https://ria.ru/20210528/pogranichnik-1734639919.html

Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника

Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника - РИА Новости, 28.05.2021

Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника

В России отметили профессиональный праздник те, кто охраняет рубежи страны. День пограничника — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T19:14

2021-05-28T19:14

2021-05-28T19:17

день пограничника в россии

россия

праздник

фото

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В России отметили профессиональный праздник те, кто охраняет рубежи страны. День пограничника — в фотоленте Ria.ru.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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