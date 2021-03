https://ria.ru/20210308/evrovidenie-1600379032.html

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Группа Little big не будет представлять Россию на "Евровидении - 2021", заявил лидер группы Илья Прусикин в эфире Первого канала.На Первом канале 8 марта проходит праздничное шоу, в ходе которого путем зрительского голосования будет определен представитель России на "Евровидении - 2021". Шоу открылось выступлением Little big, которые исполнили песню Uno."К сожалению, или к счастью, группа Little big не представит Россию на "Евровидении - 2021", - сказал Прусикин.Лидер группы отметил, что это решение было принято совместно с Первым каналом. Как пояснил Прусикин, они не хотели, чтобы их новую песню сравнивали с Uno, которая стала самой просматриваемой на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса. К тому же, по словам Прусикина, в России много других талантливых артистов.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. Организаторы сообщили, что конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят, решение о присутствии публики на шоу пока не принято.

