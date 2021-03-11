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https://ria.ru/20210311/manizha-1600630891.html
Продюсеры высказались об участии певицы Manizha на Евровидении-2021
Продюсеры высказались об участии певицы Manizha на Евровидении-2021
Известные продюсеры рассказали, что думают по поводу участия певицы Manizha (Манижа Сангин) в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. Ранее... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T04:50
2021-03-11T04:50
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Известные продюсеры рассказали, что думают по поводу участия певицы Manizha (Манижа Сангин) в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. Ранее в эфире Первого канала объявили, что артистка будет исполнять песню "Russian Woman", а накануне на YouTube-канале Евровидения разместили ее конкурсный клип.Одним из первых своим мнением поделился Иосиф Пригожин. И хотя супругу певицы Валерии композиция Манижи понравилась, с музыкальной точки зрения он ее "не понял". "Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают", — заключил продюсер. Неоднозначное впечатление сложилось у Яны Рудковской, продюсера Димы Билана — единственного исполнителя из России, кто победил на Евровидении (певец занял первое место в 2008 году, исполнив песню "Believe"). По мнению Рудковской, у группы Little Big (предыдущих претендентов на участие в Евровидении) шансы на победу были бы выше. Команда Ильи Прусикина должна была ехать на конкурс в 2020-м с треком "Uno". Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили, а в отборе нынешнего года участники Little Big решили не участвовать. Виктор Дробыш, который написал для коллектива "Бурановские бабушки" хит "Party For Everybody" (на Евровидении-2012 они заняли с этим треком второе место), настроен более оптимистично. "Здорово, это хорошо, ведь Манижа — хорошая певица. Ну, и слава Богу, дай Бог ей хорошо и весело выступить. Она хорошая певица, но я не видел ее (конкурсное) выступление и не слышал эту песню", — сказал Виктор Дробыш в комментарии сайту 5-tv.ru. Пожелал удачи исполнительнице и Игорь Матвиенко. Продюсер обрадовался, когда узнал, что зрители Первого канала выбрали Манижу. "Она очень достойная певица, которая до сей поры имела нишевый статус. После участия в этом конкурсе она может стать большой артисткой. Это первое и самое главное. Во-вторых, в ее творчестве (и в вокале, и в мелодике), при том, что она таджичка, присутствуют элементы разных этно-культур, которые понятны жителям многих стран. И то, что она использует этнику в своем творчестве. Мне как композитору вдвойне приятно, что такой человек будет представлять многонациональную Россию", — поделился своим мнением в комментарии "АиФ" Игорь Матвиенко.
https://ria.ru/20210310/manizha-1600660484.html
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новости культуры, шоу-бизнес, евровидение, знаменитости, игорь матвиенко, звезды, виктор дробыш, яна рудковская, иосиф пригожин, бурановские бабушки, дима билан (виктор белан), manizha (манижа сангин)

Продюсеры высказались об участии певицы Manizha на Евровидении-2021

04:50 11.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Manizha
Певица Manizha - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Известные продюсеры рассказали, что думают по поводу участия певицы Manizha (Манижа Сангин) в международном песенном конкурсе Евровидение-2021 от России. Ранее в эфире Первого канала объявили, что артистка будет исполнять песню "Russian Woman", а накануне на YouTube-канале Евровидения разместили ее конкурсный клип.
Manizha - Russian Woman - Russia - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 18:34Шоубиз
На YouTube-канале Евровидения разместили конкурсный клип певицы Manizha
Одним из первых своим мнением поделился Иосиф Пригожин.
"Я нигде не слышал ее в хит-парадах, но я видел ее выступление, она очень достойная была. Я видел ее один раз, она произвела на меня нормальное впечатление. Время покажет", — прокомментировал он.
И хотя супругу певицы Валерии композиция Манижи понравилась, с музыкальной точки зрения он ее "не понял".
"Артистка мне нравится, но песню я не понял. Но хорошо, что хотя бы отправляют людей, имеющих отношения к музыке. У Манижи появится возможность получить хороший рекламный пакет для продвижения своего имени. Манижу узнают", — заключил продюсер.
Неоднозначное впечатление сложилось у Яны Рудковской, продюсера Димы Билана — единственного исполнителя из России, кто победил на Евровидении (певец занял первое место в 2008 году, исполнив песню "Believe").
"Каковы шансы, сложно сказать. На мой взгляд, очень сложная история, никто не знает, как будут реагировать. Мир так перевернулся, что ты уже не знаешь, что может выстрелить, а что не может. Не могу сказать, что я в каком-то диком восторге", – подчеркнула она.
По мнению Рудковской, у группы Little Big (предыдущих претендентов на участие в Евровидении) шансы на победу были бы выше. Команда Ильи Прусикина должна была ехать на конкурс в 2020-м с треком "Uno". Однако из-за пандемии коронавируса конкурс отменили, а в отборе нынешнего года участники Little Big решили не участвовать.
"Я считаю, что стопроцентные шансы на выигрыш были у Little Big с песней "Uno". Это был большой хит, который бы пело все Евровидение, который был всем понятен", – считает Яна Рудковская.
Виктор Дробыш, который написал для коллектива "Бурановские бабушки" хит "Party For Everybody" (на Евровидении-2012 они заняли с этим треком второе место), настроен более оптимистично.
"Здорово, это хорошо, ведь Манижа — хорошая певица. Ну, и слава Богу, дай Бог ей хорошо и весело выступить. Она хорошая певица, но я не видел ее (конкурсное) выступление и не слышал эту песню", — сказал Виктор Дробыш в комментарии сайту 5-tv.ru.
Пожелал удачи исполнительнице и Игорь Матвиенко. Продюсер обрадовался, когда узнал, что зрители Первого канала выбрали Манижу.
"Она очень достойная певица, которая до сей поры имела нишевый статус. После участия в этом конкурсе она может стать большой артисткой. Это первое и самое главное. Во-вторых, в ее творчестве (и в вокале, и в мелодике), при том, что она таджичка, присутствуют элементы разных этно-культур, которые понятны жителям многих стран. И то, что она использует этнику в своем творчестве. Мне как композитору вдвойне приятно, что такой человек будет представлять многонациональную Россию", — поделился своим мнением в комментарии "АиФ" Игорь Матвиенко.
Российская pre-party конкурса Евровидение-2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 14:36Шоубиз
Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha
 
ШоубизНовости культурыШоу-бизнесЕвровидениеЗнаменитостиИгорь МатвиенкозвездыВиктор ДробышЯна РудковскаяИосиф ПригожинБурановские бабушкиДима Билан (Виктор Белан)Manizha (Манижа Сангин)
 
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