Посол поздравил с праздником российских пограничников в Армении

ЕРЕВАН, 28 мая – РИА Новости. Посол России в Посол России в Армении Сергей Копыркин поздравил в четверг с профессиональным праздником российских пограничников, несущих службу в республике, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

"Копыркин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Армении и зачитал поздравительное послание президента России Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook

В пресс-службе заявили, что посол отметил значимость трудной, но ответственной миссии управления, подчеркнув, что его деятельность – "это важный компонент многогранных союзнических стратегических отношений с братским государством". "Копыркин пожелал командованию и личному составу Погрануправления здоровья и неизменных успехов в выполнении задач", - говорится в сообщении.

От имени погранвойск Армении российских коллег с праздником поздравил командующий ПВ Службы нацбезопасности полковник Вагинак Саркисян и пожелал профессиональных достижений и благополучия.

"Российских пограничников, несущих службу в Армении, также поздравил командующий объединенной группировкой войск (сил) Вооруженных сил РА и РФ генерал-лейтенант Тигран Парванян, пожелав процветания, а также - чтобы границы всегда оставались надежно защищены", - заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что в честь праздника состоялась церемония награждения памятными подарками и грамотами прапорщиков и офицеров Пограничного управления, за которой последовало возложение венков и цветов к памятнику героям-пограничникам.