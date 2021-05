https://ria.ru/20210518/eurovision-1732663250.html

Рок или поп: кто победит на Евровидении-2021?

Рок или поп: кто победит на Евровидении-2021?

Одно из самых ожидаемых событий в мире музыки — Международный песенный конкурс Евровидение возвращается после отмены в прошлом году из-за пандемии. Как и... РИА Новости, 18.05.2021

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Галина Соколова. Одно из самых ожидаемых событий в мире музыки — Международный песенный конкурс Евровидение возвращается после отмены в прошлом году из-за пандемии. Как и планировалось, участников и их делегации принимает Роттердам (Нидерланды), где исполнители уже репетируют. Но чем ближе выступления, тем сильнее интрига: кто же победит? Артисты, хорошо знакомые зрителям и букмекерам, — в материале РИА Новости. Девушка в кокошнике, Филипп Киркоров и ходячая рука на бирюзовой ковровой дорожкеТо, что Евровидение-2021 запомнится надолго, стало понятно еще в прошлом году, когда пандемия изменила жизнь миллиардов людей. К новым реалиям — маскам, перчаткам и страшному слову "ковид" — за год привыкли. Но организаторы конкурса сделали все возможное, чтобы музыкальный праздник состоялся. Тем более что в этом году у Евровидения юбилей: 65 лет на сцене и в эфире. Несмотря на закрытые границы, в Роттердам прилетели делегации из 39 стран, чтобы побороться за победу и выступить перед зрителями на арене Ahoy (в апреле власти Нидерландов разрешили публике присутствовать на конкурсе в ограниченном количестве).Официально конкурс стартовал 16 мая. В этот день участники прошлись по ярко-бирюзовой ковровой дорожке вместо традиционной красной. Акцент на этом цвете, который смотрелся не менее эффектно, сделали неслучайно. Это символ воды — главного природного ресурса Нидерландов. Да и наряды исполнителей, устроивших настоящий показ мод, на таком ковре было лучше видно.Букмекеры ставят на итальянских рокеров, а зрители — на финскихСейчас букмекеры прогнозируют победу рок-группы Måneskin из Италии, которая представит на Евровидении трек "Zitti E Buoni". В соцсетях пользователи тоже очень тепло приняли музыкантов, так как композиция созвучна с работами таких рок-гигантов, как Led Zeppelin и Limp Bizkit. Немало зрителей, в том числе россиян, болеет за финскую группу Blind Channel. Рокеры приехали в Роттердам с песней "Dark Side" (13-е место у букмекеров), которая по звучанию напоминает Skillet и Linkin Park. Пока трудно сказать, станет ли этот год триумфальным для рок-музыки на Евровидении. Последний раз такое было в 2006-м, когда неожиданно для всех победили рычащие и кричащие Lordi из Финляндии. Рыдают всеИ все же чаще всего первые места занимали поп-исполнители, причем в последнее время зрители и судьи выбирали жизнеутверждающие или слезливые баллады. Пример — песня призера 2019 года Дункана Лоуренса "Arcade". Трек стал вирусным в Сети — на платформе TikTok его наложили на ролики около 700 тысяч пользователей.Не исключено, что и в 2021-м эта тенденция продолжится. Уже пролито немало слез под песню "Voilà" Барбары Прави из Франции, а критики называют 28-летнюю исполнительницу с короткой кудрявой стрижкой "молодой Эдит Пиаф". Хотя она больше похожа на Патрисию Каас, которая участвовала в конкурсе в 2009 году, но заняла только восьмое место.Артист из Швейцарии Гьон Мухарремай (22-летний этнический албанец выступает под псевдонимом Gjon's Tears — "Слезы Гьона") привез в Роттердам песню "Tous L’Univers". В ней он призывает всех не сдаваться и идти вперед даже в самые трудные времена. Танцам и эпатажу тоже быть!Помимо баллад, Евровидение любят за танцевальные хиты и возможность пообсуждать персонажей вроде Кончиты Вурст или молодых людей из трио Sestre, которые в 2002 году переоделись в стюардесс. Среди главных фаворитов — музыканты из группы The Roop. Сохранив за собой право представлять Литву на конкурсе с прошлого года, они приехали на Евровидение с динамичной песней "Discoteque", в которой рассказывают о "внутренней свободе". Это, конечно, не Little Big, но теперь ясно, что будет звучать этим летом на всех европейских пляжах.Клип сняли в эстетике 1980-х и сериала "Твин Пикс". Это видео — одно из самых просматриваемых среди конкурсных роликов. Его увидели более шести миллионов человек, поставили 95 тысяч отметок "нравится". Уже почти восемь миллионов просмотров у Дестини Чукуньере, которая представляет Мальту с зажигательной бодипозитивной песней "Je Me Casse", в топе также Элена Цагрину с Кипра. Композиция киприотки "El Diablo", кстати, произвела большой скандал. Многие жители острова и местные богословы после премьеры обрушились на трек с критикой за оскорбления чувств верующих и признание в любви к сатане (название песни переводится как "Дьявол"). Но Элена всего лишь рассказывает о своих чувствах к "плохому парню". Тему отношений затронут и представители Бельгии — трио Hooverphonic. В песне "The Wrong Place" солистка группы Лисье Садониус признается в связи с абьюзером, которую хочет оборвать. В мрачном клипе на этот трек героиня находит выход и отрубает бойфренду голову. Теперь зрители ждут первого полуфинала и думают, какой перфоманс Hooverphonic устроят на сцене, чтобы номер получился не менее зрелищным, чем видео. Европа болеет за РоссиюУвы, но больше всех хейта досталось Маниже (11 место у букмекеров). Сразу после того как стало известно, что она поедет на Евровидение с треком "Russian Woman" вместо группы Little Big (музыканты отказались), на певицу обрушилась волна негатива, причем преимущественно от российских зрителей, критиков и даже некоторых политиков. Многие говорили, что песня получилась странной и непонятной. "Лично на меня она впечатления не произвела. И, судя по всему, много на кого не произвела", — высказался продюсер Виктор Дробыш. Несмотря на негатив, зрителям из Европы композиция понравилась. В комментариях под конкурсным клипом Манижи (видео набрало более десяти миллионов просмотров, став самым популярным в этом году) иностранцы писали, что песня получилась "оригинальной", "многогранной" и с "большим потенциалом на победу". Но и среди представителей российского шоу-бизнеса есть те, кто поддержал певицу. Например, Дима Билан считает, что у Манижи "есть все шансы быть замеченной букмекерами и самим конкурсом"."В ней есть огонь", — уверен певец.Пожелал удачи исполнительнице и Игорь Матвиенко."Она очень достойная певица, которая до сей поры имела нишевый статус. После участия в этом конкурсе она может стать большой артисткой", — считает известный продюсер и композитор.Сама Манижа просто хочет быть услышанной, поскольку вложила в "Russian Woman" большой социальный посыл: развеять навязанные обществом стереотипы и убедить всех в том, что женщины имеют право выглядеть так, как хотят, и самостоятельно распоряжаться своей жизнью.Самое интересное впередиУже 18 мая состоится первый полуфинал, в котором под номером три выступит Манижа. На этом этапе ей составят конкуренцию Литва, Мальта, Бельгия, Кипр и Украина. Если судьи и зрители поставят достаточно баллов нашей "рашн вумен", то за нее можно будет болеть (но не голосовать) в финале — 22 мая.

