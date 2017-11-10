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Общество

Курить — не работать: как россиян хотят отучить от табака

19:2210.11.2017
(обновлено: 19:55 10.11.2017)
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© Fotolia / vegeТабличка Курение запрещеноТабличка Курение запрещено
© Fotolia / vege

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости, Екатерина Постникова. В ЛДПР предложили сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов — с 40 до 35 часов. Эта инициатива стала дополнением к антитабачной концепции Минздрава на 2017-2022 годы, которую ведомство сейчас активно дорабатывает. Корреспондент РИА Новости вспомнила другие инициативы и антитабачные концепции и выяснила, как повлияли запреты на число курильщиков в России.

Куришь — работай больше

Папа Римский Франциск. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папа Римский запретил продажу сигарет в Ватикане
С предложением уменьшить рабочий день некурящих на один час в день к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обратился депутат от ЛДПР Василий Власов. "Идея сократить рабочую неделю до 35 часов обсуждалась давно, — рассказал Власов РИА Новости. — Вопрос только в стимулировании. К сожалению, сегодня антитабачная концепция не работает. Мы предложили стимулировать людей, которые не курят, позволив им работать на час меньше". "Какие у нас привилегии для некурящих? Мы ограничиваем людей, которые курят, а для некурящих не делаем ничего! Так не должно быть", — подытожил депутат.

У юристов инициатива вызывает много вопросов. "Прежде всего придется прописать, кто такой курящий человек: тот, кто курит раз в неделю, или курил, но бросил, или курит после работы, — говорит юрист Никита Иовенко. — Ущемление прав трудящихся здесь вполне имеет место, потому что в стране в принципе не запрещено курить в специально отведенных местах. Все, что происходит в организации, регламентируется внутренним распорядком: если сотрудник отлучается слишком часто, можно предусмотреть для него какие-то дисциплинарные взыскания, к примеру выговор или что-то еще".

Согласно готовящейся новой антитабачной концепции Минздрава, к 2022 году число курящих людей в России снизится на 25%. Активные меры по борьбе с курением в стране начались 20 лет назад, и за это время курильщики заметно потеряли в правах. Однако далеко не все из предложенных инициатив были реализованы на практике.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТабачный цех на фабрике "Филип Моррис Ижора"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Табачный цех на фабрике "Филип Моррис Ижора"

"Кофе без сигарет"

Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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В 2013 году впервые было озвучено предложение о запрете курения в кино. "Герои новых сериалов, фильмов не смогут быть показаны в процессе курения", — заявил тогда замсекретаря генсовета ЕР Сергей Железняк. Запрет не должен был относился к уже созданным фильмам — в противном случае в России пришлось бы запретить колоссальное число советских и мировых картин, где сигарета нет-нет да и мелькнула на экране.

Режиссерам предлагалось не брать деньги у производителей табачной продукции и не делать им рекламу, снимая сцены с курением. В новой антитабачной концепции на 2017-2022 годы Минздрав предложил запретить господдержку фильмов, герои которых курят на экране.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПродажа сигарет в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Продажа сигарет в Омске

Табак по медсправкам

В 2014 году лидер ЛДПР предлагал продавать сигареты только по медицинским справкам. "Мы должны все объединиться против курильщиков. Постепенно необходимо ввести продажу табачных изделий по справкам: он больной, он нуждается", — заявил лидер Владимир Жириновский.

"Внутри коллектива — руководитель не курит, пусть все берут с него пример. Во фракции ЛДПР нет курящих, вся партия не курит и алкоголь не употребляет. Все зависит от руководителей", — заявил Жириновский.

Поезд в Швейцарии. Архивное фото
© AFP 2017 / Eric Piermont
Швейцария планирует ввести частичный запрет на курение на вокзалах
Тогда же депутат предложил запретить показывать комедию "Ирония судьбы": "Борьба с алкоголем и табакокурением. <…> Все фильмы — все курят, все пьют, особенно в новогодний период. Прекратить надо показывать".

"Ты же мать!"

Летом 2014 года депутаты от КПРФ Иван Никитчук и Дмитрий Кононенко предложили запретить продавать сигареты женщинам в возрасте до 40 лет. Нарушение закона предполагало штраф от трех до 150 тысяч рублей. Депутаты объяснили инициативу охраной материнства. "Женское курение бьет по репродуктивной системе организма, что наносит невосполнимый урон генетическому фонду нации. Курящие женщины зачастую не могут выносить ребенка или вообще забеременеть, так как никотин убивает способность яйцеклетки к оплодотворению. Детородный возраст курильщицы значительно короче (чем у) остальных женщин", — говорится в пояснительной записке. Проект отклонили в первом чтении: инициатива противоречила статье 19 Конституции — о равных правах мужчин и женщин.

© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкТабачная фабрика
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Табачная фабрика

Поколение, свободное от табака

Девушка курит на улице. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Производители табака попросили Медведева обсудить антитабачную концепцию
В январе 2017 года в СМИ появилась информация о том, что Минздрав в новой антитабачной концепции предложил запретить продажу табака людям, родившимся после 2015 года. При доработке такую меру из концепции исключили. В Минздраве инициативу назвали "стратегическим ориентиром, основная задача которого — формирование свободного от табака поколения и выведение в будущем вредоносного товара с рынка". Также предлагалось полностью запретить продажу табака с 2035 года, однако эксперты эту идею не поддержали. В итоге ни тот ни другой пункт в концепцию не вошли.

У подъездов и дома не курить

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для некурящих. Поддерживаете?
Результаты

  • 44.9%

    Да, это справедливо, те, кто не ходят на перекур, работают больше

  • 13.5%

    Лучше продлить рабочий день курильщикам

  • 34.2%

    Нет, перекуры никак не влияют на эффективность работников

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    Мне все равно
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Летом 2017 года в Госдуму внесли проект поправок в антитабачный закон, где предложено запретить курение у подъездов на расстоянии ближе десяти метров. В Госдуме инициативу поддержали, при этом отметив сложность соблюдать новый запрет: к каждому подъезду по полицейскому не поставишь. Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач России, считает, что запрет на курение у подъездов оградит детей от "пагубного влияния" взрослых. Сейчас документ находится на предварительном рассмотрении.

Борьба с курением и результат

В России законодательно начали бороться с курением в 1998 году, когда начали разрабатывать первый федеральный закон "Об ограничении курения табака". Он вступил в силу в 2001 году и за время своего существования претерпел шесть редакций.

В 2013 году на смену ему пришел новый ФЗ — "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Он запрещает курение в общественных местах — от веранд кафе до остановок, рекламу табачных изделий в СМИ и интернете, а также продажу снюса и насвая.

В этом году Минздрав разработал новую антитабачную концепцию на ближайшие четыре года. Она предполагает ограничение продажи электронных сигарет и предусматривает повышение акцизов на табак.

Статистика показывает эффективность разумных ограничений в борьбе с курением. По данным глобального опроса взрослого населения о потреблении табака (GATS), в 2009 году число курильщиков в России составляло 39% взрослых (43,9 миллиона человек): 60% мужчин и 21,7% женщин. К 2016 году, по данным того же опроса, число курильщиков сократилось до 30,5% взрослых (36,4 миллиона человек): около 50% мужчин и 14,5% женщин.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПроизводство сигар
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Производство сигар
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