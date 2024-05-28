https://ria.ru/20240528/pozdravlenie-1948949361.html

Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником

Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником - РИА Новости, 28.05.2024

Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником

Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:53

2024-05-28T16:53

2024-05-28T16:53

белгородская область

белгородская областная дума

день пограничника

день пограничника в россии

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.Клепиков приехал поздравить военных и обратился к ним со словами благодарности."Профессионализм, отвага, мужество – таковы главные качества наших пограничников. Жители Белогорья всем сердцем благодарны вам за верность воинскому долгу, за тяжелый, сопряженный с опасностью и риском труд", – сказал Клепиков, его слова приводит пресс-служба.Председатель областной думы подчеркнул, что белгородцы системно оказывают поддержку военнослужащим, чтобы облегчить выполнение их боевых задач."Склоняя голову перед памятью тех, кто отдал жизнь, защищая белгородцев и мирное небо, исполняя присягу и служа Отчизне, хочется сказать уважаемым ветеранам и тем, кто несет службу сейчас: храни вас Бог и спасибо за то, что мы вместе! Победа будет за нами!" – подытожил Клепиков.Он также вручил бойцам награды Белгородской областной Думы и взял к исполнению все их просьбы.

https://ria.ru/20240521/proverka-1947521713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская областная дума, день пограничника, день пограничника в россии