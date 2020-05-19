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Культура
2020-05-19T15:48
https://ria.ru/20200519/1571671628.html
Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571560297_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_ee66f6fd7e59912c5ae6a8b059c96674.jpg
РИА Новости

Более 850 тысяч человек стали зрителями онлайн-акции "Ночь в музее"

15:48 19.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСотрудница музея заповедника имени М. Ю. Лермонтова ведет онлайн-трансляцию в рамках всероссийской акции "Ночь музеев" в Пятигорске
Сотрудница музея заповедника имени М. Ю. Лермонтова ведет онлайн-трансляцию в рамках всероссийской акции Ночь музеев в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Трансляции онлайн-акции "Ночь в музее" посмотрели более 850 тысяч человек, самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ежегодная акция "Ночь в музее", приуроченная к Международному дню музеев, прошла в столице 16 мая. Все мероприятия были в онлайн-формате.
"Все-все онлайн-события "Ночи в музее" посмотрели около 850 тысяч человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы", - приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
По ее словам, онлайн-формат позволил значительно расширить аудиторию акции, так как в 2019 году "Ночь в музее" посетили 529 тысяч человек. В этом году прирост составил более 300 тысяч человек.
"Самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики. Виртуальными гостями мероприятия "60-е: наш космический квартирник" стали 114 тысяч человек, а в онлайн-баттле "Космос vs фантастика" приняли участие 108 тысяч пользователей", - добавляется в сообщении.
В числе лидеров оказались также Музей Москвы, Музей Булгакова и Музей истории ГУЛАГа.
Запись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику Царицыно в рамках подготовки к всероссийской акции Ночь музеев в Москве
18 мая, 18:57Культура
Каждый пятый пользователь интернета из России посещал виртуальный музей
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Запись онлайн-трансляции прогулки по музею-заповеднику Царицыно в рамках подготовки к всероссийской акции Ночь музеев в Москве
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