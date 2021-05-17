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Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-17T19:12
2021-05-17T19:12
2021-05-18T00:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов."Эпидемия коронавируса продолжается. На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций: за неделю почти на тридцать процентов", — подчеркнул Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в Петербурге сообщили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за увеличения интенсивности заболеваемости. Сейчас в городе пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19 принимают в двенадцати городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На семнадцатое мая свободны 585 коек.За прошедшие сутки в северной столице выявили 763 новых случая заражения коронавирусом. Всего со старта пандемии этот показатель превысил 428 тысяч. Жертвы болезни — 13 801 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург