https://ria.ru/20210518/muzei-1732643775.html

Международный день музеев

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной... РИА Новости, 18.05.2021

2021-05-18T00:38

2021-05-18T00:38

2021-05-18T00:38

россия

музеи

справки

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Ежегодно 18 мая отмечается Международный день музеев. Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в мае 1977 года. ИКОМ – всемирная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Деятельность ИКОМ направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия – прошлого и будущего, материального и нематериального.Организация, созданная в 1946 году, насчитывает 40 тысяч членов в 141-й стране мира. До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход. В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев.В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В этот год ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предвосхищает Международный день музеев.Праздничные мероприятия могут продолжаться один день, выходные или в течение недели. В свой международный день музеи проводят мероприятия, связанные с главной темой праздника. Ежегодно тема международного дня музеев вырабатывается экспертной сетью ИКОМ.В 2019 году Международный совет музеев выбрал тему "Музеи как центры культуры: будущее традиции".В 2020 году была выбрана тема "Музей как пространство равных возможностей: разнообразие и инклюзия".В связи с распространением COVID-19 и закрытием большинства музеев в различных странах мира, ИКОМ решил сосредоточить внимание на организации мероприятий онлайн.В 2021 году тема Международного дня музеев – "Будущее музеев: восстановление и обновление". Кризис, вызванный COVID-19, затронул весь мир и повлиял на все аспекты жизни людей. Музеи не стали исключением: культура была затронута кризисом больше, чем многие другие сферы. Но одновременно этот кризис послужил катализатором для важнейших инноваций, которые до этого времени находились в стадии разработки. В особенности это касается вопросов использования цифровых технологий, создания и распространения новых форм культурного опыта. ИКОМ призывает музеи, музейных сотрудников и местные сообщества создавать и распространять новые творческие практики, модели деятельности и инновационные решения актуальных проблем в социальной, экономической и экологической сферах. Музейная деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с положениями федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", который был принят 24 апреля 1996 года.В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных. В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Любой желающий, имеющий выход в интернет, сможет из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения. В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России.С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям.В 2020 году музеи, подведомственные министерству культуры России, приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных проектов. В связи с пандемией коронавируса многие музейные мероприятия были переведены в онлайн-форматы. С марта по ноябрь 2020 года было проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 миллионов просмотров.С 1999 года в Москве проводится фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела.В единственном в мире масштабном музейном фестивале ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Помимо деловой программы форум включает экспозиционную часть, культурную программу, а также конкурс для музеев-участников. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса фестиваль прошел в цифровом формате, что позволило впервые включить в единую масштабную интерактивную экспозицию 395 музеев и арт-институций. Многие из них, благодаря онлайн-формату, получили возможность выступить на масштабном музейном смотре впервые. Традиционно в рамках празднования Дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посетить выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.В России первым для ночных посетителей свои двери распахнул Красноярский музейный центр в 2002 году, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России.В 2019 году акция "Ночь музеев" прошла в ночь с 18 на 19 мая. Мероприятия посетили более 2,5 миллионов человек по всей России.В Москве в рамках акции полмиллиона человек провели ночь в музее, онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей. В 2020 году акция проходила 16 мая в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Ее трансляции в социальных сетях посмотрело более двух миллионов человек. На официальной странице акции афиша онлайн-мероприятий включила более 400 событий из 350 музеев страны. Суммарно материалы портала собрали около одного миллиона просмотров. В Москве онлайн-события посмотрели около 850 тысяч человек. В 2021 году акция "Ночь музеев" стартовала 15 мая. В этом году выставочные залы вновь принимали гостей "живьем". Правда, музеи просили заранее планировать визит, бронируя время посещения на сайте. Тема акции в этом году – "Больше, чем музей", что обращает внимание посетителей на технические и научные достижения человечества, которые сохраняются в музеях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музеи, справки