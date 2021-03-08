Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600379032.html
Little Big не будет представлять Россию на Евровидении-2021
Little Big не будет представлять Россию на Евровидении-2021
Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T20:24
2021-03-08T20:36
евровидение-2021
ильич (илья прусикин)
роттердам
культура
little big
евровидение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_115:0:3262:1770_1920x0_80_0_0_4a960d6acb9e267561710ede643faaf0.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала.На Первом канале 8 марта проходит праздничное шоу, в ходе которого путем зрительского голосования будет определен представитель России на "Евровидении - 2021". Шоу открылось выступлением Little big, которые исполнили песню Uno."К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021", - сказал Прусикин.Лидер группы отметил, что это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
https://ria.ru/20210307/baskov-1600272471.html
роттердам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568529574_508:0:2868:1770_1920x0_80_0_0_40fdcde22f77b5eb8080b4bf0bc29359.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евровидение-2021, ильич (илья прусикин), роттердам, little big, евровидение

Little Big не будет представлять Россию на Евровидении-2021

20:24 08.03.2021 (обновлено: 20:36 08.03.2021)
 
© Little Big Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Little Big
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала.
На Первом канале 8 марта проходит праздничное шоу, в ходе которого путем зрительского голосования будет определен представитель России на "Евровидении - 2021". Шоу открылось выступлением Little big, которые исполнили песню Uno.
"К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021", - сказал Прусикин.
Лидер группы отметил, что это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.
Кадр из клипа Филиппа Киркорова и Николая Баскова - Извинение за Ibiza - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 13:25
Басков рассказал, почему не ездит на "Евровидение" с Киркоровым
 
КультураЕвровидение-2021Ильич (Илья Прусикин)РоттердамLittle BigЕвровидение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11Вильфанд рассказал, когда в Европейскую Россию придет весенняя погода
05:06Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью
04:11В Роспотребнадзоре рассказали о возможной опасности свежей зелени
04:08Израиль отказался признавать применяемую Украиной вакцину
03:23Вильфанд рассказал об аномальных морозах в Европейской России
03:19Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:18Создатели "Спутника V" потребовали извинений от регулятора ЕС
03:11В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки
03:09В конгрессе США потребовали ввода санкций против "Северного потока — 2"
03:02Приморцы довели до смерти детеныша тюленя
02:54WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
02:41Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак
02:25СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
02:17Эксперт объяснила, чьи фото не следует постить в Instagram
02:09Иммунолог развеял мифы об антителах
01:48В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
01:06Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни
00:47Пригожин оценил выдвижение певицы Manizha на Евровидение-2021
00:25Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
00:16США признали неработоспособность санкций против Венесуэлы
Лента новостейМолния