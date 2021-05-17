Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732701780.html
Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге
В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об... РИА Новости, 18.05.2021
2021-05-17T19:12
2021-05-18T00:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f0ce840d732093ed54ca278698fa940.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов."Эпидемия коронавируса продолжается. На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций: за неделю почти на тридцать процентов", — подчеркнул Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в Петербурге сообщили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за увеличения интенсивности заболеваемости. Сейчас в городе пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19 принимают в двенадцати городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На семнадцатое мая свободны 585 коек.За прошедшие сутки в северной столице выявили 763 новых случая заражения коронавирусом. Всего со старта пандемии этот показатель превысил 428 тысяч. Жертвы болезни — 13 801 человек.
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571951170_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_a83885061192b2e3a7dc92915dd8675e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург

Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

19:12 17.05.2021 (обновлено: 00:24 18.05.2021)
 
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.
"Эпидемия коронавируса продолжается. На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций: за неделю почти на тридцать процентов", — подчеркнул Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".
Ранее в Петербурге сообщили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за увеличения интенсивности заболеваемости. Сейчас в городе пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19 принимают в двенадцати городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На семнадцатое мая свободны 585 коек.
За прошедшие сутки в северной столице выявили 763 новых случая заражения коронавирусом. Всего со старта пандемии этот показатель превысил 428 тысяч. Жертвы болезни — 13 801 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Александр БегловСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния