за это баллы. Поэтому лишний раз рисковать не нужно, — отметила эксперт.Когда не стоит подавать апелляциюБесполезно подавать жалобу по поводу структуры и содержания задания, даже если выпускнику кажется странным тот или иной вопрос. Также нельзя обсудить с комиссией оценивание первой части. Оспорить результат можно, только если искусственный интеллект что-то неверно определил.Кроме того, невозможно оспорить незачет экзамена по причине неправильного оформления работы или плохого поведения на аттестации (например, если участник ЕГЭ пойман со смартфоном или шпаргалкой).Во всех указанных случаях комиссия просто не будет рассматривать апелляционную жалобу.

https://ria.ru/20210531/ege-1734553920.html

https://ria.ru/20210527/ege-1734473764.html

https://ria.ru/20210531/ekzamen-1734930664.html

https://ria.ru/20210531/ege-1734561397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество