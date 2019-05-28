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РИА Новости

Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

00:18
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Пограничной службе нужно жестко пресекать попытки проникновения в Россию международных террористов, выявлять и ликвидировать каналы незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин.
"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача – надежно охранять их по всему периметру. Нужно жестко пресекать попытки проникновения на нашу территорию международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, активно задействовать для этого весь имеющийся потенциал, в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения", - сказал он в обращении в честь Дня пограничника, показанном на телеканале "Россия 24".
Путин также отметил важность освоения техники нового поколения для повышения эффективности защиты границ.
"Важно развивать пограничную инфраструктуру, осваивать технику нового поколения, которая многократно повышает эффективность защиты границ и одновременно надо продолжить работу по созданию в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических гуманитарных связей на евразийском пространстве", - сказал он.
Празднование Дня пограничника в России
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День пограничника в России
Президент также отметил роль ветеранов службы. "Во все времена и исторические эпохи пограничников – стражей российских границ - отличали особые качества, и, прежде всего, это смелость и стойкость. Они первыми принимали удар агрессора, бесстрашно вели бой с превосходящими силами врага, сражались за родину до последней капли крови", - сказал он.
"В этот день самые теплые слова благодарности - ветеранам пограничной службы. Наш народ чтит подвиги героев 1941 года, вступивших в схватку с нацистами на рубежах нашей страны от Баренцева до Черного моря. Мы помним мужество пограничников, которые обороняли перевалы Кавказа и несли боевую вахту на дальневосточных заставах. Офицеры и солдаты погранотрядов с честью выдержали непростые испытания в послевоенный период, были образцом ратной доблести и в афганской кампании, и в других горячих точках", - заявил Путин.
День пограничника отмечается в России во вторник. В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны при ведомстве народного комиссара по делам финансов. В современной России указом президента от 23 мая 1994 года "в целях возрождения исторических традиций России и ее пограничных войск" была продолжена традиция чествования пограничников 28 мая.
В День пограничника служившие в погранвойсках надевают форму, обязательно зеленую фуражку и собираются в парках. В Москве излюбленными местами празднования и встреч представителей погранслужбы являются парк "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького и ВДНХ.  По сложившейся традиции в Москве проводится комплекс торжественно-памятных и культурно-массовых мероприятий, посвященных этому празднику.
Пограничник на территории погранзаставы Нагурское пограничного управления ФСБ РФ по Архангельской области, расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
28 мая 2017, 10:00
Служба стражей госграницыЕжегодно 28 мая в России отмечается День пограничника. Именно в этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР принял Декрет "Об учреждении пограничной охраны". Будни стражей госграницы - в фотоленте Ria.ru.
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День пограничникаПограничное управление ФСБ РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
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