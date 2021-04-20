https://ria.ru/20210420/muzei-1729055170.html
Российские музеи в 2020 году приняли почти 20 миллионов посетителей
Российские музеи в 2020 году приняли почти 20 миллионов посетителей
Музеи, подведомственные министерству культуры России, в 2020 приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных... РИА Новости, 20.04.2021
2021-04-20T11:11
2021-04-20T11:11
2021-04-20T11:18
культура
ольга любимова
новости культуры
выставки
музеи
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музеи, подведомственные министерству культуры России, в 2020 приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства."Одно из важнейших направлений нашей работы – это развитие музейной отрасли. В 2020 году федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, реализовали порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, а количество посетителей составило более 19 миллионов человек", - сказала Любимова.Глава ведомства отметила, что многие музейные мероприятия были переведены в онлайн-форматы."С марта по ноябрь 2020 года проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 миллионов просмотров", - подчеркнула Любимова.
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ольга любимова, новости культуры, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музеи, подведомственные министерству культуры России, в 2020 приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства.
"Одно из важнейших направлений нашей работы – это развитие музейной отрасли. В 2020 году федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, реализовали порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, а количество посетителей составило более 19 миллионов человек", - сказала Любимова.
Глава ведомства отметила, что многие музейные мероприятия были переведены в онлайн-форматы.
"С марта по ноябрь 2020 года проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 миллионов просмотров", - подчеркнула Любимова.