Рейтинг@Mail.ru
Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
16:53 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/pozdravlenie-1948949361.html
Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2024
Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:53
2024-05-28T16:53
белгородская область
белгородская областная дума
день пограничника
день пограничника в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948947787_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_5cba45bd4832bba8e3db9981675a291c.jpg
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.Клепиков приехал поздравить военных и обратился к ним со словами благодарности."Профессионализм, отвага, мужество – таковы главные качества наших пограничников. Жители Белогорья всем сердцем благодарны вам за верность воинскому долгу, за тяжелый, сопряженный с опасностью и риском труд", – сказал Клепиков, его слова приводит пресс-служба.Председатель областной думы подчеркнул, что белгородцы системно оказывают поддержку военнослужащим, чтобы облегчить выполнение их боевых задач."Склоняя голову перед памятью тех, кто отдал жизнь, защищая белгородцев и мирное небо, исполняя присягу и служа Отчизне, хочется сказать уважаемым ветеранам и тем, кто несет службу сейчас: храни вас Бог и спасибо за то, что мы вместе! Победа будет за нами!" – подытожил Клепиков.Он также вручил бойцам награды Белгородской областной Думы и взял к исполнению все их просьбы.
https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948947787_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e6ea499861766e7924bf05ac930e08e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская областная дума, день пограничника, день пограничника в россии
Белгородская область, Белгородская областная Дума, День пограничника, День пограничника в России

Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником

© Фото : Дума31/TelegramПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Дума31/Telegram
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Клепиков приехал поздравить военных и обратился к ним со словами благодарности.
«
"Профессионализм, отвага, мужество – таковы главные качества наших пограничников. Жители Белогорья всем сердцем благодарны вам за верность воинскому долгу, за тяжелый, сопряженный с опасностью и риском труд", – сказал Клепиков, его слова приводит пресс-служба.
Председатель областной думы подчеркнул, что белгородцы системно оказывают поддержку военнослужащим, чтобы облегчить выполнение их боевых задач.
«
"Склоняя голову перед памятью тех, кто отдал жизнь, защищая белгородцев и мирное небо, исполняя присягу и служа Отчизне, хочется сказать уважаемым ветеранам и тем, кто несет службу сейчас: храни вас Бог и спасибо за то, что мы вместе! Победа будет за нами!" – подытожил Клепиков.
Он также вручил бойцам награды Белгородской областной Думы и взял к исполнению все их просьбы.
Строительство новых домов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Депутаты Белгородской облдумы проверили качество ремонта МКД и соцобъектов
21 мая, 20:01
 
Белгородская областьБелгородская областная ДумаДень пограничникаДень пограничника в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала