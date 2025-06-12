Расписание ЕГЭ 2026: официально утвержденные даты проведения экзаменов

Ежегодно расписание ЕГЭ утверждается совместным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Этот официальный график содержит даты всех экзаменов по обязательным предметам и дисциплинам по выбору как в основной, так и в досрочный и дополнительный периоды. Актуальное расписание ЕГЭ на 2026 год, резервные дни и пересдача экзаменов — в материале РИА Новости.

Официальное расписание ЕГЭ на 2026 год, а также ключевые особенности проведения итоговой аттестации для выпускников 11-х классов прописаны в Приказе от 7 ноября 2025 года № 798/1904.

Досрочный период

Досрочный период сдачи ЕГЭ предназначен для выпускников текущего года, которые не могут сдать нужные экзамены на основном этапе по уважительной причине (и могут подтвердить наличие этой причины соответствующими документами). Также необходимые предметы в досрочный период могут сдать и выпускники прошлых лет.

В 2026 году досрочный период сдачи ЕГЭ начался в конце марта.

Расписание досрочного периода ЕГЭ в 2026 году Дата Предмет 20 марта география, литература 24 марта русский язык 27 марта математика (базовый и профильный уровни) 31 марта биология, иностранные языки (письменная часть), физика 3 апреля иностранные языки (устная часть) 7 апреля информатика, обществознание 10 апреля история, химия

Основной период

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартует в первый день лета (с 1 июня) и продлится до второй половины месяца.

Расписание основного периода ЕГЭ в 2026 году Дата Предмет 1 июня история, литература, химия 4 июня русский язык 8 июня математика (уровни: базовый и профильный) 11 июня обществознание, физика 15 июня биология, география, иностранные языки (письменная часть) 18 июня иностранные языки (устная часть), информатика 19 июня иностранные языки (устная часть), информатика

Резервные дни

В каждом периоде обязательно предусмотрены и несколько так называемых резервных дней. Они дают возможность написать экзамен тем ребятам, которые не смогли сдать ЕГЭ в основные сроки из-за болезни, совпадения даты проведения экзамена с другой дисциплиной или по иной уважительной причине. Этими же днями могут воспользоваться выпускники прошлых лет, школьники, получившие по обязательному предмету неудовлетворительную оценку, а также ребята, чья апелляция о нарушении порядка проведения ЕГЭ была удовлетворена (и, соответственно, им также необходимо повторно сдать экзамен).

В 2026 году резервные дни досрочного периода назначены на середину апреля.

Дата Предмет 13 апреля русский язык 16 апреля математика (базовый и профильный уровни) 17 апреля биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика 20 апреля география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия

Расписание резервных дней для основного периода ЕГЭ в 2026 году выглядит следующим образом.

Дата Предмет 22 июня физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть) 23 июня математика (все уровни), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устная часть) 24-25 июня все учебные предметы

Пересдачи ЕГЭ

В 2024 году у выпускников появилась возможность на законных основаниях пересдать ЕГЭ по одному предмету. Причем сделать это не осенью, в дополнительный период, а летом, пока в вузах еще не завершилась текущая приемная кампания. Соответствующие изменения были внесены по поручению президента Владимира Путина.

Пересдать экзамен можно не только в том случае, если выпускнику не удалось набрать минимальное количество баллов, но и тогда, когда будущего абитуриента просто не устраивает полученный результат. При этом предыдущий результат экзамена будет аннулирован, а засчитываться станут лишь набранные в результате пересдачи баллы (даже если они окажутся еще ниже предыдущего).

Какие предметы можно пересдать и когда

Пересдать летом можно будет лишь один предмет. Для этого у выпускников будет два дня — 8 и 9 июля.

Дата Предмет 8 июля иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия 9 июля биология, география, математика (базовый и профильный уровни), иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Дополнительный период ЕГЭ

На начало сентября в 2026 году приходится так называемый дополнительный период сдачи ЕГЭ, когда экзамены могут сдать выпускники, не допущенные к экзаменам в основной период, получившие неудовлетворительную оценку более чем по одному обязательному предмету либо те, чьи результаты были аннулированы.

В этом году дополнительный период продлится два дня:

4 сентября — русский язык;

8 сентября — математика базового уровня.

Резервные дни

Резервный день предусмотрен и для дополнительного периода, в установленную дату можно сдать как русский язык, так и математику (базовый уровень). В 2026 году этот день приходится на 25 сентября.

Во сколько начинается ЕГЭ и сколько он длится

В тексте Приказа содержится не только подробное расписание всех периодов сдачи ЕГЭ, но и точная информация с временем начала испытаний, их продолжительностью, а также списком тех предметов, которые выпускникам разрешено брать с собой на экзамен.

Время начала экзаменов

В соответствии с текстом документа ЕГЭ по всем учебным предметам стартует в один и тот же час — в 10:00 по местному времени

Продолжительность ЕГЭ по предметам

Для каждой дисциплины установлена своя продолжительность экзамена.

Предметы Продолжительность Биология, информатика, литература, математика (профильный уровень), физика 235 минут ( 3 часа 55 минут) история, обществознание, русский язык и химия 210 минут (или 3 часа 30 минут) письменная часть экзамена по иностранным языкам 190 минут (3 часа 10 минут) география, письменная часть ЕГЭ по китайскому языку, математика базового уровня 180 минут (3 часа) иностранный язык (устная часть) 17 минут устная часть экзамена по китайскому языку 14 минут

Что можно брать с собой на ЕГЭ

Перечень предметов, которые выпускникам разрешено приносить с собой в аудиторию на экзамен, строго ограничен. Так, среди универсальных предметов, которые можно (и нужно) взять с собой на ЕГЭ — черная ручка и паспорт.

А вот всевозможные шпаргалки и справочные пособия, средства связи фото- и видео техника находятся под запретом.

Разрешенные средства обучения по предметам

В зависимости от предмета выпускникам разрешается использовать во время экзамена следующие вещи.

Предмет Список разрешенных вещей Биология Непрограммируемый калькулятор География Карты (административная карта страны и политическая карта мира), статистические приложения, выдаваемые с КИМ, непрограммируемый калькулятор Иностранный язык Техсредства для воспроизведения аудиозаписей с электронных носителей (для заданий раздела "Аудирование"), компьютерная техника без доступа в Интернет, аудиогарнитура Информатика Компьютерная техника (без доступа в Интернет, но с программами для работа с электронными таблицами, текстовым редактором и средами программирования) Литература Орфографический словарь Математика Линейка для рисунков и чертежей (без справочной информации) Физика Линейка и непрограммируемый калькулятор Химия Непрограммируемый калькулятор, Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (выдается с КИМ), таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, а также электрохимический ряд напряжений металлов (выдаются с КИМ)

Когда публикуются результаты ЕГЭ

“В соответствии с действующим регламентом публикация результатов ЕГЭ осуществляется через 14 дней после проведения экзамена, однако на практике это нередко происходит чуть раньше, примерно через 10-12 дней”, — говорит Лариса Алешина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Стенд Минобрнауки России на ПМЭФ-2023 © Фотохост-агентство РИА Новости Перейти в медиабанк Стенд Минобрнауки России на ПМЭФ-2023

Соответствующие сроки обработки результатов прошедшей аттестации специалисты Рособрнадзора устанавливают для каждого периода сдачи ЕГЭ. Так, для досрочного этапа (вместе с резервными днями) это расписание в текущем 2026 году (в соответствии с Письмом от 27 февраля 2026 г. № 10-64) выглядит следующим образом:

Предмет Дата публикации результатов (не позднее указанной) Литература, география 31 марта Русский язык 6 апреля Математика (профильный и базовый уровни) 7 апреля Физика, биология 13 апреля Иностранные языки (письменная и устная части) 14 апреля Информатика, обществознание 18 апреля История, химия 20 апреля Русский язык (резервные дни) 24 апреля Математика всех уровней (резервные дни) 25 апреля Физика, литература, обществознание, биология (резервные дни) 28 апреля Иностранные языки, информатика, география, история, химия (резервные дни) 30 апреля

Для основного периода аналогичное расписание выглядит следующим образом:

Предмет Дата публикации результатов (не позднее указанной) История, химия, литература 13 июня Русский язык 18 июня Математика (базовый и профильный уровни) 20 июня Физика, обществознание 23 июня Биология, география 27 июня Иностранные языки (письменно, устно) 30 июня Информатика 28 июня Резервные дни (все предметы) 1 июля Дополнительные дни (все предметы) 16 июля

По тем экзаменам, которые были сданы в дополнительный период, результаты, по словам Сергея Тронина, к.э.н., доцента Кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета “Высшая школа управления” Финансового университета при Правительстве РФ, станут известны до конца сентября.

Как отмечает Лариса Алешина, результаты экзаменов можно узнать:

на портале Госуслуг;

на сайте регионального центра обработки информации;

на официальном ресурсе местного профильного министерства или департамента;

непосредственно в школе (данный вариант доступен лишь выпускникам текущего года).