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2020-05-28T20:19
https://ria.ru/20200528/1572142972.html
Посол поздравил с праздником российских пограничников в Армении
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РИА Новости

Посол поздравил с праздником российских пограничников в Армении

20:19 28.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Посол России в Армении Сергей Копыркин поздравил в четверг с профессиональным праздником российских пограничников, несущих службу в республике, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
"Копыркин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Армении и зачитал поздравительное послание президента России Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook.
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В пресс-службе заявили, что посол отметил значимость трудной, но ответственной миссии управления, подчеркнув, что его деятельность – "это важный компонент многогранных союзнических стратегических отношений с братским государством". "Копыркин пожелал командованию и личному составу Погрануправления здоровья и неизменных успехов в выполнении задач", - говорится в сообщении.
От имени погранвойск Армении российских коллег с праздником поздравил командующий ПВ Службы нацбезопасности полковник Вагинак Саркисян и пожелал профессиональных достижений и благополучия.
"Российских пограничников, несущих службу в Армении, также поздравил командующий объединенной группировкой войск (сил) Вооруженных сил РА и РФ генерал-лейтенант Тигран Парванян, пожелав процветания, а также - чтобы границы всегда оставались надежно защищены", - заявили в пресс-службе.
В сообщении отмечается, что в честь праздника состоялась церемония награждения памятными подарками и грамотами прапорщиков и офицеров Пограничного управления, за которой последовало возложение венков и цветов к памятнику героям-пограничникам.
Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении (их численность - около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.
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РоссияДень пограничникаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)АрменияВ мире
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