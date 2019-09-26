МЧС подтвердило запрет курения на балконах

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МЧС России подтвердило запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов с 1 октября, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что россиянам запретили курить на балконах и лоджиях, а также жарить там шашлыки. При этом СМИ ссылались на принятое 20 сентября постановление правительства РФ "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации".