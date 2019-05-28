Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничной службе нужно жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, выявлять и ликвидировать каналы незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин.

"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача – надежно охранять их по всему периметру. Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения", - сказал он в обращении в честь Дня пограничника, показанном на телеканале " Россия 24 ".

Путин также отметил важность освоения техники нового поколения для повышения эффективности защиты границ.

"Важно развивать пограничную инфраструктуру, осваивать технику нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границ и одновременно надо продолжить работу по созданию в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических гуманитарных связей на евразийском пространстве", - сказал он.

Президент также отметил роль ветеранов службы. "Во все времена и исторические эпохи пограничников – стражей российских границ - отличали особые качества, и, прежде всего, это смелость и стойкость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за родину до последней капли крови", - сказал он.

"В этот день самые теплые слова благодарности - ветеранам пограничной службы. Наш народ чтит подвиги героев 1941 года, вступивших в схватку с нацистами на рубежах нашей страны от Баренцева до Черного моря. Мы помним мужество пограничников, которые обороняли перевалы Кавказа и несли боевую вахту на дальневосточных заставах. Офицеры и солдаты погранотрядов с честью выдержали непростые испытания в послевоенный период, были образцом ратной доблести и в афганской кампании, и в других горячих точках", - заявил Путин.

День пограничника отмечается в России во вторник. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В современной России указом президента от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск" была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая.