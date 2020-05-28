Путин поздравил пограничников с праздником

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником, отметив, что перед ними стоят важнейшие задачи, поскольку в мире остается немало угроз и рисков.
День пограничника отмечается в России 28 мая.
"Самые добрые слова вашим родным и близким. Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность родины и наших граждан. У пограничной службы России богатая и славная история. На протяжении веков стражи рубежей Отечества всегда первыми давали отпор врагу, сражались до конца", - сказал Путин в обращении в эфире "России 24".
Путин отметил, что в год 75-летия Победы нельзя не вспомнить о подвиге пограничников, принявших бой 22 июня 1941 года. Также президент отметил нынешние заслуги. "В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну", - сказал президент, добавив, что нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.
Вчера, 07:00АкцентыДень пограничника. "Зеленые фуражки" принимают поздравленияОни стоят на охране самой протяженной в мире границы. "Зеленые фуражки" отмечают сегодня профессиональный праздник. 28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров было учреждено Главное управление пограничной охраны.
"Мы хорошо понимаем, что в современном мире остается немало угроз и рисков. И перед вами сегодня стоят серьезные, очень ответственные задачи. Прежде всего, необходимо не допускать проникновения в Россию международных террористов и бандитов, поставить надежный заслон на пути трансграничной преступности, наркобизнеса и нелегальной миграции. А для этого - последовательно развивать пограничную инфраструктуру, наращивать оперативные, технические, кадровые возможности. Уверен, что вы будете и впредь достойно выполнять свои обязанности, честно, на совесть служить России", - сказал Путин.