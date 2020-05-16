В онлайн-формате стартует акция "Ночь музеев"

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Всероссийская акция " Всероссийская акция " Ночь музеев - 2020" впервые пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Для участников акции проведут онлайн-экскурсию по масштабной экспозиции Музея Победы "Подвиг народа", расскажут историю сожжения второго тома "Мертвых душ" Н. В. Гоголя и предложат перевоплотиться в статуи для участия в фотоконкурсе от Парка Горького.

Посетить музей онлайн

В акции, приуроченной к Международному дню музеев, участвуют больше 50 музеев и других культурных площадок города, всего запланировано более 300 онлайн-туров по различным музеям, посмотреть которые можно будет онлайн 16 мая.

"Мы рады, что несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим растет и интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю независимо от его географического расположения", - отметил директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков, слова которого привели в пресс-службе министерства.

"Часть мероприятий акции "Ночь музеев – 2020" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитируют на сайте мэра и правительства Москвы.

Виртуальную экскурсию, на которой покажут, как хранятся различные музейные коллекции и расскажут об особенностях хранения военных экспонатов, проведет Государственный музей обороны Москвы в 19.00. Музей танка Т-34 расскажет историю создания легендарного танка, его боевую историю в годы Великой Отечественной войны. Экскурсоводы Музея В. Высоцкого расскажут о том, как война повлияла на жизнь и творчество знаменитого барда.

Одним из основных событий акции станет онлайн-экскурсия по масштабной экспозиции "Подвиг Народа", которую проведут в Музее Победы в 17.00. В трехмерной историко-художественной панораме "Брестская крепость" участники экскурсии увидят театрализованный рассказ о легендарной обороне. Музейное пространство объединило почти 7 тысяч экспонатов, мультимедийные комплексы, фильмы-реконструкции, которые показывают, как жила воюющая страна.

Гоголь, Пушкин и другие

Был ли на самом деле сожжен второй том "Мертвых душ"? Правда ли, что Гоголя похоронили заживо? О чем он писал своим друзьям из Европы ? На эти и другие вопросы ответят в Доме Гоголя в рамках онлайн-программы, которая начнется в 18.00.

Ночная виртуальная прогулка по Государственному музею А. С. Пушкина начнется в 21.00. В режиме онлайн зрители смогут посетить парадные залы главного дома на Пречистенке, приусадебный сад музея, и все это под чтение стихотворений и прозаических отрывков поэта.

Для поклонников творчества Паустовского Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского организует онлайн-встречу с создателем документального фильма о писателе "Доктор Пауст" Максимом Васюновым. Встреча состоится в 18.00, а сразу после пройдет онлайн-экскурсия о письмах выдающихся деятелей ХХ века, адресованных К. Г. Паустовскому.

Онлайн-лекции о творчестве знаменитых русских писателей прочтут также в Музее С. Есенина, М. Булгакова и других.

Кино и мультимедиа

Отметить не только День музеев, но и 20-летие картины "Брат 2" можно, посетив онлайн-лекцию киноведа Андрея Апостолова. Лекцию организует Исторический музей , который стал одной из локаций фильма. В рамках акции "Ночь музеев - 2020" в Историческом музее также состоятся лекции о культуре Средневековья, мастер-классы по каллиграфии и онлайн-экскурсии.

Мультимедиа Арт Музей начнет свою программу с импровизационного медиа-перфоманса композитора Дмитрия Власика и танцовщицы Альбины Вахитовой, которая будет танцевать в лесу. Продолжится акция циклом лекций и онлайн-встреч с современными художниками, среди которых Евгений Гранильщиков, создающий мультимедийные инсталляции, Ульяна Подкорытова, которая работает с мифологией и этнографией историей Русского Севера, и другие. Завершит акцию концерт художницы и музыканта Дианы Буркот, который состоится в 22.00.

Не выходя из дома

Онлайн-программу приготовил и Парк Горького. Там проведут онлайн-экскурсии и расскажут об истории объектов парка, а также проведут фотоконкурс, для участия в котором необходимо перевоплотиться в одну из скульптур Парка Горького или Парка искусств " Музеон ".

Для тех, кто искусству предпочитает спорт и технологии, Музей космонавтики организует встречу космонавта Федора Юрчихина и футболиста Алексея Смертина. В рамках беседы "Космос и спорт - на Земле и орбите", которая состоится в 15.00, эксперты поговорят о том, как связаны между собой спорт и космос. Продолжится программа разбором наиболее интересных фильмов о космосе на лекции "Космос vs фантастика". Научные сотрудники проанализируют содержание фантастических фильмов и расскажут о доле правды и вымысла в них.

В социальных сетях

Акция "Ночь музеев - 2020" пройдет не только на платформе "Культура.РФ", но также в социальных сетях. В аккаунте "Культурно" в Tik-Tok до 23 мая будут идти трансляции экскурсий от Исторического музея, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Музея Востока, Русского Музея и других учреждений культуры.