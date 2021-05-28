Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника
Праздник Пограничной службы ФСБ и ветеранов пограничных войск приходится на 28 мая.
Праздник Пограничной службы ФСБ и ветеранов пограничных войск приходится на 28 мая.
Первым упоминанием о создании государственной погранстражи на Руси считается сообщение 1412 года о том, что князь Василий I "утвердил свою землю заставами".
Первым упоминанием о создании государственной погранстражи на Руси считается сообщение 1412 года о том, что князь Василий I "утвердил свою землю заставами".
Двадцать восьмого мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.
Двадцать восьмого мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.
Именно этот день и стал профессиональным праздником пограничников.
Именно этот день и стал профессиональным праздником пограничников.
Покровитель российских пограничников — былинный богатырь Илья Муромец.
Покровитель российских пограничников — былинный богатырь Илья Муромец.
Отличительная особенность внешнего вида бойцов — зеленый цвет: и тельняшки у них с зелеными полосами, и фуражки/береты зеленые.
Отличительная особенность внешнего вида бойцов — зеленый цвет: и тельняшки у них с зелеными полосами, и фуражки/береты зеленые.
Россия, граничащая почти с двумя десятками стран, имеет самые протяженные границы в мире.
Россия, граничащая почти с двумя десятками стран, имеет самые протяженные границы в мире.
Каждый день на охрану государственной границы выходят тысячи нарядов, десятки кораблей и катеров.
Каждый день на охрану государственной границы выходят тысячи нарядов, десятки кораблей и катеров.
Пограничная служба ФСБ России решает ответственные и многоплановые задачи.
Пограничная служба ФСБ России решает ответственные и многоплановые задачи.
Пограничников отличает высокая эффективность и четкость действий по защите интересов страны.
Пограничников отличает высокая эффективность и четкость действий по защите интересов страны.
"Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны, — отметил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников.
"Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны, — отметил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников.
"Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага, — добавил глава государства.
"Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага, — добавил глава государства.
Героизм, отвага и сила духа воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для следующих поколений.
Героизм, отвага и сила духа воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для следующих поколений.
Ветераны пограничных войск возложили цветы к мемориалу Воинской славы в Пятигорске.
Ветераны пограничных войск возложили цветы к мемориалу Воинской славы в Пятигорске.
Празднование Дня пограничных войск в парке Горького в Москве.
Празднование Дня пограничных войск в парке Горького в Москве.