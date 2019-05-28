Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-28T15:03Z
https://ria.ru/20190528/1555005140.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155500/41/1555004132_0:55:3029:1759_1036x0_80_0_0_15a665ff0e52e44315131ba56ff787ef.jpg
РИА Новости

Празднование Дня пограничника в России

Вчера, 15:03
301
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник. Торжественные мероприятия и гулянья, посвященные защитникам рубежей страны, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В этот день служившие в погранвойсках надевают форму, зеленую фуражку и собираются в парках.

Пограничники во время празднования Дня Пограничных войск на Поклонной горе в Москве
1 из 13

В этот день служившие в погранвойсках надевают форму, зеленую фуражку и собираются в парках.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В Москве излюбленными местами празднования стали "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, ВДНХ и Парк Победы.

Пограничник во время празднования Дня Пограничных войск на Поклонной горе в Москве
2 из 13

В Москве излюбленными местами празднования стали "Сокольники", Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, ВДНХ и Парк Победы.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По традиции в честь праздника проводят торжественно-памятные и культурно-массовые мероприятия.

Зрители смотрят показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка ФСО России во время празднования Дня Пограничных войск на Поклонной горе в Москве
3 из 13

По традиции в честь праздника проводят торжественно-памятные и культурно-массовые мероприятия.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Празднование Дня пограничника на Поклонной горе в Москве.

Пограничники во время празднования Дня Пограничных войск на Поклонной горе в Москве
4 из 13

Празднование Дня пограничника на Поклонной горе в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Ветеран пограничной службы общается с воспитанником военно-патриотического клуба во Владивостоке.

Ветеран пограничной службы общается с воспитанником военно-патриотического клуба во время торжественных мероприятий возле памятника Пограничникам, погибшим при защите границ Отечества во Владивостоке
5 из 13

Ветеран пограничной службы общается с воспитанником военно-патриотического клуба во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.

Воспитанники военно-патриотического клуба возле памятника Пограничникам, погибшим при защите границ Отечества во Владивостоке
6 из 13

Президент России Владимир Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача — надежно охранять их по всему периметру", — сказал глава государства.

Офицеры-пограничники возлагают гирлянду к памятнику Пограничникам, погибшим при защите границ Отечества во Владивостоке
7 из 13

"Границы России самые протяженные в мире, и ваша задача — надежно охранять их по всему периметру", — сказал глава государства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что во все времена пограничников отличали особые качества.

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время фотографирования мероприятия возле памятника Пограничникам, погибшим при защите границ Отечества во Владивостоке
8 из 13

Президент подчеркнул, что во все времена пограничников отличали особые качества.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин отметил роль ветеранов службы, которые мужественно несли боевую вахту и с честью выдержали непростые испытания.

Ветераны пограничной службы возле памятника Пограничникам, погибшим при защите границ Отечества во Владивостоке
9 из 13

Владимир Путин отметил роль ветеранов службы, которые мужественно несли боевую вахту и с честью выдержали непростые испытания.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

День пограничника отмечают ежегодно 28 мая.

Торжественное шествие в честь Дня пограничных войск в Чите
10 из 13

День пограничника отмечают ежегодно 28 мая.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.

Ветераны пограничной службы у памятника Пограничникам в Чите
11 из 13

В этот день в 1918 году Совет народных комиссаров РСФСР утвердил декрет об учреждении пограничной охраны.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В современной России традиция чествования пограничников продолжается.

Пограничники несут цветы к мемориалу Вечный огонь в День пограничных войск в Пятигорске
12 из 13

В современной России традиция чествования пограничников продолжается.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В День пограничника в знак уважения защитникам страны принято возлагать цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата.

Погранчники возле мемориала Вечный огонь в День пограничных войск в Пятигорске
13 из 13

В День пограничника в знак уважения защитникам страны принято возлагать цветы и венки к могиле Неизвестного Солдата.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
310101
Обсудить 2
День пограничникаФото
Рекомендуем
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
"Черная звезда": коллекция одежды Тимати и "Армии России"
РИА
Новости
Участники карнавала в Сочи в честь официального открытия курортного сезона
Красочное шествие и шоу двойников: открытие курортного сезона в Сочи
Собака породы жесткошерстная такса на параде Такс Парад, посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
Фагот, Щелкунчик и Мистер Икс на параде такс в Санкт-Петербурге
Девушка на Крымской набережной в Москве
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года
Лента
новостей
Не на того напал
Не на того напал
Прием у врача
В ФОМС прокомментировали новые правила медицинского страхования
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект об отмене спецразрешения на перевозки опасных грузов
Празднование Дня пограничника в России
День пограничника в России
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Китайских туристов, попавших в ДТП в Приморье, поселили в гостиницу
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов доложит Путину о соблюдении прав предпринимателей
Пограничники во время празднования Дня Пограничных войск
Аксенов поздравил пограничников с праздником
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Приморье туристов из КНР
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Приморье
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
Всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье госпитализировали
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:29Утверждена новая редакция положения об экспертном совете при правительстве
07:24В Новосибирской области проведут проверки после гибели девочки на стройке
07:18В Кирове врача и фельдшера задержали за хищение денег у пенсионерок
06:48В Новосибирске проходят антитеррористические учения
06:44В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
06:33МИД Японии выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудника в Кавасаки
06:25КнААЗ готов начать серийное производство истребителя пятого поколения Су-57
06:21В Австралии привели к присяге новое правительство
06:08Суд в Приморье в июне рассмотрит дела в отношении компаний-отловщиков белух
06:05Туск рассказал о переговорах между Евросоветом и Европарламентом
06:01В Приморье восстановили нарушенное из-за циклона электроснабжение
05:58В Лондоне представили книгу мемуаров и писем скульптора Ариадны Арендт
05:41Нобелевский лауреат Орхан Памук хочет открыть в Турции музей Анны Карениной
05:37Пассажиры экстренно севшего Boeing улетели из Иркутска резервным бортом
05:31Россия и Аргентина обсуждают место строительства АЭС большой мощности
05:28Врачи рассказали о состоянии ребенка, упавшего в коллектор в Хабаровске
05:27Доходы Венесуэлы от экспорта нефти в 2018 году снизились на 5,6%
05:25Россельхознадзор рассказал об интересе Аргентины к российскому мясу дичи
05:22В Минобороны рассказали, как США попытаются дестабилизировать Россию
05:17Инфляция в Венесуэле по итогам 2018 года превысила сто тысяч процентов
Лента новостейМолния