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Туризм
https://ria.ru/20210427/kipr-1730125811.html
Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных туристов
Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных туристов
Кипр с 10 мая будет принимать туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая "Спутник V", без ПЦР-тестов, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:36
2021-04-27T14:36
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
россия
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр с 10 мая будет принимать туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая "Спутник V", без ПЦР-тестов, сообщает АТОР."Кипр считает разрешенными для поездок вакцины "Спутник V" и все остальные, одобренные Европейским Агентством по Лекарственным Препаратам. Пассажирам, которые могут доказать, что они получили все необходимые дозы разрешенной вакцины, не потребуется проходить какие-либо тесты для посещения Кипра, независимо от цветовой категории страны отправления, — говорится в сообщении министерства туризма Кипра. — Более того, они не будут помещены на карантин, даже в том случае, если они находятся в тесном контакте с лицом с диагностированным положительным случаем COVID-19. Вышеуказанное упрощение будет действовать с даты полного введения вакцины".Кипр объявил о готовности принимать россиян с 1 апреля. Наша страна отнесена к "красной" категории: для въезда на Кипр необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до вылета, и пройти еще один ПЦР-тест за свой счет уже по прибытии в страну.С 10 мая привитым россиянам перед поездкой на Кипр нужно будет загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и сообщить название вакцины и даты прививок. За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции.При этом с 26 апреля правительство Кипра ужесточило антиковидные меры. Согласно постановлению Минздрава республики, туристы и граждане Кипра, могут выходить из отеля или дома лишь раз в день на три часа максимум. На острове рассчитывают, что это поможет стабилизации эпидемиологической ситуации и приведет к отмене действующих ограничений с 10 мая.На текущую дату Россия не возобновила авиасообщение с Кипром.
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, россия, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, кипр, вакцинация

Кипр смягчает правила въезда для вакцинированных туристов

14:36 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке
Самолет авиакомпании Cyprus взлетает из аэропорта в Ларнаке - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Кипр с 10 мая будет принимать туристов, прошедших полный курс вакцинации любым препаратом от COVID-19, включая "Спутник V", без ПЦР-тестов, сообщает АТОР.
"Кипр считает разрешенными для поездок вакцины "Спутник V" и все остальные, одобренные Европейским Агентством по Лекарственным Препаратам. Пассажирам, которые могут доказать, что они получили все необходимые дозы разрешенной вакцины, не потребуется проходить какие-либо тесты для посещения Кипра, независимо от цветовой категории страны отправления, говорится в сообщении министерства туризма Кипра. Более того, они не будут помещены на карантин, даже в том случае, если они находятся в тесном контакте с лицом с диагностированным положительным случаем COVID-19. Вышеуказанное упрощение будет действовать с даты полного введения вакцины".
Кипр объявил о готовности принимать россиян с 1 апреля. Наша страна отнесена к "красной" категории: для въезда на Кипр необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до вылета, и пройти еще один ПЦР-тест за свой счет уже по прибытии в страну.
С 10 мая привитым россиянам перед поездкой на Кипр нужно будет загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и сообщить название вакцины и даты прививок. За предоставление недостоверной информации об иммунизации туристу по прибытии на Кипр грозят штрафные санкции.
При этом с 26 апреля правительство Кипра ужесточило антиковидные меры. Согласно постановлению Минздрава республики, туристы и граждане Кипра, могут выходить из отеля или дома лишь раз в день на три часа максимум. На острове рассчитывают, что это поможет стабилизации эпидемиологической ситуации и приведет к отмене действующих ограничений с 10 мая.
На текущую дату Россия не возобновила авиасообщение с Кипром.
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