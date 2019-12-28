Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T17:50+0300
https://ria.ru/20191228/1562977750.html
Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/26/1562312699_0:0:2461:1384_1036x0_80_0_0_d82120ceaa0a7aaf04ab09e0f0f3c464.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов

17:46 28.12.2019 (обновлено: 17:50 28.12.2019)
905
© РИА Новости / Артем ЖитеневКурительная комната в терминале аэропорта "Внуково"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
В соответствии с документом, у курительных комнат будут непрозрачные стены, они должны быть оснащены системой вентиляции. Воспользоваться услугами таких помещений смогут пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, а также следующие транзитом.
Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году, когда был принят "антитабачный" закон. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.
Логотип компании ОАО РЖД
16 декабря, 16:02
Холдинг РЖД не планирует возвращать курилки в поездах
2822106
Обсудить 1
Владимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Автомобиль скорой помощи
В Подмосковье грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом
Лекарственные препараты
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных лекарств
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Президент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Путин ратифицировал договор с Намибией о передаче осужденных
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян
Британские фунты
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных
Разрушенный дом в Донецке
ВСУ почти пять тысяч раз нарушили перемирие в этом году, заявили в ДНР
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния