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ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году
ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году - РИА Новости, 20.05.2021
ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году
Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:52
2021-05-20T11:52
2021-05-20T11:53
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году."На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - сказал Музаев.
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество