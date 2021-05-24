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Туризм
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
Кипр вышел из локдауна: что ждет туристов на отдыхе, а что — на карантине
Кипр вышел из локдауна: что ждет туристов на отдыхе, а что — на карантине - РИА Новости, 24.05.2021
Кипр вышел из локдауна: что ждет туристов на отдыхе, а что — на карантине
Погода хорошая, вино вкусное, многие ограничения сняли — так можно описать отдых на Кипре. Россия там пока в "красной" категории стран по эпидемическому риску... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:00
2021-05-24T08:01
отели
туристы
отдых
туризм
вакцина "спутник v"
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Погода хорошая, вино вкусное, многие ограничения сняли — так можно описать отдых на Кипре. Россия там пока в "красной" категории стран по эпидемическому риску. Но нашим путешественникам это не мешает посещать остров. Рейсы, пусть и грузопассажирские, есть, туры — тоже. О том, как сейчас добираются до Кипра, сколько это стоит, какие антиковидные меры действуют и что ждет гостя, если ПЦР-тест окажется положительным, — в материале РИА Новости.Гуляют все"Открыто почти все: большинство ресторанов и кафе, музеи, зоопарки, — рассказывает Сергей Попов, основатель компании "Гид на Кипре". — Местным для посещения торговых центров, ресторанов необходим тест, который действует 72 часа. Туристам достаточно иметь при себе (распечатанный или в телефоне) CyprusFlightPass". Этот документ позволяет спокойно передвигаться по стране. По словам эксперта, на Кипре уже очень много россиян. Они отправляются на экскурсии, посещают кафе, загорают на пляжах.Однако все майские праздники на острове был жесткий локдаун. С 21:00 до 05:00 — комендантский час. Не работали рестораны, кафе, бары, магазины, кроме продуктовых. Из дома разрешали выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС. С 10 мая все это постепенно отменяют. "На данный момент нужно носить маски в общественных помещениях и на улице. Но на пляжи это не распространяется", — уточняет гид.С 17 мая разрешили богослужения и обряды в храмах. Можно проводить конференции, торговые и художественные ярмарки, открылись казино, театры, кинотеатры, парки развлечений. Комендантский час — с полуночи до пяти утра.С 10 июня планируют открыть ночные развлекательные заведения. Комендантский час к этому моменту, видимо, отменят.С надеждой на чартерыЗаместитель министра туризма Саввас Пердиос отметил, что из России на остров приезжает все больше отдыхающих. Он предположил, что вскоре разрешат чартерные рейсы, так как на Кипре успешно идет вакцинация и признали российский "Спутник V".Сейчас осуществляются грузопассажирские перелеты, но билеты есть в свободной продаже.Цена — от пяти тысяч рублей в одну сторону. Это дешевый, но очень неудобный вариант: с 18-часовой пересадкой в Лондоне. Прямые рейсы туда-обратно — 30-35 тысяч.Агрегаторы предлагают туры на конец мая от 90 тысяч на двоих за неделю в "четверке". С авиаперелетом. Правда, статус рейса заявлен как чартерный, а таких пока нет. В среднем же за отдых на Кипре придется выложить 130-140 тысяч рублей на двоих.Россия — в "красной" категорииНесмотря на ожидание чартеров и высокий спрос, Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории по эпидемическому риску.Непривитым по-прежнему нужно сдавать два ПЦР: первый в течение 72 часов до вылета (его результат нужно загрузить на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy), второй — по прибытии. И соблюдать карантин до получения результатов этого анализа. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в Пафосе — 32 евро.Вакцинацированным проще. Как сообщили в Генеральном консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге, достаточно предъявить прививочный сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.Его также нужно загрузить на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy при оформлении CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.Кипрские власти сохраняют за собой право выборочного ПЦР и для вакцинированных. Если результат положительный, придется самоизолироваться."Отдыхать будем в другой раз"Почему стоит оформить страховку и лучше лететь с прививкой, объяснила россиянка, которая прибыла на Кипр 13 мая. "Мы с сыном планировали отдохнуть в Ларнаке. Весь рейс отправили на платное исследование в аэропорту, — рассказала Надежда Качоева (имя изменено). — Потом мы поехали в гостиницу. Утром нам позвонили: у сына результат положительный, приедет скорая и заберет нас в "ковидный" отель". Увезли с вещами через четыре часа. Надежда познакомилась там с россиянкой, у которой второй анализ по прилете был отрицательный. Обычно их не делают до окончания карантина, но ей прислали бригаду после звонка в российское посольство. "Киприоты сказали, что по указу Министерства здравоохранения второй тест не отменяет первый", — уточнила туристка. Карантин длится 15 дней, после чего вновь берут мазок и, если результат отрицательный, на 16-й — выпускают. По словам Надежды, номера, куда их и других туристов поселили, были грязными, а уборка в них не предусмотрена. Пришлось просить тряпки и самим отмывать.Правила жесткие: из развлечений один телевизор, на территории гулять нельзя, только на балконе и в коридоре. Правда, иногда, особенно с детьми, удается выйти: все зависит от охранника, добавляет Надежда.В остальном условия в гостинице хорошие, интернет есть, кормят три раза в день. Вкусняшек детям не хватает, но передачи разрешены. "После моего обращения в профильную группу в Facebook нам помогла Лиля, которая живет на Кипре, привезла по списку из супермаркета шоколад, соки, клубнику. Мы рассчитались через PayPal", — продолжает Надежда.Она подчеркивает: в коронавирусном отеле все без симптомов, если кому-то становится плохо, увозят в больницу. Платить ни за что не нужно, а если есть страховка, то и деньги за билеты, которые туристы могут потерять из-за карантина, не пропадут, в отличие от уплаченного за отель.Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева подтвердила: действительно, в такой ситуации средства никто не возвращает. Туристу компенсируют расходы на новый билет, если он пропустил вылет из-за изоляции, по болезни или лечения в стационаре. "Например, когда карантин закончился, мы предоставляем компенсацию части расходов на проживание в ожидании новой даты вылета. Все это выплачивают уже после возвращения путешественника на родину", — отмечает эксперт.Изоляция Надежды закончится 29 мая, если тест, который берут за день до выхода, окажется отрицательным. Только вылет в Москву — уже 30 мая. "Отдыхать будем в другой раз", — говорит туристка.
https://ria.ru/20210517/kipr-1732583340.html
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отели, туристы, отдых, вакцина "спутник v", куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, проблемы - туризм, туризм, ларнака (район), маршруты - туризм, кипр, пафос, вакцинация

Кипр вышел из локдауна: что ждет туристов на отдыхе, а что — на карантине

08:00 24.05.2021 (обновлено: 08:01 24.05.2021)
 
© AP Photo / Petros KaradjiasЛюди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле
Люди на пляже Сен-Рафаэль в Лимасоле - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Petros Karadjias
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Светлана Баева. Погода хорошая, вино вкусное, многие ограничения сняли — так можно описать отдых на Кипре. Россия там пока в "красной" категории стран по эпидемическому риску. Но нашим путешественникам это не мешает посещать остров. Рейсы, пусть и грузопассажирские, есть, туры — тоже. О том, как сейчас добираются до Кипра, сколько это стоит, какие антиковидные меры действуют и что ждет гостя, если ПЦР-тест окажется положительным, — в материале РИА Новости.

Гуляют все

"Открыто почти все: большинство ресторанов и кафе, музеи, зоопарки, — рассказывает Сергей Попов, основатель компании "Гид на Кипре". — Местным для посещения торговых центров, ресторанов необходим тест, который действует 72 часа. Туристам достаточно иметь при себе (распечатанный или в телефоне) CyprusFlightPass".
Этот документ позволяет спокойно передвигаться по стране. По словам эксперта, на Кипре уже очень много россиян. Они отправляются на экскурсии, посещают кафе, загорают на пляжах.
Однако все майские праздники на острове был жесткий локдаун. С 21:00 до 05:00 — комендантский час. Не работали рестораны, кафе, бары, магазины, кроме продуктовых. Из дома разрешали выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС. С 10 мая все это постепенно отменяют.
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С 17 мая разрешили богослужения и обряды в храмах. Можно проводить конференции, торговые и художественные ярмарки, открылись казино, театры, кинотеатры, парки развлечений. Комендантский час — с полуночи до пяти утра.
С 10 июня планируют открыть ночные развлекательные заведения. Комендантский час к этому моменту, видимо, отменят.

С надеждой на чартеры

Заместитель министра туризма Саввас Пердиос отметил, что из России на остров приезжает все больше отдыхающих. Он предположил, что вскоре разрешат чартерные рейсы, так как на Кипре успешно идет вакцинация и признали российский "Спутник V".
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Цена — от пяти тысяч рублей в одну сторону. Это дешевый, но очень неудобный вариант: с 18-часовой пересадкой в Лондоне. Прямые рейсы туда-обратно — 30-35 тысяч.
Агрегаторы предлагают туры на конец мая от 90 тысяч на двоих за неделю в "четверке". С авиаперелетом. Правда, статус рейса заявлен как чартерный, а таких пока нет. В среднем же за отдых на Кипре придется выложить 130-140 тысяч рублей на двоих.
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Россия — в "красной" категории

Несмотря на ожидание чартеров и высокий спрос, Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории по эпидемическому риску.
Непривитым по-прежнему нужно сдавать два ПЦР: первый в течение 72 часов до вылета (его результат нужно загрузить на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy), второй — по прибытии. И соблюдать карантин до получения результатов этого анализа. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в Пафосе — 32 евро.
Вакцинацированным проще. Как сообщили в Генеральном консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге, достаточно предъявить прививочный сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.
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Кипрские власти сохраняют за собой право выборочного ПЦР и для вакцинированных. Если результат положительный, придется самоизолироваться.

"Отдыхать будем в другой раз"

Почему стоит оформить страховку и лучше лететь с прививкой, объяснила россиянка, которая прибыла на Кипр 13 мая.
"Мы с сыном планировали отдохнуть в Ларнаке. Весь рейс отправили на платное исследование в аэропорту, — рассказала Надежда Качоева (имя изменено). — Потом мы поехали в гостиницу. Утром нам позвонили: у сына результат положительный, приедет скорая и заберет нас в "ковидный" отель".
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Увезли с вещами через четыре часа. Надежда познакомилась там с россиянкой, у которой второй анализ по прилете был отрицательный. Обычно их не делают до окончания карантина, но ей прислали бригаду после звонка в российское посольство. "Киприоты сказали, что по указу Министерства здравоохранения второй тест не отменяет первый", — уточнила туристка.
Карантин длится 15 дней, после чего вновь берут мазок и, если результат отрицательный, на 16-й — выпускают.
По словам Надежды, номера, куда их и других туристов поселили, были грязными, а уборка в них не предусмотрена. Пришлось просить тряпки и самим отмывать.
Правила жесткие: из развлечений один телевизор, на территории гулять нельзя, только на балконе и в коридоре. Правда, иногда, особенно с детьми, удается выйти: все зависит от охранника, добавляет Надежда.
© Фото : предоставлено очевидцем

Вид из карантинного отеля на Кипре

Карантинный отель на Кипре
1 из 4

Вид из карантинного отеля на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
© Фото : предоставлено очевидцем

Вид на карантинный отель на Кипре

Карантинный отель на Кипре
2 из 4

Вид на карантинный отель на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
© Фото : предоставлено очевидцем

Балкон в карантинном отеле на Кипре

Карантинный отель на Кипре
3 из 4

Балкон в карантинном отеле на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
© Фото : предоставлено очевидцем

Номер в карантинном отеле на Кипре

Карантинный отель на Кипре
4 из 4

Номер в карантинном отеле на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
1 из 4

Вид из карантинного отеля на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
2 из 4

Вид на карантинный отель на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
3 из 4

Балкон в карантинном отеле на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
4 из 4

Номер в карантинном отеле на Кипре

© Фото : предоставлено очевидцем
В остальном условия в гостинице хорошие, интернет есть, кормят три раза в день. Вкусняшек детям не хватает, но передачи разрешены. "После моего обращения в профильную группу в Facebook нам помогла Лиля, которая живет на Кипре, привезла по списку из супермаркета шоколад, соки, клубнику. Мы рассчитались через PayPal", — продолжает Надежда.
Она подчеркивает: в коронавирусном отеле все без симптомов, если кому-то становится плохо, увозят в больницу. Платить ни за что не нужно, а если есть страховка, то и деньги за билеты, которые туристы могут потерять из-за карантина, не пропадут, в отличие от уплаченного за отель.
Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева подтвердила: действительно, в такой ситуации средства никто не возвращает. Туристу компенсируют расходы на новый билет, если он пропустил вылет из-за изоляции, по болезни или лечения в стационаре. "Например, когда карантин закончился, мы предоставляем компенсацию части расходов на проживание в ожидании новой даты вылета. Все это выплачивают уже после возвращения путешественника на родину", — отмечает эксперт.
Изоляция Надежды закончится 29 мая, если тест, который берут за день до выхода, окажется отрицательным. Только вылет в Москву — уже 30 мая. "Отдыхать будем в другой раз", — говорит туристка.
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