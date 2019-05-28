Празднование Дня пограничника в России

В этот день служившие в погранвойсках надевают форму, зеленую фуражку и собираются в парках.
В этот день служившие в погранвойсках надевают форму, зеленую фуражку и собираются в парках.
В Москве излюбленными местами празднования стали "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, ВДНХ и Парк Победы.
В Москве излюбленными местами празднования стали "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, ВДНХ и Парк Победы.
По традиции в честь праздника проводят торжественно-памятные и культурно-массовые мероприятия.
По традиции в честь праздника проводят торжественно-памятные и культурно-массовые мероприятия.
Празднование Дня пограничника на Поклонной горе в Москве.
Празднование Дня пограничника на Поклонной горе в Москве.
Ветеран пограничной службы общается с воспитанником военно-патриотического клуба во Владивостоке.
Ветеран пограничной службы общается с воспитанником военно-патриотического клуба во Владивостоке.
Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.
"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача — надежно охранять их по всему периметру", — сказал глава государства.
"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача — надежно охранять их по всему периметру", — сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что во все времена пограничников отличали особые качества.
Президент подчеркнул, что во все времена пограничников отличали особые качества.
Владимир Путин отметил роль ветеранов службы, которые мужественно несли боевую вахту и с честью выдержали непростые испытания.
Владимир Путин отметил роль ветеранов службы, которые мужественно несли боевую вахту и с честью выдержали непростые испытания.
День пограничника отмечают ежегодно 28 мая.
В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.
В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.
В современной России традиция чествования пограничников продолжается.
В современной России традиция чествования пограничников продолжается.
В День пограничника в знак уважения защитникам страны принято возлагать цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата.
В День пограничника в знак уважения защитникам страны принято возлагать цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата.