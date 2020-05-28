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Путин поздравил пограничников с праздником
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РИА Новости

Путин поздравил пограничников с праздником

08:08 28.05.2020 (обновлено: 09:13 28.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, отметив, что перед ними стоят важнейшие задачи, поскольку в мире остается немало угроз и рисков.
День пограничника отмечается в России 28 мая.
"Самые добрые слова вашим родным и близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан. У пограничной службы России богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца", - сказал Путин в обращении в эфире "России 24".
Путин отметил, что в год 75-летия Победы нельзя не вспомнить о подвиге пограничников, принявших бой 22 июня 1941 года. Также президент отметил нынешние заслуги. "В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну", - сказал президент, добавив, что нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.
Празднование Дня пограничника
Вчера, 07:00Акценты
День пограничника. "Зеленые фуражки" принимают поздравленияОни стоят на охране самой протяженной в мире границы. "Зеленые фуражки" отмечают сегодня профессиональный праздник. 28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров было учреждено Главное управление пограничной охраны.
"Мы хорошо понимаем, что в современном мире остается немало угроз и рисков. И перед вами сегодня стоят серьезные, очень ответственные задачи. Прежде всего, необходимо не допускать проникновения в Россию международных террористов и бандитов, поставить надежный заслон на пути трансграничной преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции. А для этого - последовательно развивать пограничную инфраструктуру, наращивать оперативные, технические, кадровые возможности. Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть служить России", - сказал Путин.
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РоссияДень пограничникаВладимир ПутинБезопасностьОбщество
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