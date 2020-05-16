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Культура
2020-05-16T04:22
https://ria.ru/20200516/1571531474.html
В онлайн-формате стартует акция "Ночь музеев"
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РИА Новости

В онлайн-формате стартует акция "Ночь музеев"

01:57 16.05.2020 (обновлено: 04:22 16.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМузей Победы
Музей Победы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Музей Победы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев - 2020" впервые пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. Для участников акции проведут онлайн-экскурсию по масштабной экспозиции Музея Победы "Подвиг народа", расскажут историю сожжения второго тома "Мертвых душ" Н. В. Гоголя и предложат перевоплотиться в статуи для участия в фотоконкурсе от Парка Горького.

Посетить музей онлайн

В акции, приуроченной к Международному дню музеев, участвуют больше 50 музеев и других культурных площадок города, всего запланировано более 300 онлайн-туров по различным музеям, посмотреть которые можно будет онлайн 16 мая.
"Мы рады, что несмотря на новый формат, культурные организации активно подключаются к ним. А вместе с этим растет и интерес аудитории. Музеи подготовили к акции специальную программу: это и экскурсии, и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому пользователю независимо от его географического расположения", - отметил директор Департамента информационного и цифрового развития Минкультуры России Вадим Ваньков, слова которого привели в пресс-службе министерства.
"Часть мероприятий акции "Ночь музеев – 2020" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: "Пять московских музеев представят программу в честь 75-летия Победы. Например, на онлайн-экскурсии и выставки о Великой Отечественной войне приглашают Музей обороны Москвы, Музей танка Т-34 и Музей Владимира Высоцкого", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, которую цитируют на сайте мэра и правительства Москвы.
Виртуальную экскурсию, на которой покажут, как хранятся различные музейные коллекции и расскажут об особенностях хранения военных экспонатов, проведет Государственный музей обороны Москвы в 19.00. Музей танка Т-34 расскажет историю создания легендарного танка, его боевую историю в годы Великой Отечественной войны. Экскурсоводы Музея В. Высоцкого расскажут о том, как война повлияла на жизнь и творчество знаменитого барда.
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Одним из основных событий акции станет онлайн-экскурсия по масштабной экспозиции "Подвиг Народа", которую проведут в Музее Победы в 17.00. В трехмерной историко-художественной панораме "Брестская крепость" участники экскурсии увидят театрализованный рассказ о легендарной обороне. Музейное пространство объединило почти 7 тысяч экспонатов, мультимедийные комплексы, фильмы-реконструкции, которые показывают, как жила воюющая страна.

Гоголь, Пушкин и другие

Был ли на самом деле сожжен второй том "Мертвых душ"? Правда ли, что Гоголя похоронили заживо? О чем он писал своим друзьям из Европы? На эти и другие вопросы ответят в Доме Гоголя в рамках онлайн-программы, которая начнется в 18.00.
Ночная виртуальная прогулка по Государственному музею А. С. Пушкина начнется в 21.00. В режиме онлайн зрители смогут посетить парадные залы главного дома на Пречистенке, приусадебный сад музея, и все это под чтение стихотворений и прозаических отрывков поэта.
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Онлайн-лекции о творчестве знаменитых русских писателей прочтут также в Музее С. Есенина, М. Булгакова и других.

Кино и мультимедиа

Отметить не только День музеев, но и 20-летие картины "Брат 2" можно, посетив онлайн-лекцию киноведа Андрея Апостолова. Лекцию организует Исторический музей, который стал одной из локаций фильма. В рамках акции "Ночь музеев - 2020" в Историческом музее также состоятся лекции о культуре Средневековья, мастер-классы по каллиграфии и онлайн-экскурсии.
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Не выходя из дома

Онлайн-программу приготовил и Парк Горького. Там проведут онлайн-экскурсии и расскажут об истории объектов парка, а также проведут фотоконкурс, для участия в котором необходимо перевоплотиться в одну из скульптур Парка Горького или Парка искусств "Музеон".
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В социальных сетях

Акция "Ночь музеев - 2020" пройдет не только на платформе "Культура.РФ", но также в социальных сетях. В аккаунте "Культурно" в Tik-Tok до 23 мая будут идти трансляции экскурсий от Исторического музея, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея архитектуры имени А. В. Щусева, Музея Востока, Русского Музея и других учреждений культуры.
Присоединиться к акции могут и пользователи сети, для этого необходимо рассказать о любом домашнем предмете как о музейном экспонате и опубликовать свою видеолекцию с хэштегом #музейдома. Следить за мероприятиями "Ночи музеев – 2020" в социальных сетях можно с помощью хэштегов #ночьмузеев и #ночьмузеев2020, сообщает министерство культуры РФ.
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КультураМузей ПобедыНочь музеевМузеонГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаМузей А.С. ПушкинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Исторический музейРусский музей
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