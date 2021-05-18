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Туризм
https://ria.ru/20210518/kipr-1732796767.html
Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску
Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску - РИА Новости, 18.05.2021
Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску
Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-18T15:48
2021-05-18T15:49
туризм
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кипр
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АФИНЫ, 18 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус, об этом говорится в опубликованной во вторник обновленной оценке эпидриска в странах, связанного с заболеванием COVID-19.Деление государств по принципу светофора на "зеленую", "оранжевую" или " красную " категорию основано на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.Пассажиры, прибывающие из стран "красной" категории, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость анализа оплачивается туристами, и кроме того, они должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на острове. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в хабе Пафоса – 32 евро.Въезд путешественников из России на Кипр разрешен с 1 апреля. До этого наша страна была в списке государств "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.В "красной" зоне находятся 22 страны ЕС, четыре маленьких государства – Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны – Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию. В "оранжевой" зоне – четыре страны Евросоюза (Португалия, Ирландия, Финляндия и Мальта), страна шенгенской зоны Норвегия, а также Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих государств нужно предъявить один тест. В "зеленой" зоне семь стран – Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Пассажирам оттуда не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.При этом Кипр ранее заявлял, что с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V". Все пассажиры, независимо от категории стран, в том числе имеющие действующее свидетельство о вакцинации, должны заполнять форму в CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса.На самом острове из-за ухудшения эпидситуации с 26 апреля до 9 мая включительно был ужесточен карантин. Сейчас часть ограничений снята. Однако в местах скопления людей в закрытых помещениях посетитель должен представить пропуск SafePass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), действительный в течение 72 часов, или прививка по крайней мере одной дозой вакцины не менее чем за три недели, или справка о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, новости - туризм, кипр

Кипр оставил Россию в "красной" категории по эпидемиологическому риску

15:48 18.05.2021 (обновлено: 15:49 18.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 18 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Кипра оставило Россию в "красной" категории стран по эпидемиологическому риску, пассажирам из РФ по-прежнему требуется сдавать два теста на коронавирус, об этом говорится в опубликованной во вторник обновленной оценке эпидриска в странах, связанного с заболеванием COVID-19.
Деление государств по принципу светофора на "зеленую", "оранжевую" или " красную " категорию основано на классификации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Пассажиры, прибывающие из стран "красной" категории, должны сделать лабораторный анализ в течение 72 часов до вылета и иметь сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на вирус, и затем пройти лабораторный анализ по прибытии на Кипр. Стоимость анализа оплачивается туристами, и кроме того, они должны будут оставаться на карантине до получения результатов теста, сделанного на острове. В аэропорту Ларнаки тест стоит 30 евро, в хабе Пафоса – 32 евро.
Въезд путешественников из России на Кипр разрешен с 1 апреля. До этого наша страна была в списке государств "серой категории", для въезда из которых требовалось специальное разрешение.
В "красной" зоне находятся 22 страны ЕС, четыре маленьких государства – Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино, два члена Шенгенской зоны – Швейцария и Лихтенштейн, а также 14 третьих стран, включая Россию.
В "оранжевой" зоне – четыре страны Евросоюза (Португалия, Ирландия, Финляндия и Мальта), страна шенгенской зоны Норвегия, а также Китай, Великобритания и Таиланд. Путешественникам из этих государств нужно предъявить один тест.
В "зеленой" зоне семь стран – Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Саудовская Аравия, Южная Корея и Израиль. Пассажирам оттуда не требуется документов об отсутствии у них коронавируса.
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Власти Кипра смягчили ограничения для туристов
При этом Кипр ранее заявлял, что с 10 мая будет принимать без каких-либо ограничений туристов, которые завершили программу вакцинации, в том числе российской вакциной "Спутник V". Все пассажиры, независимо от категории стран, в том числе имеющие действующее свидетельство о вакцинации, должны заполнять форму в CyprusFlightPass в течение 24 часов до вылета своего рейса.
На самом острове из-за ухудшения эпидситуации с 26 апреля до 9 мая включительно был ужесточен карантин. Сейчас часть ограничений снята. Однако в местах скопления людей в закрытых помещениях посетитель должен представить пропуск SafePass, подтверждающий, что его владелец не является носителем коронавируса. Это может быть отрицательный тест (ПЦР или экспресс), действительный в течение 72 часов, или прививка по крайней мере одной дозой вакцины не менее чем за три недели, или справка о перенесенном коронавирусе в течение последних шести месяцев.
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