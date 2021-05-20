https://ria.ru/20210520/ege-1733096463.html

ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году

ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году - РИА Новости, 20.05.2021

ЕГЭ будет обязательным для всех выпускников школ в 2022 году

Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:52

2021-05-20T11:52

2021-05-20T11:53

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Сдавать ЕГЭ в 2022 году будут все выпускники школ, а не только те, кто готовится поступать в вузы, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии о проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году."На следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат", - сказал Музаев.

https://radiosputnik.ria.ru/20210514/ege-1732287097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество