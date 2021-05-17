Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732687227.html
В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19
В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19
Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости, заявили в аппарате вице-губернатора города Олега... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:05
2021-05-17T18:50
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
распространение коронавируса
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657407_0:0:3098:1744_1920x0_80_0_0_20d55a93e80e2863a0fe798d5188a1ed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости, заявили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.Уточняется, что это делается в соответствии с требованиями Минздрава. За неделю число новых случаев заболевания выросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%.Так, во вторник в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.С 20 мая возобновит работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо", там подготовили 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь — реанимационные.С 21 мая снова начнет прием инфекционных пациентов горбольница № 38 имени Н.А. Семашко, где подготовлены 260 коек.Сейчас в Петербурге в 12 городских и двух федеральных стационарах для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом развернуты 5248 коек, из них свободны 585.Власти подчеркивают, что все основные противоковидные меры продолжают действовать, сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий.
https://ria.ru/20210516/poezdka-1732493278.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657407_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_8b008ad51641395df5b7170f90eadb9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург

В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19

18:05 17.05.2021 (обновлено: 18:50 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик проходит санобработку на выходе из "красной зоны" во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медик проходит санобработку на выходе из красной зоны во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости, заявили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.
Уточняется, что это делается в соответствии с требованиями Минздрава.
За неделю число новых случаев заболевания выросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%.
Так, во вторник в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.
С 20 мая возобновит работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо", там подготовили 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь — реанимационные.
С 21 мая снова начнет прием инфекционных пациентов горбольница № 38 имени Н.А. Семашко, где подготовлены 260 коек.
Сейчас в Петербурге в 12 городских и двух федеральных стационарах для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом развернуты 5248 коек, из них свободны 585.
Власти подчеркивают, что все основные противоковидные меры продолжают действовать, сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий.
Туристы в аэропорту Ираклиона, Греция - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
16 мая, 07:21Туризм
Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния