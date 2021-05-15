https://ria.ru/20210515/aktsiya-1732403529.html

В России пройдет акция "Ночь музеев"

В России пройдет акция "Ночь музеев"

Ежегодная акция "Ночь музеев" после полного перехода в онлайн-режим в прошлом году возвращается к привычному формату проведения: в субботу в рамках акции... РИА Новости, 15.05.2021

2021-05-15T00:42

2021-05-15T00:42

2021-05-15T00:47

культура

россия

ночь музеев

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Ежегодная акция "Ночь музеев" после полного перехода в онлайн-режим в прошлом году возвращается к привычному формату проведения: в субботу в рамках акции пройдет более 1,2 тысячи мероприятий в музеях по всей России, большая часть из которых пройдет очно, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ."Музеи, галереи, выставочные пространства и другие учреждения культуры подготовили более 1200 мероприятий как в офлайн, так и онлайн-форматах", - рассказали в министерстве.Тема акции в этом году - "Больше, чем музей", что позволит обратить внимание посетителей на технические и научные достижения человечества, которые сохраняются в музеях, отметили в министерстве.Балет, рэп и новые технологииТретьяковская галерея своей площадкой для проведения акции традиционно выбрала здание Новой Третьяковки на Крымском Валу, где сейчас проходит масштабная выставка "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", которая и продиктовала выбор темы для акции, сообщила директор галереи Зельфира Трегулова. Так, на Крымском Валу будут представлены одноактные балеты израильского хореографа Лотема Регева, а в 22.00 состоится концерт "одного из самых интересных ярких и популярных у молодежи исполнителей, который сочетает в своем творчестве исполнение музыки, чтение стихов и чтение текстов". "Мы хотим сохранить интригу до того момента, как исполнитель появится перед публикой... Но это действительно один из самых интересных глубоких современных исполнителей, работающих в сфере музыки хип-хопа и рэпа", - сказала Трегулова.Государственный исторический музей свою основную программу проведет в главном здании, сообщил директор музея Алексей Левыкин. "Эта ночь музеев будет посвящена новым технологиям в музейном деле. Если посмотреть на те проекты, которые мы будем предлагать, то я бы назвал этот проект "Увидеть невидимое". Там будет предложено посетителям ознакомиться с проектами по реставрации, ознакомиться с Государственным историческим музеем, современными технологиями, в частности, особое внимание будет уделено изучению уникальной коллекции рукописных памятников", - рассказал он, добавив, что с 17.00 до 23.00 в музее будут проводиться экскурсии, посвященные различным этапам развития государства.Инклюзивную программу подготовил Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, где пройдет экскурсия "Древний мир. Египет, Греция" для глухих и слабослышащих посетителей на русском жестовом языке, а незрячие и слабовидящие посетители смогут воспользоваться тифлоаудиогидами для самостоятельного посещения выставки "Московская жизнь Джамбаттисты Тьеполо и его сына Джандоменико". В рамках основной программы в музее пройдут экскурсии членов Клуба юных искусствоведов по основной экспозиции Главного здания, на которой можно будет узнать о символике изображений собаки и кошки в живописи из коллекции Пушкинского музея, а также изучить лица персонажей на картинах и скульптурах основной экспозиции, мероприятия пройдут с 17.00 до 22.00, рассказали в пресс-службе музея.Есенин, Цой и ФабержеУчастие в акции примут и Музеи Московского Кремля. В лекционном зале на Манежной улице с 17.00 до 20.00 посетители смогут увидеть фильмы, специально снятые к выставкам "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" и "Закат династии. Последние Рюриковичи. Лжедмитрий". Музей музыки подготовил для посетителей выставку "Цой: Стена", посвященную творчеству Виктора Цоя, центральным элементом которой станет инсталляция, ассоциирующаяся со стеной памяти на Арбате в Москве, увидеть ее можно будет с 18.00. После этого состоится музыкальный квартирник, на котором прозвучит русский рок из репертуара Виктора Цоя в исполнении студентов факультета эстрады ГИТИСе, начало мероприятия намечено на 23.00.В Музее Победы бесплатные экскурсии для посетителей проведут политики, популярные телеведущие, актеры, спортсмены, среди которых политик Алексей Шапошников, художник Никас Сафронов, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева, артист цирка Эдгар Запашный, певцы Ренат Ибрагимов, Евгений Кунгуров, актрисы Ольга Кабо, Ирина Безрукова, Наталья Хорохорина, поэт-песенник Александр Шаганов, писатель Сергей Шаргунов и другие. Музей также проведет тематический квест "Посторонним вход разрешен", в ходе которого участники смогут узнать, как устроен музей.Театральный музей имени Бахрушина устроит для своих гостей театрализованное шествие на территории исторической усадьбы. Спектакль-шествие "Затерянный караван" мистериального характера расскажет о красоте и хрупкости мира, а в выставочном пространстве "Каретный сарай" пройдет концерт от художественной группировки "Territory" по мотивам творчества Сергея Есенина.Романсы, космос и фольклорКак сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, в рамках акции "Ночь в музее" откроется несколько новых выставок. Галерея ХXI века подготовила экспозицию "Мир на нитях", где можно увидеть театральные работы, эскизы кукол и декораций, а также самих марионеток, созданных для разных спектаклей. Ее можно будет посетить с 19.00 до 22.00. В честь 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова в музее писателя заработает выставка "Парадная № 6". Российские стрит-арт-художники создадут работы прямо на стенах знаменитого подъезда № 6 дома, где расположен музей. Граффити начнут рисовать в 12.00.Посетителей "Мультимедиа-арт-музея" ждет спектакль-исследование, посвященный экосистеме планеты и тому, как с ней связан человек, осваивающий новые территории и вторгающийся в недра Земли в поисках новых ресурсов, начало в 21.00. В 18.00 в Доме Гоголя можно будет узнать, какое место Италия занимала в творчестве и жизни Николая Гоголя, а в 21.00 встретиться с художественным руководителем московского театра "Школа современной пьесы", режиссером Иосифом Райхельгаузом.Кроме того, в Доме-музее И.С. Тургенева в 19.00 можно послушать романсы на стихи поэтов. В Музее русского импрессионизма в 22.00 прочитают отрывки из романа "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, а в 23.00 - фрагменты из романа "Дни Савелия" Григория Служителя с музыкальным сопровождением. В Центре Гиляровского в 21.00 будут звучать старинные русские песни, собранные фольклорными экспедициями по деревням и селам России, а также произведения современных композиторов Дэвида Лэнга (США) и Кшиштофа Пендерецкого (Польша).Также участников "Ночи музеев" ждут прогулки. В 18.00 в Музее транспорта Москвы пройдет прогулка "Северный речной вокзал 2.0: жизнь после реставрации", во время которой участники смогут подняться на крышу здания и увидеть оттуда закат. А музей-заповедник "Царицыно" подготовил ночную экскурсию, в ходе которой можно будет прогуляться по парку и услышать рассказ об истории строительства императорской резиденции, о судьбе уникального архитектурного ансамбля и важных событиях и легендах Царицына.Провести "Ночь музеев" можно и дома, поучаствовав в онлайн-программе. В галерее "Граунд Солянка" на онлайн-мастер-классе в 19.00 помогут овладеть ремеслом ручного переплета книги. А в 21.00 Музей космонавтики начнет виртуальную экскурсию по выставке "Первый", посвященной Юрию Гагарину. После экскурсии, в 21.20, состоится онлайн-лекция "Космос в искусстве".

https://ria.ru/20210513/muzey-1732078078.html

https://ria.ru/20210512/muzei-1732041780.html

https://ria.ru/20210429/muzey-1730576603.html

https://ria.ru/20210420/muzei-1729055170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ночь музеев