https://ria.ru/20240401/ege-1937079741.html

Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года

Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ с 2024 года

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:53

2024-04-01T12:53

2024-04-01T13:03

общество

единый государственный экзамен (егэ)

россия

владимир путин

михаил мишустин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня внести в законодательство изменения для возможности пересдачи ЕГЭ по одному из предметов с 2024 года, сообщается на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить... внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих начиная с 2024 года для участников единого государственного экзамена возможность пересдачи такого экзамена по одному из учебных предметов по их выбору и использования результатов пересдачи при приеме на обучение в образовательные организации высшего образования в год проведения этого экзамена", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 1 июня 2024 года, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240326/ege-1935783236.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, единый государственный экзамен (егэ), россия, владимир путин, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование