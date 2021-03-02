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https://ria.ru/20210302/evrovidenie-1599559761.html
На Кипре разгорелся скандал из-за выбора песни "Дьявол" для "Евровидения"
На Кипре разгорелся скандал из-за выбора песни "Дьявол" для "Евровидения"
Кипрская телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) не намерена менять выбранную для конкурса "Евровидение" песню El Diablo ("Дьявол") из-за критики, заявил... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:09
2021-03-02T13:21
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Кипрская телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) не намерена менять выбранную для конкурса "Евровидение" песню El Diablo ("Дьявол") из-за критики, заявил председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос.Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения.Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия заявил, что "помимо богохульства, пропагандируются всевозможные физические и эмоциональные пристрастия".Руководство телевидения пыталось разъяснить, что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом.Вопрос об изменении участия киприотов в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году не стоит, сказал Франгос, выступая в шоу на телеканале RIK.Франгос в то же время заявил, что RIK уважает и принимает во внимание любую критику. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства. Председатель совета директоров RIK признал, что, возможно, следовало бы лучше объяснить социальный посыл песни. В то же время он направил открытое приглашение теологам посетить телеканал и обсудить этот вопрос.Франгос сказал также, что у общества есть намного более серьезные проблемы, чем песня.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
https://ria.ru/20210129/kirkorov-1595065218.html
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новости - религия и мировоззрение, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение, кипр, роттердам

На Кипре разгорелся скандал из-за выбора песни "Дьявол" для "Евровидения"

12:09 02.03.2021 (обновлено: 13:21 02.03.2021)
 
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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Кипрская телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) не намерена менять выбранную для конкурса "Евровидение" песню El Diablo ("Дьявол") из-за критики, заявил председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос.
Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения.
Митрополит Тамасосский и Оринийский Исаия заявил, что "помимо богохульства, пропагандируются всевозможные физические и эмоциональные пристрастия".
"Мне очень жаль, но песня, помимо оскорбления наших Богов и святых нашей веры, содержит опасные послания для психического здоровья людей, особенно сейчас, когда мы боремся с "дьяволом" коронавируса", – говорится в заявлении Исаии на сайте митрополии.
Руководство телевидения пыталось разъяснить, что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом.
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Вопрос об изменении участия киприотов в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году не стоит, сказал Франгос, выступая в шоу на телеканале RIK.
Франгос в то же время заявил, что RIK уважает и принимает во внимание любую критику. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства. Председатель совета директоров RIK признал, что, возможно, следовало бы лучше объяснить социальный посыл песни. В то же время он направил открытое приглашение теологам посетить телеканал и обсудить этот вопрос.
Франгос сказал также, что у общества есть намного более серьезные проблемы, чем песня.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
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