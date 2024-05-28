Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
© Фото : Дума31/TelegramПредседатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков поздравил пограничников с профессиональным праздником
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков во вторник – в День пограничника – поздравил защитников рубежей с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Клепиков приехал поздравить военных и обратился к ним со словами благодарности.
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"Профессионализм, отвага, мужество – таковы главные качества наших пограничников. Жители Белогорья всем сердцем благодарны вам за верность воинскому долгу, за тяжелый, сопряженный с опасностью и риском труд", – сказал Клепиков, его слова приводит пресс-служба.
Председатель областной думы подчеркнул, что белгородцы системно оказывают поддержку военнослужащим, чтобы облегчить выполнение их боевых задач.
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"Склоняя голову перед памятью тех, кто отдал жизнь, защищая белгородцев и мирное небо, исполняя присягу и служа Отчизне, хочется сказать уважаемым ветеранам и тем, кто несет службу сейчас: храни вас Бог и спасибо за то, что мы вместе! Победа будет за нами!" – подытожил Клепиков.
Он также вручил бойцам награды Белгородской областной Думы и взял к исполнению все их просьбы.