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Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника
Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника - РИА Новости, 28.05.2021
Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника
В России отметили профессиональный праздник те, кто охраняет рубежи страны. День пограничника — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.05.2021
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день пограничника в россии
россия
праздник
фото
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В России отметили профессиональный праздник те, кто охраняет рубежи страны. День пограничника — в фотоленте Ria.ru.
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день пограничника в россии, россия, праздник, фото, фото

Праздник "зеленых беретов": как прошел День пограничника

19:14 28.05.2021 (обновлено: 19:17 28.05.2021)
 
Читать ria.ru в
В России отметили профессиональный праздник те, кто охраняет рубежи страны. День пограничника — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Праздник Пограничной службы ФСБ и ветеранов пограничных войск приходится на 28 мая.

Пограничники в запасе празднуют День пограничных войск в сквере 40-летия Победы у памятника воинам-пограничникам в Новосибирске
1 из 15

Праздник Пограничной службы ФСБ и ветеранов пограничных войск приходится на 28 мая.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Первым упоминанием о создании государственной погранстражи на Руси считается сообщение 1412 года о том, что князь Василий I "утвердил свою землю заставами".

Пограничники в запасе празднуют День пограничных войск в сквере 40-летия Победы у памятника воинам-пограничникам в Новосибирске
2 из 15

Первым упоминанием о создании государственной погранстражи на Руси считается сообщение 1412 года о том, что князь Василий I "утвердил свою землю заставами".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Двадцать восьмого мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.

Награды на кителе пограничника в запасе во время празднования Дня пограничных войск в сквере 40-летия Победы у памятника воинам-пограничникам в Новосибирске
3 из 15

Двадцать восьмого мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Именно этот день и стал профессиональным праздником пограничников.

Пограничники в запасе празднуют День пограничных войск в сквере 40-летия Победы у памятника воинам-пограничникам в Новосибирске
4 из 15

Именно этот день и стал профессиональным праздником пограничников.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Покровитель российских пограничников — былинный богатырь Илья Муромец.

Йоркширский терьер во время празднования Дня пограничника в парке имени Маяковского в Екатеринбурге
5 из 15

Покровитель российских пограничников — былинный богатырь Илья Муромец.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Отличительная особенность внешнего вида бойцов — зеленый цвет: и тельняшки у них с зелеными полосами, и фуражки/береты зеленые.

Пограничники в запасе празднуют День пограничных войск в сквере 40-летия Победы у памятника воинам-пограничникам в Новосибирске
6 из 15

Отличительная особенность внешнего вида бойцов — зеленый цвет: и тельняшки у них с зелеными полосами, и фуражки/береты зеленые.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Россия, граничащая почти с двумя десятками стран, имеет самые протяженные границы в мире.

Церемония возложения цветов к памятнику Пограничникам-уральцам в парке имени Маяковского в Екатеринбурге
7 из 15

Россия, граничащая почти с двумя десятками стран, имеет самые протяженные границы в мире.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Каждый день на охрану государственной границы выходят тысячи нарядов, десятки кораблей и катеров.

Пограничник в запасе во время празднования Дня пограничника в парке имени Маяковского в Екатеринбурге
8 из 15

Каждый день на охрану государственной границы выходят тысячи нарядов, десятки кораблей и катеров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Пограничная служба ФСБ России решает ответственные и многоплановые задачи.

Ветераны пограничных войск во время празднования Дня пограничника в парке имени Маяковского в Екатеринбурге.
9 из 15

Пограничная служба ФСБ России решает ответственные и многоплановые задачи.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Пограничников отличает высокая эффективность и четкость действий по защите интересов страны.

Пограничники в запасе празднуют День пограничных войск в Пятигорске
10 из 15

Пограничников отличает высокая эффективность и четкость действий по защите интересов страны.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны, — отметил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников.

Ветеран-пограничник во время возложения цветов на Аллее городов-героев у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в День пограничных войск
11 из 15

"Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны, — отметил президент Владимир Путин, поздравляя пограничников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага, — добавил глава государства.

Ветеран-пограничник во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду в День пограничных войск
12 из 15

"Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага, — добавил глава государства.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Героизм, отвага и сила духа воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для следующих поколений.

Ветеран-пограничник с ребенком во время празднования Дня пограничных войск в парке Горького в Москве
13 из 15

Героизм, отвага и сила духа воинов всегда будут служить высоким нравственным ориентиром для следующих поколений.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Ветераны пограничных войск возложили цветы к мемориалу Воинской славы в Пятигорске.

Ветераны пограничных войск возложили цветы к мемориалу Воинской славы в Пятигорске
14 из 15

Ветераны пограничных войск возложили цветы к мемориалу Воинской славы в Пятигорске.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Празднование Дня пограничных войск в парке Горького в Москве.

Ветеран-пограничник во время празднования Дня пограничных войск в парке Горького в Москве
15 из 15

Празднование Дня пограничных войск в парке Горького в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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