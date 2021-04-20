https://ria.ru/20210420/muzei-1729055170.html

Российские музеи в 2020 году приняли почти 20 миллионов посетителей

Российские музеи в 2020 году приняли почти 20 миллионов посетителей

Музеи, подведомственные министерству культуры России, в 2020 приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных... РИА Новости, 20.04.2021

2021-04-20T11:11

2021-04-20T11:11

2021-04-20T11:18

культура

ольга любимова

новости культуры

выставки

музеи

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603405897_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_f620c30095b864ba16512bfe3f056701.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Музеи, подведомственные министерству культуры России, в 2020 приняли почти 20 миллионов человек, в течение года было реализовано порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, сообщила министр культуры Ольга Любимова в ходе заседания итоговой коллегии министерства."Одно из важнейших направлений нашей работы – это развитие музейной отрасли. В 2020 году федеральные музеи, подведомственные Минкультуры России, реализовали порядка 2,7 тысячи выставочных проектов, а количество посетителей составило более 19 миллионов человек", - сказала Любимова.Глава ведомства отметила, что многие музейные мероприятия были переведены в онлайн-форматы."С марта по ноябрь 2020 года проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их онлайн-посещаемость составила более 300 миллионов просмотров", - подчеркнула Любимова.

https://realty.ria.ru/20210420/remont-1729052287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, выставки, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)