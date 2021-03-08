https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600379032.html
Little Big не будет представлять Россию на Евровидении-2021
Little Big не будет представлять Россию на Евровидении-2021
Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:24
2021-03-08T20:24
2021-03-08T20:36
евровидение-2021
ильич (илья прусикин)
роттердам
культура
little big
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_115:0:3262:1770_1920x0_80_0_0_4a960d6acb9e267561710ede643faaf0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала.На Первом канале 8 марта проходит праздничное шоу, в ходе которого путем зрительского голосования будет определен представитель России на "Евровидении - 2021". Шоу открылось выступлением Little big, которые исполнили песню Uno."К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021", - сказал Прусикин.Лидер группы отметил, что это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
https://ria.ru/20210307/baskov-1600272471.html
роттердам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_508:0:2868:1770_1920x0_80_0_0_40fdcde22f77b5eb8080b4bf0bc29359.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евровидение-2021, ильич (илья прусикин), роттердам, little big, евровидение
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала
.
На Первом канале 8 марта проходит праздничное шоу, в ходе которого путем зрительского голосования будет определен представитель России на "Евровидении - 2021". Шоу открылось выступлением Little big, которые исполнили песню Uno.
"К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021", - сказал Прусикин.
Лидер группы отметил, что это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме
с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.