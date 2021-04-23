https://ria.ru/20210423/karantin-1729679293.html

Кипр введет жесткий карантин

Кипр введет жесткий карантин

Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T17:06

2021-04-23T17:06

2021-04-23T17:37

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АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации.С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.На Кипре в последние дни резко растет количество инфицированных – за минувшие сутки было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.Власти Кипра ввели с 30 ноября 2020 года чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса.

кипр

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кипр, в мире