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Туризм
https://ria.ru/20210517/turizm-1732562710.html
Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T00:21
2021-05-17T00:21
туризм
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
евросоюз
рим
сан-марино
ватикан
андорра
в мире
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РИМ, 17 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине "Спутник V", которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тысяч инъекций – при чем первую дозу препарата получили 21,8 тысячи человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино.Как сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" из 10 тысяч доз "Спутника V", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.Для этого, чтобы получить либо "Спутник V", либо препарат от Pfizer, иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил РИА Новости, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения "Спутника V" властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат "паспорта вакцинации". Как сообщили недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, рим, сан-марино, ватикан, андорра, в мире

Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"

00:21 17.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняМедицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19
Медицинская сестра держит в руке упаковку с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) в пункте вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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РИМ, 17 мая - РИА Новости, Александр Логунов. Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове.
По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине "Спутник V", которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тысяч инъекций – при чем первую дозу препарата получили 21,8 тысячи человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино.
Как сообщили РИА Новости в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый "излишек" из 10 тысяч доз "Спутника V", который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев.
Для этого, чтобы получить либо "Спутник V", либо препарат от Pfizer, иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро.
Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил РИА Новости, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы.
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Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки.
В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет.
А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения "Спутника V" властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат "паспорта вакцинации". Как сообщили недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом.
 
ТуризмВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ЕвросоюзРимСан-МариноВатиканАндорраВ мире
 
 
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