https://ria.ru/20210512/kipr-1731905192.html

Эксперты объяснили, как россиянам попасть на Кипр

Эксперты объяснили, как россиянам попасть на Кипр

Кипр смягчил условия въезда для привитых "Спутником V" россиян, эксперты объяснили потребуется ли вакцинированным пассажирам, вылетающим на остров, документ о... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

туризм

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

кипр

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кипр смягчил условия въезда для привитых "Спутником V" россиян, эксперты объяснили потребуется ли вакцинированным пассажирам, вылетающим на остров, документ о ПЦР-тестировании в российском аэропорту, сообщает АТОР. Как пояснили в Генеральном консульстве Республики Кипр в Санкт-Петербурге, граждане Российской Федерации должны предоставлять прививочный сертификат, распечатанный с сайта www.gosuslugi.ru на английском языке с указанием номера заграничного паспорта.Далее сертификат о вакцинации должен быть загружен на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy при оформлении CyprusFlightPass за 24 часа до вылета.Если турист не прививался или не может предоставить документ требуемого образца, действует Протокол прибытия, согласно категории страны вылета.Россия сейчас отнесена к "красной", поэтому при вылете из нашей страны нужно пройти два ПЦР-теста на COVID-19: первый за 72 часа до вылета (его результат должен быть загружен на платформу www.cyprusflightpass.gov.cy); второй – по прилете в Республику Кипр за счет собственных средств.В Генконсульстве уточнили, что требование о наличии CyprusFlightPass обязательно как для вакцинированных, так и для непривитых путешественников.Иностранным туристам важно иметь при себе CyprusFlightPass в цифровом или распечатанном виде для любых передвижений по территории Кипра, где с 10 мая начали постепенно отменять ограничения.Кроме того, вакцинированные путешественники также могут быть подвергнуты выборочному ПЦР-тестированию при въезде на Кипр, а в случае положительного результата к ним будут применены медицинские протоколы, действующие на территории республики.При этом во вторник 11 мая в агентских группах появилась информация о том, что российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы на Кипр, по состоянию на 10 мая продолжали требовать у вакцинированных пассажиров ПЦР-тесты с результатом анализа на COVID-19. Как оказалось, не все перевозчики в курсе изменений протоколов кипрской стороны.По информации источников в авиационных кругах, в ближайшее время актуальная информация о смягчении условий въезда на Кипр привитых пассажиров дойдет до авиакомпаний. Однако вакцинированным путешественникам, вылетающим на Кипр в ближайшие дни, необходимо заблаговременно уточнить у перевозчиков правила посадки на рейс.

https://ria.ru/20210504/kalmykiya-1729964655.html

https://ria.ru/20210510/italiya-1730489199.html

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр