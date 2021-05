https://ria.ru/20210531/aktsiya-1734548412.html

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака - РИА Новости, 31.05.2021

Всемирный день без табака

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая.

всемирный день без табака

Всемирный день без табака (World No Tobacco Day) – это международная акция по борьбе с курением, которая ежегодно проводится во всем мире 31 мая. День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям. По данным ВОЗ, употребление табака является одной из значительных угроз для здоровья. Табак убивает почти половину употребляющих его людей. Ежегодно употребление табака приводит к смерти более восьми миллионов человек, из них более семи миллионов человек, являвшихся потребителями или бывшими потребителями табака, и более 1,2 миллиона некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. Люди умирают от связанного с табаком инфаркта миокарда, инсульта, рака, болезни легких и других болезней. Почти 80% из одного миллиарда курильщиков в мире живет в странах с низким и средним уровнем дохода. В некоторых из них дети из бедных семей часто работают на табачных плантациях для того, чтобы обеспечивать доход для семьи. Эти дети особенно уязвимы к "болезни зеленого табака", вызываемой никотином, который впитывается через кожу при обработке влажных табачных листьев. Употребление табака наносит существенный экономический ущерб, который, в частности, выражается в виде значительных расходов на здравоохранение, а также в виде утраты человеческого капитала в результате обусловленных употреблением табака заболеваемости и смертности.Помимо вреда для здоровья человека, в ВОЗ отмечают, что табак также негативно воздействует на окружающую среду. Табачные отходы содержат более семи тысяч токсических химических веществ, включая канцерогены. Две трети из 15 миллиардов продаваемых ежедневно сигарет выбрасываются в природу. На сигаретные окурки приходится 30-40% всех предметов, подбираемых во время уборок прибрежных и городских районов. Правительства стран принимают меры борьбы против табака, сформулированные в Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ), которая вступила в силу в феврале 2005 года. В настоящее время участниками конвенции являются 182 страны и территории. Этот основанный на фактических данных договор подтверждает право людей на высокий уровень здоровья, обеспечивает юридические основы для международного сотрудничества в области здравоохранения и устанавливает высокие стандарты для соблюдения этого договора. В 2008 году ВОЗ ввела комплекс практических мер MPOWER. Каждая мера MPOWER соответствует, по меньшей мере, одному положению Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.Комплекс мер MPOWER предусматривает осуществление странами следующих стратегий: Monitor – мониторинг потребления табака; Protect – защита людей от табачного дыма; Offer – предложение помощи в целях прекращения употребления табака; Warn – предупреждение об опасностях, связанных с табаком; Enforce – обеспечение соблюдения запретов на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство табачных изделий; Raise – повышение налогов на табачные изделия. ВОЗ отмечает, что антитабачные усилия правительств помогают спасать жизни и сохранять здоровье людей: в 2018 году в мире было зафиксировано 1,337 миллиарда потребителей табака, что на 60 миллионов меньше, чем в 2000 году. Причиной стало сокращение количества потребителей среди женщин – с 346 миллионов до 244 миллионов. При этом количество потребителей табака среди мужского населения возросло примерно на 40 миллионов и составило 82% от общего числа потребителей табака в мире. Примерно в 60% стран потребление табака снижается уже с 2010 года. В 2021 году журнал The Lancet опубликовал глобальный обзор по употреблению табака за период с 1990 по 2019 год. В обзоре подробно анализируется статистика курения и употребления табака в 204 странах мира, собранная в ходе 3625 общенациональных репрезентативных опросов, проводимых в рамках проекта Глобального исследования бремени болезней (GBD – Global Burden of Disease Study). Статистика показывает, что количество курильщиков в 2019 году достигло 1,1 миллиарда человек. Особую озабоченность у ученых вызывает высокий уровень курения среди молодежи в возрасте 15-24 лет, при этом более половины стран мира не демонстрируют прогресса в сокращении курения среди молодежи. По данным обзора, сегодня каждый пятый молодой мужчина и каждая двадцатая молодая женщина в мире курят, а девять из десяти нынешних курильщиков начали курить в возрасте до 25 лет.В десятку самых "курящих" стран вошли Китай, Индия, Индонезия, США, Россия, Бангладеш, Япония, Турция, Вьетнам и Филиппины, а каждый третий курильщик табака в мире живет в Китае. В России курение является одной из самых распространенных вредных привычек и представляет собой серьезную проблему.Активные меры по борьбе с курением в России начались 20 лет назад, и за это время курильщики заметно потеряли в правах. В 2001 году в стране вступил в силу первый федеральный закон "Об ограничении курения табака". За время своего существования он претерпел шесть редакций. 1 июня 2013 года на смену ему пришел новый федеральный закон – "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", запрещающий курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, а также вовлечение детей в употребление табака.Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках и в самолетах. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. C 1 октября 2019 года было запрещено курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов. В декабре 2019 года президент России подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов, однако у них должны быть непрозрачные стены и они должны быть оснащены системой вентиляции.В ноябре 2019 года правительством России была утверждена внесенная Минздравом антитабачная концепция, рассчитанная на 2019-2030 годы. Она предполагает снижение потребления табака до 5% среди населения и дальнейшее последовательное выведение этой продукции с рынка после 2050 года. В январе 2021 года в России вступил в силу новый закон, ужесточающий регулирование никотинсодержащей продукции, в том числе жидкостей для вейпов и табачных стиков для электронных систем нагревания. Документом был введен запрет на рекламу и продажи через интернет, а также требования к предельному содержанию никотина в жидкостях для испарителей. Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2009 году число курильщиков в России составляло около 40% взрослых (43,9 миллиона человек): 60,2% мужчин и 21,7% женщин. К 2016 году, по данным того же опроса, число курильщиков сократилось до 30,5% взрослых (36,4 миллиона человек): около 50% мужчин и 14,5% женщин. Тем не менее, по оценке Минздрава РФ, в России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан. По данным министерства здравоохранения, распространенность курения среди россиян старше 15 лет снизилась с 34% в 2009 году до 21,5% в 2020 году. Согласно данным Левада-центра* на 2020 год, за последние три года число курящих в России незначительно снизилось. Доля курящих среди мужчин стала ниже – с 63% в 2004 году до 50% в 2020 году. Доля курящих женщин стабильна и держится на уровне около 20%. По данным исследования Росстата, 78,2% жителей России не испытывают пристрастия к табаку. Ежедневно курят 18,9% россиян, еще 2,6% курят время от времени. Среди тех, кто полностью отказался от курения или не употреблял табачные изделия – 61% мужчин и 89,4% женщин. В 2021 году Всемирный день без табака посвящен теме "Пора отказаться от табака". Один из постулатов кампании заключается в том, что эффективные услуги по отказу от курения способствуют улучшению здоровья, спасению жизней и экономии средств. Целью является оказание помощи 100 миллионам человек во всем мире отказаться от употребления табака, что поможет созданию более здоровых условий в обществе, способствующих отказу от курения. *Некоммерческая организация, признанная иноагентом в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

2021

Новости

