https://ria.ru/20210311/manizha-1600630891.html

Продюсеры высказались об участии певицы Manizha на Евровидении-2021

Продюсеры высказались об участии певицы Manizha на Евровидении-2021

Известные продюсеры рассказали, что думают по поводу участия певицы Manizha (Манижа Сангин) в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. Ранее... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T04:50

2021-03-11T04:50

2021-03-11T04:50

новости культуры

шоу-бизнес

евровидение

знаменитости

игорь матвиенко

звезды

виктор дробыш

яна рудковская

иосиф пригожин

бурановские бабушки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600444443_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_0fc8e43d0d63f93b51a476cfe268f434.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Известные продюсеры рассказали, что думают по поводу участия певицы Manizha (Манижа Сангин) в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. Ранее в эфире Первого канала объявили, что артистка будет исполнять песню "Russian Woman", а накануне на YouTube-канале Евровидения разместили ее конкурсный клип.Одним из первых своим мнением поделился Иосиф Пригожин. И хотя супругу певицы Валерии композиция Манижи понравилась, с музыкальной точки зрения он ее "не понял". "Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают", — заключил продюсер. Неоднозначное впечатление сложилось у Яны Рудковской, продюсера Димы Билана — единственного исполнителя из России, кто победил на Евровидении (певец занял первое место в 2008 году, исполнив песню "Believe"). По мнению Рудковской, у группы Little Big (предыдущих претендентов на участие в Евровидении) шансы на победу были бы выше. Команда Ильи Прусикина должна была ехать на конкурс в 2020-м с треком "Uno". Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили, а в отборе нынешнего года участники Little Big решили не участвовать. Виктор Дробыш, который написал для коллектива "Бурановские бабушки" хит "Party For Everybody" (на Евровидении-2012 они заняли с этим треком второе место), настроен более оптимистично. "Здорово, это хорошо, ведь Манижа — хорошая певица. Ну, и слава Богу, дай Бог ей хорошо и весело выступить. Она хорошая певица, но я не видел ее (конкурсное) выступление и не слышал эту песню", — сказал Виктор Дробыш в комментарии сайту 5-tv.ru. Пожелал удачи исполнительнице и Игорь Матвиенко. Продюсер обрадовался, когда узнал, что зрители Первого канала выбрали Манижу. "Она очень достойная певица, которая до сей поры имела нишевый статус. После участия в этом конкурсе она может стать большой артисткой. Это первое и самое главное. Во-вторых, в ее творчестве (и в вокале, и в мелодике), при том, что она таджичка, присутствуют элементы разных этно-культур, которые понятны жителям многих стран. И то, что она использует этнику в своем творчестве. Мне как композитору вдвойне приятно, что такой человек будет представлять многонациональную Россию", — поделился своим мнением в комментарии "АиФ" Игорь Матвиенко.

https://ria.ru/20210310/manizha-1600660484.html

https://ria.ru/20210309/manizha-1600433601.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, шоу-бизнес, евровидение, знаменитости, игорь матвиенко, звезды, виктор дробыш, яна рудковская, иосиф пригожин, бурановские бабушки, дима билан (виктор белан), manizha (манижа сангин)