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Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года - РИА Новости, 01.04.2024
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12:53 01.04.2024 (обновлено: 13:03 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ege-1937079741.html
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:53
2024-04-01T13:03
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить... внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.
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общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года

Путин поручил изменить законы для возможности пересдать один из ЕГЭ с 2024 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить... внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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