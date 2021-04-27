https://ria.ru/20210427/kipr-1730125811.html

Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных туристов

Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая будет принимать туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая "Спутник V", без ПЦР-тестов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:36

2021-04-27T14:36

2021-04-27T14:36

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус covid-19

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россия

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр с 10 мая будет принимать туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая "Спутник V", без ПЦР-тестов, сообщает АТОР."Кипр считает разрешенными для поездок вакцины "Спутник V" и все остальные, одобренные Европейским Агентством по Лекарственным Препаратам. Пассажирам, которые могут доказать, что они получили все необходимые дозы разрешенной вакцины, не потребуется проходить какие-либо тесты для посещения Кипра, независимо от цветовой категории страны отправления, — говорится в сообщении министерства туризма Кипра. — Более того, они не будут помещены на карантин, даже в том случае, если они находятся в тесном контакте с лицом с диагностированным положительным случаем COVID-19. Вышеуказанное упрощение будет действовать с даты полного введения вакцины".Кипр объявил о готовности принимать россиян с 1 апреля. Наша страна отнесена к "красной" категории: для въезда на Кипр необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до вылета, и пройти еще один ПЦР-тест за свой счет уже по прибытии в страну.С 10 мая привитым россиянам перед поездкой на Кипр нужно будет загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и сообщить название вакцины и даты прививок. За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции.При этом с 26 апреля правительство Кипра ужесточило антиковидные меры. Согласно постановлению Минздрава республики, туристы и граждане Кипра, могут выходить из отеля или дома лишь раз в день на три часа максимум. На острове рассчитывают, что это поможет стабилизации эпидемиологической ситуации и приведет к отмене действующих ограничений с 10 мая.На текущую дату Россия не возобновила авиасообщение с Кипром.

https://ria.ru/20210401/kipr-1603618235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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