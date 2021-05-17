https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732687227.html

В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Петербурге развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости, заявили в аппарате вице-губернатора города Олега... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:05

2021-05-17T18:05

2021-05-17T18:50

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

распространение коронавируса

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19 из-за роста заболеваемости, заявили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.Уточняется, что это делается в соответствии с требованиями Минздрава. За неделю число новых случаев заболевания выросло на 3,5%, госпитализаций — на 27%.Так, во вторник в павильоне-трансформере Госпиталя для ветеранов войн дополнительно развернут 102 инфекционные койки, в том числе 19 реанимационных.С 20 мая возобновит работу павильон №5 временного инфекционного госпиталя в "Ленэкспо", там подготовили 97 коек для пациентов с пневмонией и COVID-19, из них семь — реанимационные.С 21 мая снова начнет прием инфекционных пациентов горбольница № 38 имени Н.А. Семашко, где подготовлены 260 коек.Сейчас в Петербурге в 12 городских и двух федеральных стационарах для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом развернуты 5248 коек, из них свободны 585.Власти подчеркивают, что все основные противоковидные меры продолжают действовать, сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий.

https://ria.ru/20210516/poezdka-1732493278.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, санкт-петербург