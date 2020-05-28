Путин поздравил пограничников с праздником

Путин отметил, что в год 75-летия Победы нельзя не вспомнить о подвиге пограничников, принявших бой 22 июня 1941 года. Также президент отметил нынешние заслуги. "В последние годы наши пограничники не раз доказывали свой высочайший профессионализм, равнялись на поколение победителей, достойно выполняли все, даже самые сложные задачи, не раз демонстрировали примеры стойкости и силы духа в боевой обстановке. Мы будем всегда помнить пограничников, которые погибли на своем посту, тех, кто не жалел себя, защищая свой народ и свою страну", - сказал президент, добавив, что нынешнее поколение с честью продолжает легендарные традиции, надежно отстаивает национальные интересы и безопасность России.