https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732701780.html

Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

Беглов допустил ужесточение ограничений из-за COVID-19 в Петербурге

В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-17T19:12

2021-05-17T19:12

2021-05-18T00:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге усилят связанные с COVID-19 ограничения по требованию Роспотребнадзора, если возникшая тенденция к росту заражений инфекцией продолжится. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов."Эпидемия коронавируса продолжается. На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций: за неделю почти на тридцать процентов", — подчеркнул Беглов в эфире "Радио России Санкт-Петербург".Ранее в Петербурге сообщили, что в городе разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за увеличения интенсивности заболеваемости. Сейчас в городе пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19 принимают в двенадцати городских и двух федеральных стационарах, где развернуты 5248 коек. На семнадцатое мая свободны 585 коек.За прошедшие сутки в северной столице выявили 763 новых случая заражения коронавирусом. Всего со старта пандемии этот показатель превысил 428 тысяч. Жертвы болезни — 13 801 человек.

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, санкт-петербург