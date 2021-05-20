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ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году
ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году - РИА Новости, 20.05.2021
ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году
Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:52
2021-05-20T11:53
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году."На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - сказал Музаев.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году

11:52 20.05.2021 (обновлено: 11:53 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году.
"На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - сказал Музаев.
Ученики школы №2030 проходят инструктаж перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 12:43В России
"Система себя не оправдала". В Госдуме предложили отменить ЕГЭ
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
 
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