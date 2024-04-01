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Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:53
2024-04-01T12:53
2024-04-01T13:03
общество
единый государственный экзамен (егэ)
россия
владимир путин
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить... внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240326/ege-1935783236.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года
Путин поручил изменить законы для возможности пересдать один из ЕГЭ с 2024 года