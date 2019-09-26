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РИА Новости

МЧС подтвердило запрет курения на балконах

19:04 26.09.2019 (обновлено: 20:11 26.09.2019)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов с 1 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.
"Запрет касается курения на балконах", - сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что россиянам запретили курить на балконах и лоджиях, а также жарить там шашлыки. При этом СМИ ссылались на принятое 20 сентября постановление правительства РФ "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".
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Вчера, 17:06РИА Недвижимость
Юристы прокомментировали "запрет курения" на балконах
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МЧС РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Прекращайте курить на балконах и кидать чинари в окно! Травитесь у себя в комнате!))) Окно невозможно открыть!)))
26 сентября, 20:09
Извините я специально
19000014
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В России запретят курить на балконах
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