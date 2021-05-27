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Расписание ЕГЭ в 2021: даты проведения экзаменов для 11 классов
Расписание ЕГЭ 2021: официальные даты для 11 классов
Расписание ЕГЭ в 2021: даты проведения экзаменов для 11 классов
Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:52
2021-05-27T18:02
социальный навигатор
сн_образование
россия
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
экзамены
образование - общество
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2021 году — в материале РИА Новости.Расписание ЕГЭ в 2021 годуРасписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом от 12 апреля 2021 года № 161/470 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году".Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:В 2021 году абитуриентам, планирующим поступать в университеты и сдающим для этого ЕГЭ, для получения аттестата нужно "пройти порог" только по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году выпускники сдавать не будут. Также в связи с текущей эпидобстановкой по ковиду в 2021 году досрочный период проведения аттестации отменен.Резервные дниРезервные дни для сдачи ЕГЭ существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ либо аннулирование результатов экзамена в связи с выявленными нарушениями.В 2021 году резервные дни назначены на следующие даты:Также существует один дополнительный день для тех выпускников школ, которым не удалось в указанные даты сдать экзамен по уважительным причинам. В 2021 году это 17 июля (суббота). Пройти экзаменацию можно будет по всем учебным предметам.Пересдача ЕГЭ в 2021 годуВ 2021 учебном году пересдать ЕГЭ могут только школьники, получившие неудовлетворительную оценку по русскому языку. Если выпускник не преодолел минимальный порог по этому предмету, он имеет право попытать свои силы снова в дополнительный период. В случае, если участник ЕГЭ не получает минимального количества баллов по другим предметам или просто хочет улучшить свой результат, пересдача экзамена состоится только через год.Продолжительность ЕГЭЗаконодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, истории, биологии и обществознанию. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.На русский язык и химию власти отвели по 3 часа 30 минут. На ЕГЭ по географии, а также для сдачи письменно английского, французского, немецкого, испанского и китайского — по 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого испанского — по 15 минут. На китайский язык — 12 минут.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.
https://sn.ria.ru/20210520/ekzameny-1733116210.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), экзамены, образование - общество, общество

Расписание ЕГЭ в 2021: даты проведения экзаменов для 11 классов

17:52 27.05.2021 (обновлено: 18:02 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ЕГЭ в Чите - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2021 году — в материале РИА Новости.

Расписание ЕГЭ в 2021 году

Расписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом от 12 апреля 2021 года № 161/470 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году".
Основные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ по русскому языку
Сдача ЕГЭ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сдача ЕГЭ по русскому языку
  • 31 мая — химия, география и литература;
  • 3 и 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — математика профильного уровня;
  • 11 июня — история, физика;
  • 15 июня — обществознание;
  • 18 июня — иностранные языки (английский, китайский, немецкий, французский, испанский) письменно, биология;
  • 21 и 22 июня — английский, немецкий, китайский, испанский, французский устно;
  • 24 и 25 июня — информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
В 2021 году абитуриентам, планирующим поступать в университеты и сдающим для этого ЕГЭ, для получения аттестата нужно "пройти порог" только по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в этом году выпускники сдавать не будут. Также в связи с текущей эпидобстановкой по ковиду в 2021 году досрочный период проведения аттестации отменен.

Резервные дни

Резервные дни для сдачи ЕГЭ существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ либо аннулирование результатов экзамена в связи с выявленными нарушениями.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
В 2021 году резервные дни назначены на следующие даты:
  • 28 июня — по всем предметам, кроме физики, химии, обществознания, математики, информатики и ИКТ;
  • 29 июня — по всем предметам, кроме русского языка, истории, географии, биологии, литературы;
  • 2 июля — по всем учебным предметам;
  • 12 июля — по всем предметам, за исключением русского языка, химии, математики, обществознания, физики, информатики и ИКТ;
  • 13 июля — русский язык;
  • 14 июля — по всем предметам, кроме русского языка географии, биологии, литературы, истории.
Также существует один дополнительный день для тех выпускников школ, которым не удалось в указанные даты сдать экзамен по уважительным причинам. В 2021 году это 17 июля (суббота). Пройти экзаменацию можно будет по всем учебным предметам.
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Пересдача ЕГЭ в 2021 году

В 2021 учебном году пересдать ЕГЭ могут только школьники, получившие неудовлетворительную оценку по русскому языку. Если выпускник не преодолел минимальный порог по этому предмету, он имеет право попытать свои силы снова в дополнительный период. В случае, если участник ЕГЭ не получает минимального количества баллов по другим предметам или просто хочет улучшить свой результат, пересдача экзамена состоится только через год.

Продолжительность ЕГЭ

Законодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, истории, биологии и обществознанию. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.
На русский язык и химию власти отвели по 3 часа 30 минут. На ЕГЭ по географии, а также для сдачи письменно английского, французского, немецкого, испанского и китайского — по 3 часа. На устную часть английского, французского, немецкого испанского — по 15 минут. На китайский язык — 12 минут.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.
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