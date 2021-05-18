https://ria.ru/20210518/pandemiya-1732734887.html

Русский авось против пандемии

Русский авось против пандемии - РИА Новости, 18.05.2021

Русский авось против пандемии

В Санкт-Петербурге вновь разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с COVID-19. Причина — рост числа заражений коронавирусом (на 3,5 процента)... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:00

2021-05-18T08:16

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В Санкт-Петербурге вновь разворачивают дополнительные больничные койки для пациентов с COVID-19. Причина — рост числа заражений коронавирусом (на 3,5 процента) и госпитализаций (на 27 процентов) в городе. Губернатор Александр Беглов сообщил о возможности ужесточения ограничений, если наметившаяся негативная тенденция сохранится.Статистика по ряду других российских городов с высокой плотностью населения, особенно Москве, также не радует. Столица вернулась к показателям начала года. Если в марте фиксировалось менее двух тысяч новых случаев COVID-19 в день, то теперь ежедневные цифры все чаще перехлестывают через три тысячи и даже подбираются к отметке в четыре тысячи заражений.Специалисты не скрывают своей тревоги по поводу угрозы накрытия страны третьей волной коронавируса.При этом темпы и масштабы вакцинации в стране — стоит быть откровенными — не радуют. В России сделано 24 миллиона прививок, однако за этой внешне внушительной цифрой скрывается куда более прозаичная реальность: речь идет об общем количестве сделанных инъекций, в то время как для вакцинации нужно два укола.Если же говорить о доле привитого населения, то сравнения с другими странами показательны. В Турции и Румынии привито около 14 процентов населения, в Монголии — более 20, в Венгрии — почти 28, в США — почти 40, в Израиле — почти 60 процентов. В России же нет и десяти процентов.И это в стране, обладающей собственным высокоэффективным и самым безопасным из присутствующих на рынке препаратов от COVID-19. И это в стране, где процесс вакцинации абсолютно бесплатен и организован с максимальным удобством для людей. И это в стране, где власти разве что танцы с бубнами не устраивают, упрашивая граждан позаботиться о собственном здоровье и прийти на пункты вакцинации.Любые попытки объяснить этот феномен с рациональной точки зрения обречены на провал.Опасения россиян по поводу возможной небезопасности вакцины? Но за последние месяцы информация о тяжелых побочных эффектах и даже смертях в результате прививок от COVID-19 неоднократно взрывала мировые СМИ. И ни разу в этих скандалах не фигурировал "Спутник V" и другие российские вакцины, хотя копали под них старательно. Нет сомнений, что, если бы что-то было, это бы давно раскрутили на весь мир.Сомнения в полезности и эффективности вакцинации? Но перед глазами пример Республики Сан-Марино — первой страны на планете, полностью победившей благодаря все тому же "Спутнику V" коронавирус, закрывшей у себя все COVID-стационары и запустившей вчера сезон вакцинного туризма.Внутренняя человеческая потребность сопротивляться принуждению? Но процесс вакцинации в России, в отличие от очень многих других стран, абсолютно добровольный. И вообще на фоне значительной части мира, особенно западной, в борьбе с COVID-19 сурово закрутившей гайки в сфере прав и свобод человека, наша страна выглядит прямо-таки образцом демократии и уважения государством мнения и запросов общества.Таким образом, главной причиной, по которой десятки миллионов наших сограждан не вакцинируются и давно махнули рукой на индивидуальные средства защиты, является исконно-посконный и глубоко иррациональный русский авось: авось пронесет, авось не заболею, авось не умру, авось не заражу никого.И это, конечно, очень ценный и болезненный урок для нашей страны.Мы привыкли в любых кризисных ситуациях в первую очередь искать ошибки собственного государства, тем более что действительно всегда можно обнаружить те или иные промахи, огрехи и недоработки властей.Но год пандемии позволил взглянуть на события с непривычного ракурса: появилась возможность сравнить действия разных стран, включая самые развитые, богатые и с репутацией самых эффективных, в столь жестком и неожиданном кризисе. И очевидно, что российское государство на их фоне проявило поразительный уровень результативности, гибкости и одновременно демократичности. Оно успешно справилось с вызовом, не допустило коллапса системы здравоохранения, обеспечило молниеносное создание вакцины и при этом максимально сохранило для граждан привычный образ жизни, свободу действий и права, введя ограничения, которые выглядят откровенно незначительными на фоне многомесячных европейских локдаунов.Но в результате выяснилось, что самым слабым звеном созданной системы борьбы с эпидемией оказалось наше общество, на сознательность, ответственность и добровольное участие которого государство рассчитывало. Обнаружилось, что немалая часть наших сограждан демонстрирует принципиально наплевательское отношение не только к общественному, но и к собственному здоровью.На протяжении многих поколений отечественное общество ждало, мечтало и требовало, чтобы российское государство изменилось: стало более гуманным и прислушивающимся к людям, менее директивным и казенным. За последние два десятилетия действительно поменялось очень многое. Чего стоит одна система госуслуг, которая радикально облегчила и ускорила сотни бюрократических процедур. Собственно гибкая — с насколько возможно меньшим стрессом для людей — государственная COVID-политика стала просто очередным этапом в уже привычном для страны процессе.Пора бы уже и миллионам российских граждан пойти тем же путем — измениться, в частности стать более ответственными и зрелыми.Начать можно с вакцинации.

https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732585231.html

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1732134120.html

https://ria.ru/20210429/vaktsinatsiya-1730585951.html

https://ria.ru/20210419/sputnik-1728968179.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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