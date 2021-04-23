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Кипр введет жесткий карантин
Кипр введет жесткий карантин
Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T17:06
2021-04-23T17:37
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кипр
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АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации.С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.На Кипре в последние дни резко растет количество инфицированных – за минувшие сутки было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.Власти Кипра ввели с 30 ноября 2020 года чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса.
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туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, кипр, в мире

Кипр введет жесткий карантин

17:06 23.04.2021 (обновлено: 17:37 23.04.2021)
 
© Pixabay / Dimitris VetsikasВид на Лимасол
Вид на Лимасол - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
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АФИНЫ, 23 апр – РИА Новости. Совет министров Кипра принял решение крайне ужесточить карантин из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Решение совета министров огласил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, его заявление опубликовало бюро печати и информации.
С 26 апреля до 9 мая включительно комендантский час будет действовать с 21.00 до 5.00, запрещены собрания, из дома можно выйти раз в сутки, отправив уведомление, церковные службы будут совершаться без присутствия верующих, за исключением Пасхи, приостанавливается работа всего общепита (ресторанов, таверн, кафе, пабов, закусочных и баров) и магазинов розничной торговли, за исключением продуктовых.
На Кипре в последние дни резко растет количество инфицированных – за минувшие сутки было выявлено 927 новых случаев, умер один человек, количество жертв коронавируса выросло до 296. Население острова составляет порядка 800 тысяч человек.
Власти Кипра ввели с 30 ноября 2020 года чрезвычайные меры для борьбы с распространением коронавируса.
 
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