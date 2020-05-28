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2020-05-28T08:05
https://ria.ru/20200528/1572073808.html
"Эти парни не сдаются": какие войска первыми попадают под удар на войне
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РИА Новости

"Эти парни не сдаются": какие войска первыми попадают под удар на войне

08:00 28.05.2020 (обновлено: 08:05 28.05.2020)
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© РИА Новости / СемирягаПограничник Итум-Калининского отряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы, идет с пулеметом на боевое дежурство
Пограничник Итум-Калининского отряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы, идет с пулеметом на боевое дежурство
© РИА Новости / Семиряга
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Николай Протопопов. Встать на пути противника, отразить первый ожесточенный натиск и сражаться до последнего — практически в любом военном конфликте эти бойцы с первых секунд оказываются на передовой. Зачастую воюют в меньшинстве и окружении, в отрыве от основных сил. В день Пограничной службы ФСБ России РИА Новости рассказывает о подвигах советских и российских пограничников.

Непокорная застава

Накануне Великой Отечественной советские рубежи охраняли 18 пограничных округов — порядка 170 тысяч военнослужащих. Вместе с крупными промышленными центрами и оборонными объектами под первый массированный удар гитлеровцев попали заставы, штабы пограничных комендатур и отрядов на западе и северо-западе страны.
Личный состав погранзаставы — от 40 до 60 бойцов. Из-за недостаточного вооружения, отсутствия поддержки и невозможности отступить они почти все гибли. Среди безвозвратных потерь пограничных войск более 90 процентов — пропавшие без вести. Тем не менее советские пограничники оказали наступающему вермахту упорное сопротивление.
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Яркий пример — 13-я застава 90-го Владимир-Волынского погранотряда в селе Скоморохи Сокальского района Львовской области под командованием лейтенанта Алексея Лопатина. Ударные части нацистов с танками, артиллерией и минометами, как правило, сметали погранзаставы за пару часов. Пограничники Лопатина продержались в полном окружении 11 дней.
Всего 57 бойцов с трехлинейками и двумя пулеметами "Максим". На заставе жили их жены и дети. Немцы, не опасаясь ответного огня, приближались открыто, в полный рост, смеясь и распевая песни. В то, что пограничники не сдадутся без боя, они поверили лишь после того, как по первой шеренге заработал пулемет.
© РИА НовостиВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские солдаты устанавливают пограничный столб на границе с Румынией. 1944 год
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские солдаты устанавливают пограничный столб на границе с Румынией. 1944 год
© РИА Новости
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Советские солдаты устанавливают пограничный столб на границе с Румынией. 1944 год
Пограничники заняли круговую оборону. Фашисты, чтобы избежать больших потерь, методично обрабатывали заставу минометами и артиллерией — орудия били прямой наводкой. Лопатинцы укрывались от обстрелов в подвале казармы. Когда все утихло и немцы снова двинулись вперед, их встретили огнем из винтовок и пулеметов. Атаки сменялись артобстрелами несколько дней, гитлеровцы даже применили термитные снаряды.
С каждым днем бойцов было все меньше, заканчивались боеприпасы. Двадцать девятого июня Лопатин приказал вывести из окружения женщин, детей и тяжелораненых. На заставе остались десять человек, которые наотрез отказались сдаваться. Немцы к тому времени уже взяли Львов.
Только 2 июля к подвалу заставы проделали подкоп и подорвали его фугасом. Тела погибших пограничников перезахоронили в 1944-м. Командиру Алексею Лопатину присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.
© РИА Новости / Александр СтанововОчевидец Иван Пеньковский рассказывает пограничникам о подвиге бойцов
Очевидец Иван Пеньковский рассказывает пограничникам о подвиге бойцов
© РИА Новости / Александр Становов
Очевидец Иван Пеньковский рассказывает пограничникам о подвиге бойцов

Горячий Даманский

В послевоенные годы советские границы растянулись на 50 тысяч километров. Из-за холодной войны, гонки вооружений, усиления противостояния Востока и Запада пограничные войска усилили. К середине 1950-х их численность превышала 190 тысяч человек. Пограничники получили автоматическое оружие, радиолокационные станции, автомобили, самолеты и вертолеты, новые сторожевые корабли, осваивали инженерно-технические средства охраны границы.
Один из самых крупных приграничных конфликтов произошел весной 1969-го на острове Даманский. Китай хотел передвинуть границу, проходившую по реке Уссури, и потребовал у СССР полтора миллиона квадратных километров территории.
Пограничники на 12-й заставе Московского пограничного отряда Группы Пограничных войск России в Республике Таджикистан.
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Даманский — это примерно полтора километра в длину и 600-700 метров в ширину. Остров образовался после размыва перемычки с берегом, и китайцы считали его своим. Сначала они выходили на лед только с плакатами, затем в ход пошли палки и ножи. Пограничники оттесняли нарушителей без применения оружия. Но в ночь с 1 на 2 марта ситуация резко обострилась.
Дождавшись темноты, солдаты армии КНР окопались на островке и залегли в засаде. Против них выслали отряд из 30 пограничников. Приказали первыми не стрелять. К позициям китайцев бойцы шли с непристегнутыми магазинами. Первая группа — в лоб, вторая с тыла. Внезапно по ним открыли плотный огонь.
© РИА Новости / Г. БибикБойцы пограничной заставы — участники боя с китайскими войсками на острове Даманский
Бойцы пограничной заставы - участники боя с китайскими войсками на острове Даманский
© РИА Новости / Г. Бибик
Бойцы пограничной заставы — участники боя с китайскими войсками на острове Даманский
Отряд из семи пограничников под командованием старшего лейтенанта Ивана Стрельникова расстреляли практически в упор. Вторая группа вступила в бой. Подкрепление на бронетранспортерах прибыло лишь через несколько часов. В тот день погиб 31 советский военнослужащий. С китайской стороны потери, по разным оценкам, достигали 150 человек.
Следующая стычка произошла через две недели. Утром 15 марта китайцы ударили по Даманскому из минометов и артиллерии. Потом атаковала пехота. У китайцев было многократное численное превосходство, и они захватили остров.
© РИА НовостиПограничники стоят в оцеплении на границе у реки Уссури, не пропуская на советскую территорию китайских провокаторов
Пограничники стоят в оцеплении на границе у реки Уссури, не пропуская на советскую территорию китайских провокаторов
© РИА Новости
Пограничники стоят в оцеплении на границе у реки Уссури, не пропуская на советскую территорию китайских провокаторов
На этот раз пограничников поддержали регулярные армейские части с артиллерией, минометами и бронетехникой. По провокаторам применили системы залпового огня "Град", которые буквально стерли с лица земли позиции китайцев на Даманском.
Осенью того же года СССР и Китай договорились прекратить враждебные акции на границе и оставаться на рубежах, занимаемых на момент переговоров. После того как лед на реке Уссури сошел, советские пограничники выходить на остров не могли, поэтому его заняли китайцы. Окончательно эту территорию передали КНР в 1991-м.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на остров Даманский на реке Уссури
Вид на остров Даманский на реке Уссури
© РИА Новости
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Вид на остров Даманский на реке Уссури

Афган и Чечня

В Афганистане советские пограничники действовали совместно с соединениями 40-й армии и правительственными войсками. Задача — усилить охрану границы и создать буферную зону для прикрытия среднеазиатского участка от возможного нападения моджахедов.
Перед вводом Ограниченного контингента советских войск в Афганистан спецназ погранвойск зачистил от боевиков и взял под охрану северные районы республики на глубину до 15 километров. На заключительном этапе — с мая 1988-го по февраль 1989-го — пограничники удерживали коридор безопасности, по которому выводили 40-ю армию. Страну они покинули последними.
За десять лет войны через Афганистан прошли более 60 тысяч пограничников, уничтожив 41 тысячу моджахедов и взяв в плен более 43 тысяч. Потери наших погранвойск — 419 человек.
Высадка отряда специального назначения для проведения боевой операции в районе провинции Нангархар, Афганистан
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Без пограничников — уже российских — не обошелся и чеченский конфликт. С лета 1995-го они контролировали административную границу Чечни с Ингушетией и Дагестаном. Действовали на самых опасных направлениях, по которым сепаратисты могли перебрасывать в полыхающий регион оружие, деньги и наемников.
На пограничные посты регулярно нападали. Так, в июне 1995-го дудаевцы атаковали пункт в селе Зиберхали, чтобы захватить оружие и боеприпасы. Пограничники приняли бой при численном преимуществе противника — четверо бойцов погибли, однако бандитов отбросили.
Если пограничники попадали в плен, боевики расправлялись с ними с особой жестокостью. В станице Ассиновская в 1995-м террористы пытали, а потом зверски убили троих пограничников, после чего обезобразили их тела.
© РИА Новости / В. КиселевСоветско-афганская граница. Пограничная застава имени С. Н. Карпова. Краснознаменный Среднеазиатский округ. Июнь 1988 года
Советско-афганская граница. Пограничная застава имени С.Н. Карпова. Краснознаменный Среднеазиатский округ. Июнь 1988 года
© РИА Новости / В. Киселев
Советско-афганская граница. Пограничная застава имени С. Н. Карпова. Краснознаменный Среднеазиатский округ. Июнь 1988 года
Для особо сложных и важных операций в 1995-м в составе погранслужбы создали специальные подразделения "Сигма", которые базировались в Москве и Краснодаре. Их привлекали для прикрытия от потока нелегалов и контрабанды границы Дагестана с Азербайджаном. Только за одну ночь в свою первую командировку бойцы задержали более 30 нарушителей.
Именно "Сигма" обеспечивала безопасность прилета на переговоры в Москву Зелимхана Яндарбиева — преемника Джохара Дудаева. Бойцы пограничного спецназа удерживали в самолете охрану Яндарбиева, состоящую из вооруженных боевиков. Борт отогнали на дальнюю стоянку аэропорта Внуково и не выпускали "пассажиров" в течение двух суток — до самого их отлета.
© РИА Новости / СемирягаБойцы Итум-Калининского погранотряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы
Бойцы Итум-Калининского погранотряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы
© РИА Новости / Семиряга
Бойцы Итум-Калининского погранотряда, охраняющего чеченский участок российско-грузинской границы
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РоссияДень пограничникаПограничное управление ФСБ РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
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28 мая, 13:17
Арсений Новиков
2510001
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